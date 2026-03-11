Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Viên kim cương" mang về cho Việt Nam 177.000 tỷ đồng

11-03-2026 - 11:01 AM

Tổng thu từ khách du lịch 2 tháng đầu năm 2026 ước khoảng 177 nghìn tỷ đồng.

Du lịch Việt Nam ghi nhận tín hiệu khởi sắc ngay từ đầu năm 2026 khi lượng khách quốc tế liên tục tăng mạnh. Theo số liệu mới nhất của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ VHTTDL), số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tháng 02/2026 đạt hơn 2,2 triệu lượt khách, giảm 9,2% so với tháng 01/2026, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón gần 4,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025 và đã đạt gần 19% mục tiêu đón khách quốc tế của cả năm.

Các thị trường gần ở châu Á tiếp tục là nguồn khách quốc tế chính của du lịch Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2026. Tổng lượng khách từ châu Á đạt khoảng 3,41 triệu lượt, chiếm gần 73% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong giai đoạn này.

Trong đó, Hàn Quốc đang là thị trường gửi khách lớn nhất trong 2 tháng đầu năm với khoảng 971.200 lượt, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2025. Thị trường Trung Quốc giảm nhẹ, đứng thứ 2 về lượng khách quốc tế đến Việt Nam với khoảng 922.500 lượt; tiếp sau đó là các thị trường Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc). Ở khu vực Đông Nam Á, nhiều thị trường ghi nhận mức tăng trưởng tốt như Philippines, Singapore, Indonesia, Malaysia...

Về tốc độ tăng trưởng, thị trường Nga vẫn duy trì là nguồn khách quốc tế có mức tăng cao nhất với 246.900 lượt khách chỉ trong 2 tháng, đạt 312,5% so cùng kỳ, nhiều hơn số lượng khách Nga đến Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2025 (210.100 lượt). Ấn Độ cũng là một thị trường giàu tiềm năng có tốc độ tăng trưởng cao, với 158.400 lượt khách đến Việt Nam sau 2 tháng, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, lượng khách Mỹ đến Việt Nam là 105.981 lượt khách, khách du lịch Ba Lan giai đoạn này đạt 167,4% so cùng kỳ, với 35.700 lượt,  nhờ sự thúc đẩy của các chuyến bay thẳng và nhu cầu du lịch tránh rét.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, lượng khách du lịch nội địa tháng 02/2026 ước khoảng 18,5 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 6,5 triệu lượt khách có lưu trú. Tổng lượng khách du lịch nội địa 2 tháng đầu năm 2026 đạt 26,5 triệu lượt khách.

Tổng thu từ khách du lịch 2 tháng đầu năm 2026 ước khoảng 177 nghìn tỷ đồng.

Tháng 2 cũng là tháng Tết Nguyên đán nên các hoạt động văn hóa, du lịch diễn ra sôi nổi trên cả nước. Nhiều địa phương đã tận dụng lợi thế, làm mới sản phẩm, tổ chức đa dạng các hoạt động thu hút du khách: Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động Happy Tết năm 2026 tái hiện không gian Tết cổ truyền Việt Nam, Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026, Lễ hội Xuân Bính Ngọ, trưng bày chào đón Xuân Bính Ngọ trên tuyến du lịch Con đường Di sản Nam Thăng Long - Hà Nội; TP. Hồ Chí Minh tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình".

Đà Nẵng tổ chức chuỗi hoạt động Không gian Tết cổ truyền, Phiên chợ ngày Tết - Rước mã khai xuân, Tết Việt 2026; Quảng Ninh xây dựng Đại lộ hoa và công nghệ ánh sáng bên Vịnh Hạ Long; Khánh Hòa tổ chức gần 30 hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, triển lãm diễn ra xuyên suốt dịp Tết;… Một số địa phương đã tổ chức chào đón những vị khách đầu tiên, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp và tạo hứng khởi cho khách du lịch trong những ngày đầu năm mới.

Nhằm tạo điều kiện cho Nhân dân, du khách đón Tết, vui Xuân, một số địa phương, điểm đến miễn phí vé tham quan: Hà Nội (đền Bạch Mã, di tích 28 Hàng Buồm, đình Kim Ngân); Quảng Ninh (danh thắng Yên Tử); Thanh Hóa (Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Khu Di sản Thành Nhà Hồ); Tp. Huế (Quần thể di tích Cố đô Huế); Quảng Trị (Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải), Đà Nẵng (Phố cổ Hội An)…

Ngoài ra, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh miễn phí các tuyến xe buýt và tuyến đường sắt đô thị phục vụ người dân và khách du lịch du xuân. Do thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2026 được xác định sớm đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lữ hành chuẩn bị, chủ động xây dựng và mở bán các tour du lịch trong nước và quốc tế, áp dụng các chương trình khuyến mại kích cầu du lịch mùa Tết Nguyên đán 20263.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, cơ sở lưu trú du lịch áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi. Một số cơ sở lưu trú phân khúc cao cấp (4-5 sao) tổ chức các hoạt động nhằm mang đến cho khách lưu trú những trải nghiệm vui tươi trong những ngày Tết cổ truyền.

Với sự chuẩn bị chu đáo, ngành du lịch đón hơn 14 triệu lượt khách dịp Tết Bính Ngọ.

