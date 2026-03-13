Bán hàng online doanh thu trên 3 tỷ đồng, sàn đã nộp thuế thay có phải lập bảng kê? Đại diện Cục Thuế nói gì?

Tại hội thảo "Giải pháp giúp hộ kinh doanh kê khai thuế đúng, an tâm tuân thủ, phát triển bền vững" do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cục Thuế chủ trì, một người nộp thuế đặt câu hỏi về nghĩa vụ kê khai thuế khi kinh doanh trên sàn thương mại điện tử.

Theo người nộp thuế này, hiện chỉ bán hàng online trên sàn, doanh thu trên 3 tỷ đồng và sàn đã thực hiện kê khai, nộp thuế thay. Vì vậy, người này băn khoăn liệu có cần lập bảng kê hàng tồn kho và nộp kèm với tờ khai thuế hay không?

Trả lời câu hỏi, đại diện Cục Thuế cho biết theo quy định mới của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, nếu trong năm 2026 hộ kinh doanh có doanh thu trên 3 tỷ đồng thì thuế thu nhập cá nhân được tính theo phương pháp thu nhập tính thuế nhân với thuế suất 17%, tức là doanh thu trừ chi phí rồi nhân với thuế suất.

Đối với trường hợp hộ kinh doanh bán hàng trên sàn thương mại điện tử mà sàn đã khấu trừ và kê khai, nộp thuế thay, hộ kinh doanh không phải tiếp tục kê khai và nộp thuế trong năm.

Tuy nhiên, đại diện Cục Thuế cho biết nếu tổng doanh thu trong 12 tháng của năm vượt 3 tỷ đồng, hộ kinh doanh vẫn phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân vào cuối năm theo quy định tại Nghị định 68.

Để phục vụ việc quyết toán thuế, hộ kinh doanh vẫn cần lập bảng kê hàng tồn kho theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Thông tư 68 và gửi đến cơ quan thuế.

Theo hướng dẫn của cơ quan thuế, bảng kê này sẽ được gửi kèm với tờ khai thuế theo quý, trong đó có thể gửi cùng tờ khai thuế quý I. Trường hợp sàn thương mại điện tử đã khấu trừ và kê khai thuế thay, trên tờ khai hộ kinh doanh có thể để trống phần nghĩa vụ thuế nhưng vẫn cần đính kèm bảng kê hàng tồn kho.

Đại diện Cục Thuế cho biết mục đích của bảng kê hàng tồn kho, máy móc thiết bị là nhằm làm căn cứ xác định chi phí và tính thuế thu nhập cá nhân khi thực hiện quyết toán thuế trong năm.

Ngoài ra, cơ quan thuế cũng lưu ý rằng bảng kê hàng tồn kho chỉ áp dụng đối với hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ đầu vào. Đối với hàng hóa có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ thì không bắt buộc phải lập bảng kê này.

Cơ quan thuế khuyến nghị các hộ kinh doanh bán hàng online liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương nơi thường trú hoặc tạm trú để được hướng dẫn chi tiết về việc lập bảng kê và thực hiện tờ khai thuế theo quý theo đúng quy định.