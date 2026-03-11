Cơ quan thuế gửi thông báo quan trọng

Thuế tỉnh Khánh Hòa vừa phát đi thông báo gửi đến giám đốc các doanh nghiệp, hợp tác xã có trụ sở và thực hiện kê khai, nộp thuế trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện kê khai Phiếu thu thập thông tin trực tuyến phục vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2026.

Theo thông báo, để bảo đảm triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2026 đúng tiến độ và yêu cầu, cơ quan thuế đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã và các chi nhánh doanh nghiệp hạch toán độc lập chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện kê khai Phiếu thu thập thông tin trực tuyến theo hướng dẫn.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 01/3/2026 và hoàn thành trước ngày 28/4/2026. Doanh nghiệp truy cập website https://doanhnghiep_tdtkinhte2026.nso.gov.vn để đăng nhập hệ thống. Tài khoản và mật khẩu đăng nhập là mã số thuế của doanh nghiệp. Sau khi đăng nhập lần đầu, hệ thống sẽ yêu cầu đổi mật khẩu để bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin.

Sau khi đăng nhập, doanh nghiệp thực hiện kê khai đầy đủ các nội dung trong Phiếu thu thập thông tin, xác nhận hoàn thành và gửi kèm Báo cáo tài chính năm 2025 trên hệ thống.

Nội dung hướng dẫn kê khai được đăng tải trên website https://tdtkinhte2026.nso.gov.vn tại mục "Tổng điều tra kinh tế năm 2026". Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, doanh nghiệp có thể liên hệ mục "Thông tin hỗ trợ kê khai" trên website hoặc gọi điện đến các số điện thoại hỗ trợ: 0258.3527411; 0258.3527412 (Thống kê tỉnh Khánh Hòa).

Cơ quan thuế cho biết thông tin do doanh nghiệp cung cấp sẽ được bảo mật theo quy định của Luật Dữ liệu, Luật Thống kê, Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Thông tin trên được nêu tại thông báo số 654/TB-KHH của Thuế tỉnh Khánh Hòa ngày 09/3/2026 về việc kê khai Phiếu thu thập thông tin trực tuyến Tổng điều tra kinh tế năm 2026.

Trước đó, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) đã có văn bản gửi đến ông/bà Giám đốc, Tổng giám đốc các doanh nghiệp về việc phối hợp cung cấp thông tin phục vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2026.

Theo cơ quan thống kê, Tổng điều tra kinh tế năm 2026 được triển khai trên phạm vi toàn quốc nhằm thu thập các thông tin về doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể. Thời gian thu thập thông tin bắt đầu từ ngày 01/3/2026.

Kết quả của cuộc điều tra nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; khả năng tiếp cận các nguồn lực đầu tư; cơ cấu ngành kinh tế, theo loại hình kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó, dữ liệu từ cuộc điều tra cũng phục vụ việc biên soạn các chỉ tiêu thống kê liên quan thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (GRDP) và các chỉ tiêu thống kê khác có liên quan.

Cục Thống kê cũng cho biết thông tin do doanh nghiệp cung cấp sẽ được bảo mật theo quy định của Luật Thống kê.