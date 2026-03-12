Khởi công khu công nghiệp gần 3.000 tỷ đồng, quy mô 167 ha, 'ông lớn' Nhật Bản cam kết điều này với tỉnh Thanh Hóa

Sáng 11/3, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa (thuộc Tập đoàn Sumitomo - Nhật Bản) tổ chức Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa - giai đoạn 1.

Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa - giai đoạn 1 có quy mô sử dụng đất 167ha, tổng vốn đầu tư 2.917 tỷ đồng, tương đương khoảng 115,8 triệu USD.

Dự án được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư tại Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 29/4/2025; Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 5/5/2025.

Đây là khu công nghiệp được phát triển theo mô hình hiện đại, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hướng tới thu hút các dự án công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhật Bản và các nhà đầu tư quốc tế có chuỗi liên kết sản xuất với hệ thống các khu công nghiệp Thăng Long tại Việt Nam.

Ông Isamu Ishikawa, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh và các đại biểu dự lễ khởi công.

Dự án được triển khai sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng của nhà đầu tư và sự phối hợp tích cực của các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa. Các điều kiện cần thiết để khởi công xây dựng đã được hoàn thiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Với kinh nghiệm phát triển hệ thống khu công nghiệp Thăng Long tại Việt Nam trong nhiều năm qua, Tập đoàn Sumitomo cam kết triển khai dự án tại Thanh Hóa theo tiêu chuẩn cao về hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ và môi trường đầu tư.

Phát biểu tại sự kiện, ông Kenta Kawanabe, Tổng Giám đốc các khu công nghiệp Thăng Long tại Việt Nam, Tập đoàn Sumitomo cho biết, việc khởi công Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược mở rộng hệ thống khu công nghiệp Thăng Long tại Việt Nam, mà còn thể hiện cam kết lâu dài của Tập đoàn Sumitomo trong việc đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

“Dự án khu công nghiệp tại Việt Nam có thời hạn 50 năm, nhưng tầm nhìn của chúng tôi đối với Thanh Hóa không dừng lại ở 50 năm. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh trong một chặng đường dài, với tinh thần trách nhiệm và sự bền vững đúng phong cách Sumitomo”, ông Kenta Kawanabe nhấn mạnh.

Tại lễ khởi công, đại diện nhà thầu thi công - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18.3 (Licogi 18.3) cho biết sẽ huy động tối đa nguồn lực về nhân lực, thiết bị và công nghệ để triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn trong quá trình thi công.

Đồng thời, công ty sẽ phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các cơ quan chức năng địa phương để sớm hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào khu công nghiệp.

Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần thu hút nhiều dự án đầu tư thứ cấp trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, sản xuất công nghiệp công nghệ cao, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa trân trọng cảm ơn sự phối hợp tích cực của các cơ quan Trung ương, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, các sở, ngành của tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương trong quá trình chuẩn bị dự án, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục pháp lý để dự án đủ điều kiện khởi công.

Để dự án được triển khai thuận lợi và đạt hiệu quả cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án; bảo đảm tốt an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư.

Đối với chủ đầu tư và các đơn vị thi công, ông đề nghị tập trung huy động nguồn lực tài chính, nhân lực và thiết bị để tổ chức thi công dự án đúng tiến độ cam kết, bảo đảm chất lượng công trình; tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất của Nhân dân trong khu vực dự án.

Đồng thời, ông Mai Xuân Liêm bày tỏ tin tưởng, với uy tín và kinh nghiệm của Tập đoàn Sumitomo, cùng với sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan liên quan, dự án Khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa sẽ được triển khai hiệu quả, sớm hoàn thành và trở thành một khu công nghiệp hiện đại, đồng bộ, nổi bật về kiến trúc cảnh quan, góp phần nâng cao năng lực thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.