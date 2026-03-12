Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ áp thuế sơ bộ 130% với mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam, Hòa Phát cùng các công ty liên quan bị áp thuế gần 122%

12-03-2026 - 09:52 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo thông tin từ Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công thương), Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) ban hành kết luận sơ bộ vụ việc điều tra chống bán phá giá với sản phẩm thép cốt bê tông nhập khẩu từ Việt Nam.

Theo đó, DOC đã lựa chọn một doanh nghiệp Việt Nam làm bị đơn bắt buộc. Trong đó, tổng số công ty liên kết liên quan đến doanh nghiệp này lên tới 10 đơn vị. Nhiều doanh nghiệp được liệt kê gồm Hòa Phát Hải Dương, Hòa Phát Dung Quất, Hòa Phát Hưng Yên…

Theo kết luận sơ bộ được ban hành, mức thuế chống bán phá giá tạm thời thời được DOC xác định như sau:

- Đối với doanh nghiệp bị đơn bắt buộc và các công ty liên kết: 121,97%.

- Đối với các doanh nghiệp còn lại của Việt Nam: 130,77%.

Số liệu được công bố cho thấy lượng thép cốt bê tông xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ đã tăng mạnh trong những năm gần đây. Cụ thể, năm 2022, sản lượng xuất khẩu chỉ đạt hơn 43 tấn, tương đương khoảng 43.000 USD. Tuy nhiên, đến năm 2023 con số này đã tăng lên 27.700 tấn, với giá trị 16,8 triệu USD; và năm 2024 đạt khoảng 56.400 tấn, tương ứng gần 30 triệu USD.

Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công thương) đánh giá, mức thuế chống bán phá giá sơ bộ mà DOC áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam hiện được đánh giá là khá cao, vượt xa mức thuế áp dụng đối với các quốc gia khác cũng bị điều tra. Cụ thể, mức thuế sơ bộ đối với thép xuất khẩu từ Bulgaria là 52,8%, trong khi Ai Cập dao động từ 34,2% đến 52,7%.

Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công thương) cho biết, theo quy trình điều tra, sau khi có kết luận CBPG sơ bộ, DOC có thể ban hành thêm các bản câu hỏi bổ sung, đồng thời sẽ tiến hành thẩm tra tại chỗ các doanh nghiệp Việt Nam để xác minh thông tin cung cấp.

Dự kiến, DOC sẽ ban hành kết luận cuối cùng điều tra thuế chống bán phá giá vào tháng 7 năm 2026.

Nhằm đạt được kết quả tích cực trong kết luận cuối cùng, Cục PVTM khuyến nghị các doanh nghiệp liên quan như sau:

- Nghiên cứu kết luận sơ bộ của DOC và tham vấn với luật sư tư vấn để chuẩn bị phương án phản biện và tài liệu chứng minh cần thiết.

- Theo sát diễn biến của vụ việc và tiếp tục hợp tác đầy đủ với DOC, chuẩn bị kỹ lưỡng cho giai đoạn thẩm tra tại chỗ.

- Phối hợp tích cực với Cục PVTM trong các giai đoạn tiếp theo của vụ việc và khi DOC tiến hành thẩm tra tại chỗ, kịp thời đề xuất các biện pháp hỗ trợ cần thiết.

Hoàng Nguyễn

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giáo viên dạy thêm trong trường được trả 700.000 đồng/buổi, tính thuế thu nhập cá nhân ra sao? Cơ quan Thuế giải đáp

Giáo viên dạy thêm trong trường được trả 700.000 đồng/buổi, tính thuế thu nhập cá nhân ra sao? Cơ quan Thuế giải đáp Nổi bật

Đề xuất miễn thuế, nới trần giá vé máy bay

Đề xuất miễn thuế, nới trần giá vé máy bay Nổi bật

Vượt qua Nhật Bản và Hàn Quốc, tuyến cáp treo Việt Nam dài hơn 3,3km vừa vươn lên top 1 đẹp nhất châu Á

Vượt qua Nhật Bản và Hàn Quốc, tuyến cáp treo Việt Nam dài hơn 3,3km vừa vươn lên top 1 đẹp nhất châu Á

09:30 , 12/03/2026
Mỹ mở cuộc điều tra thương mại mới với 16 đối tác chủ chốt

Mỹ mở cuộc điều tra thương mại mới với 16 đối tác chủ chốt

09:11 , 12/03/2026
Kinh doanh online thu 5 tỷ đồng mỗi năm về tài khoản nhưng chỉ lãi 10-15%, 80% chi phí không có hoá đơn: Cục Thuế nói gì?

Kinh doanh online thu 5 tỷ đồng mỗi năm về tài khoản nhưng chỉ lãi 10-15%, 80% chi phí không có hoá đơn: Cục Thuế nói gì?

22:29 , 11/03/2026
Chính phủ: Nghiên cứu làm metro số 1 nối dài đến sân bay Long Thành, triển khai theo cơ chế khẩn cấp

Chính phủ: Nghiên cứu làm metro số 1 nối dài đến sân bay Long Thành, triển khai theo cơ chế khẩn cấp

21:05 , 11/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên