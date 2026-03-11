Tập đoàn năng lượng Mỹ công bố loạt kế hoạch đầu tư tại Việt Nam

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, ngày 10-3, tại Diễn đàn Năng lượng kiến tạo đổi thay, Tập đoàn GE Vernova Inc. (Mỹ) đã công bố các cột mốc hợp tác đầu tư ở thị trường năng lượng Việt Nam.



Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng Đại biện lâm thời Phái đoàn ngoại giao Mỹ và Lãnh đạo Tập đoàn GE Vernova cắt băng khai trương Triển lãm công nghệ GE trong khuôn khổ diễn đàn



Kế hoạch đầu tư bao gồm đưa vào vận hành thương mại nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (PV Power) với tổng công suất 1,6 GW; công bố khoản đầu tư 200 triệu USD để xây nhà máy sản xuất thiết bị truyền tải điện cao áp một chiều tại Hải Phòng; Các tuabin khí 9HA.02 và máy phát điện H78 của GE Vernova đã được lựa chọn cho ba dự án điện khí LNG chiến lược gồm: Dự án LNG của PV Power, Nhà máy LNG Hải Phòng của VinEnergo và Nhà máy LNG Quảng Trạch II của EVN, với tổng cộng sáu tuabin khí HA và sáu máy phát điện H78; Ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) với Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhằm nghiên cứu và tìm kiếm các cơ hội hợp tác tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ HVDC.

"Việt Nam nổi lên như một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất tại châu Á với sự chuyển đổi mạnh mẽ và đầy tham vọng trong hệ thống năng lượng" - ông Scott Strazik, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành toàn cầu GE Vernova, nhận định.

"Từ việc cung cấp công nghệ tuabin khí hiệu suất cao (HA) cho Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 & 4 - nhà máy điện khí LNG đầu tiên tại Việt Nam, đến việc xây dựng năng lực sản xuất hệ thống truyền tải điện cao áp một chiều (HVDC) nhằm phục vụ nhu cầu điện khí hóa ngày càng tăng của khu vực, những gì chúng tôi đang đóng góp vươn xa ngoài lãnh thổ Việt Nam. Các khoản đầu tư này góp phần củng cố chuỗi cung ứng, phát triển kỹ năng và năng lực công nghiệp trong nước, đồng thời đặt nền tảng để cung cấp năng lượng cho các nền kinh tế trên khắp châu Á và xa hơn nữa" - ông khẳng định.

Phát biểu tại diễn đàn, quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Mỹ đang ở giai đoạn phát triển rất quan trọng, với mức độ tin cậy chính trị ngày càng cao và hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư tiếp tục là trụ cột trung tâm của quan hệ song phương.

Trước tình hình nhu cầu năng lượng của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng nhanh cùng với yêu cầu phát triển bền vững và chuyển dịch năng lượng toàn cầu, Chính phủ Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ các chính sách phát triển năng lượng theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tham mưu cấp có thẩm quyền hoàn thiện hành lang pháp lý, cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy các cơ chế hợp tác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào phát triển các dự án năng lượng tại Việt Nam.