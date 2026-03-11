Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

63.000 tấn LNG vượt eo biển Hormuz trước căng thẳng, an toàn cập cảng tại TPHCM

11-03-2026 - 16:14 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Rời Trung Đông và vượt qua eo biển Hormuz trước khi khu vực này bùng phát căng thẳng, chuyến tàu chở 63.000 tấn LNG của PV GAS cập cảng an toàn

Ngày 11-3, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cho biết tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS, đơn vị thành viên của Petrovietnam) mang theo khoảng 63.000 tấn LNG (tương đương khoảng 87 triệu Sm³ khí tự nhiên) đã cập cảng Kho cảng LNG Thị Vải (phường Tân Phước, TPHCM) hôm 10-3.

Đây là chuyến tàu LNG nhập khẩu đầu tiên của PV GAS trong năm 2026. Lô hàng LNG này do PV GAS thu xếp, được xếp hàng ngày 26-2 và sau hành trình vận chuyển quốc tế đã cập cảng an toàn. PV GAS cho biết đã chủ động thu xếp nguồn hàng, ký kết hợp đồng sớm và tổ chức vận chuyển kịp thời.

63 . 000 Tấn LNG của PV GAS cập cảng TPHCM an toàn trước căng thẳng eo biển Hormuz - Ảnh 1.

Tàu chở 63.000 tấn khí LNG đã cập kho cảng Thị Vải vào ngày 10-3 - ảnh: PV GAS

Đáng chú ý, chuyến tàu đã rời khu vực Trung Đông và đi qua eo biển Hormuz trước khi căng thẳng quân sự tại đây bùng phát, giúp đảm bảo hành trình vận chuyển không bị gián đoạn trong bối cảnh khu vực này đang trở thành điểm nóng địa chính trị của thế giới.

Petrovietnam cho biết việc tàu cập cảng thành công tiếp tục khẳng định vai trò của PV GAS nói riêng và Petrovietnam nói chung trong việc chủ động đảm bảo nguồn năng lượng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới đang có nhiều biến động. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho hoạt động nhập khẩu LNG của Petrovietnam trong năm 2026, trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức.

Nguồn LNG này sẽ được tái hóa khí tại Kho cảng LNG Thị Vải để cung cấp cho các nhà máy điện, góp phần đảm bảo nguồn nhiên liệu cho hệ thống điện quốc gia trong giai đoạn nhu cầu năng lượng đang gia tăng.

Theo Ngọc Giang

Người lao động

