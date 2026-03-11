Kinh doanh online thu 5 tỷ đồng mỗi năm về tài khoản nhưng chỉ lãi 10-15%, 80% chi phí không có hoá đơn: Cục Thuế nói gì?

Thời gian gần đây, Cục thuế đã triển khai việc Giải đáp thuế cho Hộ Kinh Doanh tại “Hội thảo Thực hiện thuế kê khai: Hộ kinh doanh cần lưu ý gì?”. Tại sự kiện, rất nhiều nội dung chi tiết đã được Cục Thuế giải đáp cho hộ kinh doanh.

Tại Hội thảo, một người nộp thuế đặt câu hỏi:

Tôi bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử của nước ngoài, và tiền nhận về tài khoản cá nhân.

Tôi đang phải trả các chi phí:

1. Phí thuê người nổi tiếng và dịch vụ vận chuyển nước ngoài;

2. Phí sản xuất hàng hóa tại nước ngoài (mọi hoạt động sản xuất và vận chuyển đều ở nước ngoài).

Các khoản phí trên chiếm 80% doanh thu, nhưng không thể có hóa đơn có dấu mộc đỏ hợp lệ, vậy tôi làm cách nào để trừ đi các chi phí này?

Vì nếu chỉ tính thuế dựa trên số tiền nhận về tài khoản ngân hàng, số tiền sẽ rất lớn (khoảng 5 tỷ/1 năm), nhưng số tiền lời thực tế chỉ khoảng 10-15% tổng số tiền nhận về tài khoản. ﻿ ﻿

Với trường hợp này, Cục Thuế trả lời như sau:

Về nguyên tắc, các khoản chi được trừ là các khoản chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.



Đối với các chi phí thuê người nổi tiếng, dịch vụ vận chuyển nước ngoài, hộ kinh doanh cần có hợp đồng, hóa đơn/chứng từ, chứng từ thanh toán làm căn cứ xác định chi phí khi tính thuế TNCN.