Tập đoàn năng lượng Mỹ quy mô hơn 200 tỷ USD chọn Việt Nam làm điều đặc biệt

11-03-2026 - 15:20 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tập đoàn GE Vernova không chỉ chọn Việt Nam là quốc gia châu Á đầu tiên tổ chức hội nghị năng lượng thường niên, mà còn công bố khoản đầu tư lớn.

Tại Hội nghị thượng đỉnh Năng lượng Thay đổi lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 10/3, GE Vernova đã thông báo rằng họ sẽ đầu tư khoảng 200 triệu USD để mở rộng năng lực sản xuất với một nhà máy mới tại Hải Phòng, Việt Nam, hỗ trợ cơ sở hạ tầng cần thiết để đáp ứng nhu cầu điện khí hóa toàn cầu ngày càng tăng khi nhu cầu điện năng tiếp tục gia tăng.

Nhà máy mới này sẽ sản xuất các máy biến áp công suất lớn chủ yếu cho các dự án điện một chiều cao áp (HVDC), bổ sung cho các cơ sở sản xuất máy biến áp HVDC hiện có của GE Vernova tại Stafford, Anh và Ấn Độ.

Các công nghệ này được sử dụng để truyền tải điện năng hiệu quả trên quãng đường dài và đảm bảo mạng lưới điện có thể đáp ứng nhu cầu điện năng ngày càng tăng một cách an toàn và đáng tin cậy.

Nhà máy tại Hải Phòng sẽ được phát triển theo từng giai đoạn, dự kiến đi vào hoạt động đầy đủ vào năm 2028, tùy thuộc vào sự chấp thuận của các cơ quan quản lý. Sau khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến sẽ sản xuất thiết bị điện quan trọng với quy mô lớn, hỗ trợ chuỗi dự án toàn cầu của GE Vernova, với trọng tâm chính là đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khu vực.

GE Vernova là doanh nghiệp có giá trị vốn hóa thị trường đạt mức 235 tỷ USD. Báo cáo tài chính cho thấy tập đoàn ghi nhận doanh thu hơn 38 tỷ USD, duy trì lực lượng lao động toàn cầu khoảng 78.000 người.﻿

“ Việt Nam đã nổi lên như một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á, với hệ thống điện đang trải qua quá trình chuyển đổi nhanh chóng và đầy tham vọng ”, ông Scott Strazik, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của GE Vernova cho biết.

“ Từ việc cung cấp công nghệ HA của chúng tôi cho Nhơn Trạch 3 & 4, những nhà máy điện khí hóa lỏng (LNG) đầu tiên của đất nước — đến việc thiết lập cơ sở sản xuất HVDC của chúng tôi để đáp ứng nhu cầu điện khí hóa ngày càng tăng của khu vực, những gì chúng tôi xây dựng ở đây vượt xa ranh giới Việt Nam. Những khoản đầu tư này củng cố chuỗi cung ứng, xây dựng kỹ năng và năng lực công nghiệp địa phương, và đặt nền móng cho nền kinh tế năng lượng trên khắp châu Á và hơn thế nữa".

Nhã Mi

