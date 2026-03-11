Chủ động phân luồng giao thông, kích cầu du lịch khi sân bay Liên Khương tạm đóng cửa

Lâm Đồng triển khai nhiều chương trình kích cầu du lịch.

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tạm đóng cửa để nâng cấp, sửa chữa dự kiến sẽ ảnh hưởng đáng kể đến dòng khách du lịch đến Đà Lạt. Trước tình hình đó, tỉnh Lâm Đồng đang triển khai các phương án phân luồng giao thông, tăng cường hạ tầng đón khách đường bộ và đẩy mạnh các chương trình kích cầu du lịch.

Bàn phương án phân luồng, phân tuyến giao thông và giải pháp kích cầu du lịch khi Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tạm dừng để sửa chữa.

Theo thống kê, trung bình mỗi ngày sân bay Liên Khương phục vụ hơn 5.000 lượt hành khách với khoảng 34 chuyến bay đi và đến. Khi sân bay tạm đóng cửa, ước tính gần 960.000 lượt khách đến và rời Đà Lạt bằng đường hàng không sẽ bị gián đoạn. Sự gián đoạn này có thể khiến lượng khách trung và cao cấp, khách quốc tế cũng như khách MICE những phân khúc chủ yếu di chuyển bằng đường hàng không giảm trong thời gian tới. Trong khi đó, lượng du khách di chuyển bằng đường bộ được dự báo sẽ tăng mạnh.

Ông Đặng Đức Hiệp, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết, khi lượng xe khách, xe tải và phương tiện cá nhân từ các tỉnh tăng lên, hệ thống giao thông của Đà Lạt có thể chịu áp lực lớn, đặc biệt tại các tuyến cửa ngõ và khu vực trung tâm. Trước tình hình đó, các cơ quan chức năng đã xây dựng phương án phân luồng giao thông, phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương để điều tiết phương tiện, hạn chế tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm. Một số tuyến đường trung tâm của Đà Lạt đang được nghiên cứu tổ chức lưu thông một chiều đối với xe khách cỡ lớn, đặc biệt là các loại xe từ 29 chỗ trở lên nhằm giảm áp lực giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho du khách di chuyển.

Ông Đặng Đức Hiệp, Bí thư Đảng ủy Phường Xuân Hương - Đà Lạt đánh giá 6 tháng sân bay đóng cửa có nhiều thách thức.

Song song với việc phân luồng, cơ quan chức năng cũng rà soát hệ thống bãi đỗ xe trên địa bàn. Hiện Đà Lạt có khoảng 19 vị trí bãi đỗ xe, tuy nhiên nhiều khu vực vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế. Địa phương đang nghiên cứu bổ sung thêm các điểm đỗ xe mới tại một số vị trí phù hợp như khu vực sân bay Cam Ly cũ và các khu đất có điều kiện thuận lợi khác để giảm áp lực cho khu trung tâm.

Bên cạnh đó, các phường trung tâm của thành phố tăng cường phối hợp trong công tác quản lý trật tự đô thị, hướng dẫn giao thông và hỗ trợ du khách nhằm đảm bảo việc di chuyển bằng đường bộ đến Đà Lạt được thuận lợi và an toàn.

Lực lượng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng điều tiết giao thông khu vực trung tâm Phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Theo bà Nguyễn Lan Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, việc Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tạm dừng hoạt động chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến ngành du lịch, đặc biệt là phân khúc khách có mức chi tiêu cao thường di chuyển bằng đường hàng không.

Bà Nguyễn Lan Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị.

Tuy vậy, đây cũng được xem là cơ hội để Đà Lạt tái cơ cấu thị trường khách, tập trung nhiều hơn vào khách nội địa và khách di chuyển bằng đường bộ.

Trong thời gian tới, ngành du lịch Lâm Đồng sẽ đẩy mạnh quảng bá và khai thác các thị trường trọng điểm như Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đông Nam Bộ, khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, những địa phương có kết nối giao thông thuận lợi với Đà Lạt. Các doanh nghiệp du lịch được khuyến khích xây dựng các tour ngắn ngày, tour cuối tuần hoặc các gói dịch vụ trọn gói gồm vận chuyển, lưu trú và tham quan nhằm phù hợp với nhóm du khách di chuyển bằng ô tô.

Bên cạnh đó, địa phương cũng tăng cường liên kết với các sân bay lân cận như Sân bay quốc tế Cam Ranh và Sân bay Buôn Ma Thuột để hình thành các chương trình du lịch kết hợp giữa đường hàng không và đường bộ, tạo thêm lựa chọn cho du khách khi đến với Đà Lạt.

Lượng du khách nước ngoài tới Đà Lạt dự kiến sẽ giảm mạnh khi sân bay Liên Khương tạm đóng cửa 6 tháng sửa chữa, nâng cấp.

Để kích cầu du lịch, tỉnh Lâm Đồng dự kiến tổ chức nhiều chương trình và sự kiện trong năm 2026. Theo kế hoạch, vào giữa tháng 4 sẽ khai mạc mùa du lịch hè kéo dài đến tháng 8 với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nhằm thu hút du khách.

Ngoài ra, vào tháng 5, địa phương sẽ tổ chức Ngày Văn hóa - Du lịch Lâm Đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh để quảng bá hình ảnh điểm đến và giới thiệu các sản phẩm du lịch mới. Ngành du lịch cũng định hướng phát triển thêm nhiều loại hình trải nghiệm như du lịch canh nông, du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, trekking, đạp xe địa hình và khám phá văn hóa bản địa.

Nếu các giải pháp kích cầu được triển khai đồng bộ giữa chính quyền và doanh nghiệp, Đà Lạt có thể duy trì lượng khách ổn định trong thời gian sân bay tạm dừng hoạt động, đồng thời mở ra cơ hội phát triển mạnh hơn thị trường du lịch đường bộ trong thời gian tới.