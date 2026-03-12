Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới làm được điều này

Ảnh minh họa

Trong bảng xếp hạng mới nhất của Heritage Foundation, chỉ số Tự do kinh tế Việt Nam được đánh giá ở mức 64,4 điểm, xếp thứ 66 trên thế giới trong năm 2026.

Chỉ số Tự do kinh tế năm 2026 của Heritage Foundation theo dõi tình trạng tự do kinh tế trên toàn thế giới, đánh giá 184 quốc gia dựa trên các lĩnh vực chính sách quan trọng bao gồm pháp quyền, quy mô chính phủ, hiệu quả quản lý và thị trường mở. Chỉ số năm 2026 cho thấy Mỹ ghi nhận sự cải thiện lớn nhất trong số các nền kinh tế phát triển và khẳng định một bài học quan trọng: khi tự do kinh tế phát triển, sự đổi mới mở rộng, cơ hội gia tăng và các quốc gia thịnh vượng.

Điểm số của Chỉ số Tự do kinh tế năm 2026 nhìn chung dựa trên dữ liệu cho giai đoạn từ nửa cuối năm 2024 đến nửa đầu năm 2025. Trong phạm vi có thể, thông tin được xem xét cho mỗi biến số là thông tin cập nhật tính đến ngày 30/6/2025.

Tự do kinh tế là quyền cơ bản của mỗi con người trong việc kiểm soát lao động và tài sản của chính mình. Trong một xã hội tự do kinh tế, các cá nhân được tự do làm việc, sản xuất, tiêu dùng và đầu tư theo bất kỳ cách nào họ muốn. Trong các xã hội tự do kinh tế, chính phủ cho phép lao động, vốn và hàng hóa di chuyển tự do, và không sử dụng hạn chế tự do vượt quá mức cần thiết để bảo vệ và duy trì chính tự do đó.

Heritage Foundation đo lường tự do kinh tế dựa trên 12 yếu tố định lượng và định tính, được nhóm thành bốn loại chính, hay bốn trụ cột, của tự do kinh tế: Nguyên tắc pháp quyền (quyền sở hữu, tính liêm chính của chính phủ, hiệu quả tư pháp); Quy mô chính phủ (chi tiêu chính phủ, gánh nặng thuế, sức khỏe tài chính); Hiệu quả quản lý (tự do kinh doanh, tự do lao động, tự do tiền tệ); và Thị trường mở (tự do thương mại, tự do đầu tư, tự do tài chính).

Mỗi trong mười hai quyền tự do kinh tế thuộc các hạng mục này được chấm điểm trên thang điểm từ 0 đến 100. Điểm tổng thể của một quốc gia được tính bằng cách lấy trung bình cộng của mười hai quyền tự do kinh tế này, với trọng số bằng nhau được dành cho mỗi quyền. Thông tin chi tiết hơn về cách chấm điểm và phương pháp luận có thể được tìm thấy trong phụ lục.

Đáng chú ý, Heritage Foundation đánh giá, từ năm 1995 không quốc gia nào có quy mô tương đương đạt được tự do kinh tế như Việt Nam nhờ cải cách kinh tế theo định hướng thị trường. Năm 1995, khi lần đầu tiên lập chỉ số này, Việt Nam chỉ có 41,7 điểm, từ đó đến nay Việt Nam đã tăng hơn 20 điểm.

Theo Wallstreet, Việt Nam là một trong những quốc gia năng động nhất trên thế giới, với nền kinh tế sôi động mang đến nhiều cơ hội tuyệt vời cho những người làm việc chăm chỉ và các doanh nhân. Từ một quốc gia phải đối diện với nhiều khó khăn trước khi cải cách thị trường bắt đầu, Việt Nam đã trở thành một trong những nhà xuất khẩu gạo và nhà xuất khẩu hàng điện tử lớn của thế giới.

Trên quy mô toàn cầu, với 84,4 điểm, Singapore duy trì đứng đầu thế giới về chỉ số tự do kinh tế và cũng đồng thời đứng hạng nhất trong số 40 quốc gia ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Điểm số của Singapore cao hơn nhiều so với mức trung bình của khu vực và thế giới. Ngoài ra, Singapore vẫn là quốc gia duy nhất trên thế giới được coi là tự do về kinh tế trong nhiều hạng mục chỉ số. Bốn nền kinh tế còn lại trong top 5 bao gồm: Thụy Sỹ, Ireland, Australia, Đài Loan (Trung Quốc).