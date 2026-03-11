Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đóng BHXH bao nhiêu năm để hưởng tối đa 75% lương hưu từ 2026?

11-03-2026 - 10:27 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cách tính lương hưu từ năm 2026 theo Luật Bảo hiểm xã hội, đặc biệt là số năm đóng BHXH để hưởng tối đa 75%, được nhiều người quan tâm.

Việc điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu và các chế độ trợ cấp trong năm 2026 đang được cơ quan chức năng xây dựng theo chỉ đạo của Chính phủ Việt Nam, thu hút sự quan tâm của nhiều người dân.

Đóng BHXH bao nhiêu năm để hưởng tối đa 75% lương hưu từ 2026?- Ảnh 1.

Người hưởng lương hưu làm thủ tục nhận tiền tại điểm chi trả. Ảnh minh hoạ

Trong đó, nhiều người băn khoăn cách tính lương hưu hằng tháng từ năm 2026 và cần đóng BHXH bao nhiêu năm để được hưởng mức tối đa 75%.

Theo quy định tại Điều 66 của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, mức lương hưu hằng tháng được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu và mức bình quân tiền lương hoặc thu nhập làm căn cứ đóng BHXH.

Với người tham gia BHXH bắt buộc, lao động nữ được hưởng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH tương ứng 15 năm đóng. Sau đó, mỗi năm đóng thêm được tính thêm 2%, mức tối đa 75%.

Lao động nam được hưởng 45% mức bình quân tiền lương tương ứng 20 năm đóng BHXH; sau đó mỗi năm đóng thêm được tính thêm 2%, tối đa 75%. Trường hợp nam có thời gian đóng từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm thì mức lương hưu bằng 40% tương ứng 15 năm đóng, sau đó mỗi năm tăng thêm 1%.

Người nghỉ hưu trước tuổi quy định vẫn được tính lương hưu theo công thức trên nhưng bị giảm tỷ lệ hưởng. Cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi, tỉ lệ lương hưu giảm 2%. Nếu nghỉ trước tuổi dưới 6 tháng thì không giảm, từ đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng giảm 1%.

Một số trường hợp đặc thù như người làm nghề, công việc đặc biệt trong lực lượng vũ trang do Chính phủ Việt Nam quy định sẽ có cách tính riêng, nguồn kinh phí chi trả từ ngân sách nhà nước.

Đối với người tham gia BHXH tự nguyện, mức lương hưu được tính tương tự nhưng dựa trên mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng.

Lao động nữ hưởng 45% tương ứng 15 năm đóng, lao động nam 45% tương ứng 20 năm đóng; sau đó mỗi năm đóng thêm được tính thêm 2%, tối đa 75%. Trường hợp nam đóng từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm thì mỗi năm tăng thêm 1% sau mốc 15 năm.

Luật cũng quy định trường hợp người lao động có thời gian đóng BHXH theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên nhưng thời gian đóng tại Việt Nam dưới 15 năm thì mỗi năm đóng được tính bằng 2,25% mức bình quân tiền lương hoặc thu nhập làm căn cứ đóng BHXH. Việc điều chỉnh lương hưu hằng năm được thực hiện theo quy định của luật.

Theo D.Thu

Người Lao động

