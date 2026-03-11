Còn chưa đầy 2 năm trước thềm APEC nhưng loạt dự án vẫn gặp ‘điểm nghẽn’, tỉnh An Giang ra chỉ đạo ‘nóng’

"Điểm nghẽn" từ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng các dự án phục vụ APEC 2027

Chỉ thị nêu rõ, trong thời gian qua, công tác triển khai thực hiện các dự án, công trình hạ tầng phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự phối hợp của các bộ, ngành và sự nỗ lực của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc, các chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan.

UBND tỉnh đã tổ chức 21 phiên họp chuyên đề; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh hằng tuần trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tại hiện trường; hầu hết khó khăn, vướng mắc đã được tập trung tháo gỡ; nhiều dự án đạt và vượt tiến độ.

Theo Chỉ thị, nhiều dự án phục vụ APEC 2027 đạt và vượt tiến độ, điển hình như: Dự án đầu tư Hồ nước Cửa Cạn; Dự án xây dựng công trình ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực Dương Đông; Dự án xây dựng công trình ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới; Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi số, xây dựng trung tâm giám sát điều hành thông minh quản lý toàn diện TP. Phú Quốc; Dự án đường tỉnh ĐT.975 (đoạn từ ĐT.973 - Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - ĐT.975 - ĐT.973); Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; Dự án xây dựng kè và san lấp mặt bằng xây dựng Trung tâm tổ chức hội nghị APEC và các công trình chức năng; Dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC.

Tuy nhiên, Chỉ thị chỉ ra, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng để triển khai một số dự án vẫn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ theo Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 20/8/2025 của UBND tỉnh và các kết luận chỉ đạo liên quan. Đây là “điểm nghẽn” then chốt, có nguy cơ tác động dây chuyền đến tiến độ thi công và mốc hoàn thành các công trình phục vụ APEC 2027 nếu không được tập trung xử lý kịp thời, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa.

Thời gian còn lại không nhiều, khối lượng công việc lớn, yêu cầu đặt ra là rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ kết quả; làm đến đâu dứt điểm đến đó; không để phát sinh trì trệ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Để kịp thời chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tập trung công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ triển khai và hoàn thành các dự án, công trình hạ tầng phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc trước 3-6 tháng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã có nhiều yêu cầu tại Chỉ thị.

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND đặc khu Phú Quốc tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ tối đa thời gian (kể cả ngày nghỉ, buổi tối khi cần thiết), ưu tiên cao nhất cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công trình phục vụ APEC 2027 theo Kế hoạch số 61/KH-UBND, các kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh An Giang và các nội dung đã thống nhất, cam kết tại cuộc họp ngày 9/3/2026, nhất là các dự án trọng điểm có sự tham gia của Tập đoàn Sun Group làm nhà đầu tư và là nhà thầu thi công.

Tỉnh An Giang vừa có chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng thi công hạ tầng phục vụ APEC 2027

Phân công bổ sung lãnh đạo UBND đặc khu trực tiếp phụ trách theo nhóm dự án/địa bàn; tổ chức kiểm tra, đôn đốc tiến độ hằng ngày; chủ động xử lý dứt điểm các nội dung thuộc thẩm quyền; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh đối với nội dung vượt thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo.

UBND đặc khu Phú Quốc chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy đặc khu xem xét thành lập Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng các dự án phục vụ APEC 2027; trong đó quy định rõ thành phần, nhiệm vụ, chế độ giao ban, cơ chế phối hợp, chế độ thông tin báo cáo và trách nhiệm người đứng đầu; hoàn thành chậm nhất ngày 15/3/2026.

Bí thư Đảng ủy đặc khu, Chủ tịch UBND đặc khu trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra tiến độ công việc hằng ngày; tổng hợp, báo cáo tiến độ vào thứ Sáu hằng tuần gửi về Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh.

Các sở, ban, ngành có liên quan được phân công tại Kế hoạch số 61/KH-UBND tập trung giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến các dự án APEC 2027 theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; ưu tiên xử lý ngay trong ngày đối với các nội dung phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng; kịp thời giải quyết hoặc tham mưu UBND tỉnh giải quyết các kiến nghị của địa phương, chủ đầu tư, doanh nghiệp; hạn chế tối đa việc chuyển văn bản qua lại kéo dài.

Mỗi sở, ngành phân công 1 lãnh đạo (cấp phó) trực tiếp chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ APEC 2027

Một trong những yêu cầu khác được đặt ra là từ 10/3/2026 đến 20/4/2026, các đơn vị cấp tỉnh không mời lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc tham dự các cuộc họp, trường hợp cần có ý kiến của lãnh đạo đặc khu thì lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh trực tiếp trao đổi với lãnh đạo đặc khu để trả lời theo quy định, UBND đặc khu Phú Quốc có thể cử cán bộ chuyên môn dự họp để báo cáo lại.

Để UBND đặc khu Phú Quốc tập trung tối đa cho công tác giải phóng mặt bằng, đề nghị các sở, ngành cử cán bộ chuyên môn trực tiếp hỗ trợ UBND đặc khu Phú Quốc thực hiện các nhiệm vụ khác nhằm giúp đặc khu hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2026 (thời gian từ ngày 15/3/2026 đến ngày 20/4/2026).

Không tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát và không giao nhiệm vụ khác cho Đặc khu Phú Quốc từ ngày 10/3/2026 đến ngày 20/4/2026.

Công trường thi công dự án Trung tâm Hội nghị cấp cao APEC (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang)

Ngoài trách nhiệm của người đứng đầu, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu mỗi sở, ngành phân công 1 lãnh đạo (cấp phó) trực tiếp chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ APEC 2027 của ngành; đồng thời bố trí phân công nhiệm vụ phù hợp để bảo đảm thực hiện liên tục, không gián đoạn.

Các Tổ công tác của UBND tỉnh, gồm: Tổ công tác đặc biệt về kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp và xây dựng trên địa bàn đặc khu Phú Quốc (Quyết định số 2096/QĐ-UBND ngày 24/11/2025, Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 06/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh) và Tổ công tác đặc biệt về kiểm tra, rà soát pháp lý các hồ sơ cưỡng chế để đẩy nhanh tiến độ, thời gian giải phóng mặt bằng, thi công các công trình, dự án phục vụ APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc (Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 10/3/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh) hằng tuần trực tiếp kiểm tra hiện trường, đôn đốc, hướng dẫn và kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án APEC 2027, nhất là công tác giải phóng mặt bằng; tổng hợp nội dung vượt thẩm quyền báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Ngoài ra, tại Chỉ thị, UBND tỉnh An Giang cũng có nhiều yêu cầu liên quan đến nguồn vật liệu xây dựng, nguồn nhiên liệu (xăng, dầu), chế độ tổng hợp, báo cáo, kiểm tra, giám sát và bảo đảm kỷ luật thực thi...