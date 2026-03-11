Thủ tướng: 2 yếu tố nền tảng về nhận thức, 5 trọng tâm hành động và 3 trụ cột phát triển 'kinh tế bạc'

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Hội nghị về tình hình phát triển kinh tế bạc trên thế giới và thích ứng chính sách, chiến lược của Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hội nghị do Hội Người cao tuổi Việt Nam và Bộ Y tế cùng các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức, kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới các tỉnh, thành phố. Cùng dự có Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; đại diện các tổ chức quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, cơ quan điều phối Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về các vấn đề lớn: Kinh nghiệm quốc tế và chủ động thích ứng chính sách, chiến lược của Việt Nam như thế nào; đánh giá thực trạng triển khai chiến lược quốc gia về người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số; đề xuất một số mô hình phát triển kinh tế bạc phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam, gắn liền với đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, khởi nghiệp, sáng tạo; những giải pháp để chuyển từ gánh nặng già hóa sang cơ hội phát triển kinh tế, biến thách thức thành cơ hội, vừa đảm bảo an sinh xã hội, vừa phát huy được tiềm năng to lớn của lực lượng người cao tuổi, vừa đảm bảo được tiến bộ công bằng xã hội và mang tính nhân văn cao cả.

Người cao tuổi không phải là gánh nặng, mà là nguồn lực quý báu

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Hội nghị thống nhất cao về nhận thức chung: Người cao tuổi không phải là gánh nặng, mà là nguồn lực quý báu để phát triển đất nước; cả phía cung và phía cầu; thúc đẩy tiến bộ, công bằng xã hội và bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời thể hiện tính nhân văn cao cả.

Cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo và ý kiến đóng góp của các đại biểu, Thủ tướng đồng thời nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm.

Phân tích về xu hướng phát triển kinh tế bạc trên thế giới, Thủ tướng cho biết, kinh nghiệm quốc tế cho thấy có 3 nhóm giải pháp chính để ứng phó với già hóa dân số: (1) Cải thiện chất lượng sống cho người cao tuổi qua hệ thống chăm sóc dài hạn, lão khoa chuyên sâu và chăm sóc tại cộng đồng; (2) Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu linh hoạt (EU: 65-67 tuổi; Đức: 67 tuổi; Nhật Bản: Khuyến khích đến 70 tuổi; Hàn Quốc: Lộ trình lên 68 tuổi); (3) Thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào thị trường "kinh tế bạc" (công nghệ hỗ trợ, nhà ở thích ứng, dịch vụ nghỉ dưỡng và các dịch vụ phù hợp khác).

Thủ tướng khẳng định: Người cao tuổi vừa là chủ thể, vừa là khách thể, vừa là trung tâm, là người thụ hưởng thành quả của phát triển "kinh tế bạc" - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về người cao tuổi và phát triển "kinh tế bạc", Thủ tướng nhắc lại "Lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão" của Chủ tịch Hồ Chí Minh (tháng 6/1941) và cho biết, với truyền thống "tôn lão, trọng hiền", Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến việc chăm lo và tạo điều kiện thuận lợi cho sự đóng góp của cộng đồng người cao tuổi, tạo nền tảng chính trị, pháp lý của "kinh tế bạc" tại Việt Nam.

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đặt ra mục tiêu: Chỉ số phát triển con người (HDI) phấn đấu đạt khoảng 0,8; tuổi thọ trung bình đạt khoảng 75,5 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh tối thiểu 68 năm; Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 40 quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới. Trong đó, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đã giao Ban Chính sách, chiến lược Trung ương chủ trì xây dựng Đề án phát triển kinh tế bạc tại Việt Nam nhằm nâng cao phúc lợi, chất lượng cuộc sống người cao tuổi và phát huy nguồn lực từ người cao tuổi đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội.

Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng đặt trọng tâm vào việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số nhanh.

Đặc biệt, Chính phủ đã có Chiến lược quốc gia về người cao tuổi (Quyết định số 383/QĐ-TTg ngày 21/02/2025), có Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện công tác người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số (Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 23/12/2025).

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 36 ngày 6/3/2026, trong đó đưa ra các giải pháp thúc đẩy dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, tạo nền tảng cho phát triển "kinh tế bạc" trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hai yếu tố nền tảng về tư duy, nhận thức cho phát triển "kinh tế bạc"

Thủ tướng nêu rõ, trên cơ sở đó, chúng ta đã hình thành 2 yếu tố nền tảng về tư duy, nhận thức cho phát triển "kinh tế bạc":

Một là, già hóa dân số không còn là thách thức, nguy cơ mà ngược lại còn mở ra một động lực, cơ hội và nguồn lực phát triển - "những pho từ điển sống", "kho tàng trí tuệ", "thế hệ vàng" của đất nước về truyền thống, kinh nghiệm quản lý, quản trị, kỹ năng sản xuất, tri thức sáng tạo…

Hai là, nguồn lực người cao tuổi là vốn quý của dân tộc, là lực lượng quan trọng của đất nước, là chỗ dựa nền tảng của gia đình và xã hội; vừa là người "gieo hạt", vừa là người "nuôi dưỡng", vừa là người "trao truyền", vừa là người tạo động lực, truyền cảm hứng đối với các thế hệ mai sau - như Tổng Bí thư Tô Lâm từng khẳng định: "Người cao tuổi Việt Nam vẫn thực sự là chỗ dựa vững chắc, giữ cho nước nhà ổn định, hòa bình để phát triển bền vững và tiến cùng thời đại".

Về thực trạng tình hình, những kết quả bước đầu phát triển "kinh tế bạc" tại Việt Nam, Thủ tướng cho rằng, nhận thức về "kinh tế bạc" ngày càng được quan tâm và nâng tầm; trong đó chăm sóc sức khỏe người già không chỉ là vấn đề y tế hay an sinh xã hội mà còn là một ngành kinh tế triển vọng, mở ra dư địa tăng trưởng mới và khẳng định giá trị nhân văn của một xã hội tiến bộ, của chế độ xã hội chủ nghĩa. Kinh tế bạc không chỉ là vấn đề của người cao tuổi, còn là vấn đề phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, con người của đất nước.

Việt Nam đã và đang hình thành khung chính sách cho thích ứng già hóa. Tuổi nghỉ hưu đã được điều chỉnh theo Bộ luật Lao động và Nghị định 135/2020/NĐ-CP nhằm duy trì lực lượng lao động (nam lên 62 tuổi vào năm 2028; nữ lên 60 tuổi vào năm 2035).

Một số mô hình như câu lạc bộ liên thế hệ đã hình thành và mở rộng trong chăm sóc cộng đồng, sinh hoạt xã hội và hỗ trợ sinh kế quy mô nhỏ cho người cao tuổi.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình phát biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Mục tiêu phát huy vai trò kinh tế của người cao tuổi đã được đặt ra cụ thể thông qua Quyết định 379/QĐ-TTg ngày 20/2/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án người cao tuổi tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp, tạo việc làm.

Thủ tướng khẳng định: Người cao tuổi vừa là chủ thể, vừa là khách thể, vừa là trung tâm, là người thụ hưởng thành quả của phát triển "kinh tế bạc"; đồng thời đã có sự đổi mới trong tư duy, nhận thức: Từ "lực lượng nghỉ hưu" trở thành "nguồn lực tái đóng góp"; từ "người già thụ động" sang "người cao tuổi chủ động"; từ "đối tượng thụ hưởng kết quả" sang "động lực mới" cho sự phát triển; từ gánh nặng y tế sang tài sản xã hội; từ tập trung chữa bệnh sang phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe; từ tư duy "bảo đảm an sinh" sang tư duy "đầu tư và tạo giá trị mới"…

Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, bất cập: Chưa có khung chính sách kinh tế bạc đồng bộ; cơ chế phát triển "kinh tế bạc" chưa được khai mở mạnh mẽ, nguồn lực xã hội hóa chưa được huy động đầy đủ, hợp tác công tư hạn chế. Hệ thống chăm sóc dài hạn còn yếu, chất lượng chăm sóc người cao tuổi chưa cao, tạo gánh nặng cho gia đình, gia tăng sức ép cho người phụ nữ và tiêu hao nguồn lực ngân sách. Chưa phát huy đầy đủ vai trò kinh tế của người cao tuổi như một lực lượng lao động, tiêu dùng và đổi mới; chất lượng hoạt động mô hình câu lạc bộ liên thế hệ chưa đi vào chiều sâu, đồng đều…

Nguyên nhân tồn tại, hạn chế là: Dân số già hóa nhanh khi "chưa kịp giàu" và chưa kịp xây hệ sinh thái dịch vụ tuổi già, tạo sức ép lên hệ thống an sinh xã hội, y tế và gia đình; thị trường chăm sóc dài hạn, công nghệ hỗ trợ và dịch vụ cộng đồng chưa phát triển tương xứng; tư duy chính sách còn thiên về bảo trợ; nguồn lực và năng lực triển khai ở địa phương còn không đồng đều…

Qua thực tiễn, có thể đúc rút một số bài học kinh nghiệm: Phải nhận thức già hóa dân số không chỉ là áp lực an sinh mà còn là không gian phát triển, tăng trưởng mới; chính sách, giải pháp phải chú trọng hiệu quả, khả thi, xuất phát từ mô hình cụ thể, có kết quả cân đong, đo đếm được; cần chú trọng hoàn thiện thể chế, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức liên quan và cộng đồng doanh nghiệp theo hướng liên ngành, tạo ra hệ sinh thái "kinh tế bạc", phát huy vai trò người đứng đầu.

5 trọng tâm hành động và 3 trụ cột phát triển "kinh tế bạc"

Định hướng phát triển "kinh tế bạc" thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, thống nhất về tư duy, nhận thức: Phát triển kinh tế bạc bao trùm, toàn diện, đồng bộ, hài hòa giữa văn hóa với chính trị, kinh tế và xã hội, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, nhân dân làm chủ; phát triển "kinh tế bạc" với tinh thần chuyển từ "gánh nặng già hóa" sang "cơ hội phát triển kinh tế" gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIV, Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035; phát triển "kinh tế bạc" đặt trong một tổng thể nhất quán "Đảng lãnh đạo - Nhà nước kiến tạo - Công tư đồng hành - Cơ chế mở lối - Nguồn lực khơi thông - Công nghệ dẫn dắt - Xã hội đồng thuận – Nhân dân hạnh phúc - Đất nước phát triển".

Cùng với đó, xác định rõ "5 trọng tâm hành động" phát triển "kinh tế bạc": (1) Nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy để thích ứng già hóa dân số gắn với phát triển "kinh tế bạc"; (2) Phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, mô hình phức hợp, "Làng Hạnh phúc", "Hội quán cao niên", "Câu lạc bộ người cao tuổi"; (3) Khuyến khích doanh nghiệp phát triển dịch vụ (du lịch dưỡng sinh, nhà ở thân thiện, công nghệ y tế, bảo hiểm hưu trí)-chuyển từ chăm sóc thụ động sang chăm sóc, phát huy vai trò và phát triển dịch vụ người cao tuổi; (4) Phát huy vai trò người cao tuổi trong xã hội (giáo dục truyền thống, tư vấn, kinh tế gia đình); (5) Tăng cường vai trò Hội Người cao tuổi Việt Nam (đại diện quyền lợi, xây dựng chính sách, kết nối nguồn lực).

Các đại biểu tham dự Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đồng thời, chú trọng "3 trụ cột" trong phát triển "kinh tế bạc": (1) Người cao tuổi là trung tâm, là chủ thể; vừa là nguồn lực cung (với vai trò là một nguồn lao động giá trị, từng trải, giàu kinh nghiệm); vừa là động lực cầu (với vai trò là một lực lượng tiêu dùng quyền lực, có khả năng chi tiêu cao, nhất là cho sức khỏe, du lịch, học tập); (2) Doanh nghiệp là trọng tâm sáng tạo, thực thi, với trách nhiệm xã hội và môi trường làm việc thân thiện với người cao tuổi; (3) Nhà nước là "kiến trúc sư thể chế", cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý, ưu đãi và an sinh vững chắc.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng đặt vấn đề: Làm thế nào để biến kinh tế bạc thành động lực tăng trưởng, chuyển hóa thách thức già hóa thành cơ hội bứt phá của dân tộc? Đó là câu hỏi lớn, là bài toán chiến lược về tư duy và hành động đặt ra trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIV; Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, các chiến lược, chương trình, kế hoạch hành động để ngày càng phát huy hơn nữa vai trò người cao tuổi trong xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; trong đó chú trọng một số nội dung trọng tâm sau.

Thứ nhất, tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển "kinh tế bạc" bao trùm và toàn diện theo hướng: (1) Sớm hoàn thiện khung thể chế tổng thể về "kinh tế bạc" đưa vào chiến lược, kế hoạch phát triển của quốc gia, ngành, lĩnh vực và địa phương; xác định đây là một định hướng phát triển dài hạn, liên ngành, chứ không chỉ là chính sách an sinh đơn lẻ; (2) Đổi mới tư duy xây dựng chính sách, chuyển mạnh từ bảo trợ, trợ giúp sang kiến tạo phát triển và phát huy vai trò người cao tuổi; (3) Có cơ chế khuyến khích đầu tư thực chất, đủ mạnh vào các lĩnh vực của kinh tế bạc, nhất là chăm sóc sức khỏe, công nghệ hỗ trợ, nhà ở, dịch vụ tài chính, bảo hiểm…

Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì: Hoàn thiện Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về thích ứng với già hóa dân số gắn với phát triển "kinh tế bạc"; khẩn trương xây dựng Luật Người cao tuổi (sửa đổi) với tầm nhìn chiến lược, đồng bộ, trình Quốc hội trong năm 2027; chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết thí điểm về các cơ sở y tế phức hợp, chăm sóc người cao tuổi, "Làng Hạnh phúc" theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Chiến lược "kinh tế bạc" đến năm 2045 trong quý II/2026, tập trung vào các cơ chế tài chính, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tham gia.

Bộ Ngoại giao xây dựng Đề án "tăng cường hợp tác quốc tế về người cao tuổi" trình Thủ tướng Chính phủ ban hành vào Quý III/2026; chủ trì, tổ chức hội nghị bên lề APEC 2027 với chủ đề "Kinh tế bạc trong xu thế toàn cầu hóa".

Thứ hai, chú trọng xây dựng hạ tầng chiến lược phục vụ phát triển "kinh tế bạc" với phương châm: Đầu tư đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, không manh mún, rời rạc; ưu tiên hạ tầng y tế, chăm sóc sức khỏe và chăm sóc dài hạn, củng cố y tế cơ sở; xây dựng môi trường, không gian sống thân thiện, an toàn với người cao tuổi (nhà ở, giao thông, không gian công cộng, dịch vụ công…); tập trung phát triển hạ tầng số, hạ tầng dịch vụ xã hội để hình thành mạng lưới dịch vụ cho người cao tuổi, dựa trên tận dụng hiệu quả hạ tầng sẵn có, nhất là các cơ sở y tế, thiết chế văn hóa, trụ sở dôi dư…

Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, nghiên cứu, xây dựng các mô hình phát triển hệ sinh thái "kinh tế bạc", đảm bảo tích hợp các yếu tố công nghệ, dịch vụ, sản xuất phù hợp với nhu cầu người cao tuổi.

Thủ tướng cùng các đại biểu dự Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bộ Khoa học và Công nghệ định hướng Quỹ Đổi mới sáng tạo quốc gia tích cực tham gia phát triển kinh tế bạc; tăng cường hợp tác, nghiên cứu khoa học phát huy vai trò người cao tuổi; hỗ trợ người cao tuổi tham gia chuyển đổi số, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo .

Thứ ba, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển "kinh tế bạc" theo tinh thần "Nhà nước kiến tạo - Thị trường dẫn vốn - Doanh nghiệp đầu tư - Xã hội tham gia - Người dân đồng hành": Ngân sách nhà nước phải đóng vai trò vốn mồi, dẫn dắt, tập trung cho những lĩnh vực nền tảng và thiết yếu như y tế cơ sở, chăm sóc ban đầu, chăm sóc dài hạn, hạ tầng số; đẩy mạnh xã hội hóa, hợp tác công tư, thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức tài chính, tổ chức xã hội và cộng đồng cùng tham gia; phát triển đồng bộ các công cụ tài chính cho tuổi già như bảo hiểm, hưu trí bổ sung, cơ chế chi trả cho chăm sóc dài hạn và các sản phẩm tài chính an toàn, phù hợp với người cao tuổi.

Thứ tư, xây dựng, hoàn thiện mô hình quản trị "kinh tế bạc" với cơ chế điều phối đủ mạnh, đủ năng lực thực thi, hệ thống dữ liệu đủ tin cậy, bộ tiêu chí đánh giá đủ minh bạch, cơ chế giám sát đủ chặt chẽ; phân công nhiệm vụ theo tinh thần "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ kết quả. Nhiệm vụ đặt ra là: Trung ương tập trung hoàn thiện thể chế, tiêu chuẩn, cơ chế, nguồn lực và giám sát; địa phương chủ động tổ chức thực hiện, phát triển mô hình phù hợp với đặc điểm, tình hình và điều kiện địa phương mình; doanh nghiệp, tổ chức xã hội và người cao tuổi cùng tham gia kiến tạo; quản trị bằng dữ liệu, bằng công nghệ, kiểm định bằng chất lượng kết quả đầu ra.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ khẩn trương hướng dẫn kiện toàn tổ chức Hội người cao tuổi cấp cơ sở; rà soát, tham mưu cơ chế tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế để người cao tuổi tham gia đóng góp phát triển kinh tế-xã hội. Bộ Công an xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về người cao tuổi để làm căn cứ tham mưu, đề xuất chính sách.

Thứ năm, chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển "kinh tế bạc ". Đây là khâu then chốt với tinh thần không có nhân lực chất lượng cao thì không thể có kinh tế bạc chất lượng cao; trong đó tập trung: Mở rộng đào tạo trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; đổi mới và xây dựng khung năng lực, chương trình đào tạo; chuẩn hóa lực lượng chăm sóc trực tiếp sức khỏe người cao tuổi; tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp và cơ sở dịch vụ; mở rộng hợp tác quốc tế, ứng dụng công nghệ số trong đào tạo.

Thứ sáu, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội về phát triển "kinh tế bạc". Chính sách truyền thông phải "đúng-trúng-đủ-kịp thời" với người cao tuổi về quyền lợi, trách nhiệm và sự hỗ trợ-với gia đình về kỹ năng chăm sóc, tâm lý tuổi già-với doanh nghiệp về trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ đồng hành-với cán bộ, công chức về trách nhiệm, đạo đức công vụ. Tôn vinh phong trào "Sống khỏe - sống vui - sống có ích - sống hạnh phúc", các gương điển hình, người cao tuổi tiêu biểu. Thủ tướng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường tuyên truyền bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi; tham gia hỗ trợ triển khai nhiệm vụ giao cho Hội người cao tuổi, tạo sự lan tỏa tích cực trong xã hội.

Thứ bảy, đối với các địa phương , Thủ tướng đề nghị tập trung rà soát, có cơ chế, chính sách đặc thù, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy phát triển "kinh tế bạc" trên địa bàn; chú trọng nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay, hiệu quả, bền vững.

Ưu tiên bố trí nguồn lực từ ngân sách nhà nước và tăng cường huy động các nguồn lực xã hội để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, hệ thống dịch vụ kết nối, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển "kinh tế bạc".

Thúc đẩy phong trào "học tập suốt đời", phát huy vai trò người cao tuổi trong cộng đồng, tham gia xây dựng, hoạch định chính sách. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của "kinh tế bạc"; vận động người dân tham gia BHXH, BHYT; bảo đảm thực hiện đầy đủ chính sách về người cao tuổi; khẩn trương phê duyệt Đề án phát triển câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau theo Quyết định 1648/QĐ-TTg ngày 01/08/2025.

Thứ tám, đối với các đề xuất, kiến nghị của Hội Người cao tuổi Việt Nam, Thủ tướng cơ bản đồng ý về nguyên tắc; đề nghị Hội chủ trì tổ chức Diễn đàn kinh tế bạc năm 2026 với chủ đề "Đối thoại chính sách phát triển kinh tế bạc"; chủ động tham mưu Ban Bí thư tổng kết Chỉ thị 59/CT-TW, ngày 27/9/1995 về "Chăm sóc người cao tuổi" và xây dựng chủ trương mới về sự nghiệp người cao tuổi (hoàn thành năm 2026).

Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành, cơ quan liên quan chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức thực hiện các đề án, chương trình, nhiệm vụ, hoạt động liên quan đến phát triển "kinh tế bạc"; khẩn trương đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2026.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, già hóa dân số là xu thế tất yếu của quá trình phát triển; vấn đề đặt ra không phải là né tránh, mà là chủ động thích ứng bằng tư duy đúng, chính sách trúng và hành động quyết liệt, hiệu quả - để phát triển hệ sinh thái "kinh tế bạc" bao trùm, bền vững trở thành động lực mới cho tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững; đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy năng lực, đóng góp cho đất nước và thụ hưởng tốt hơn thành quả phát triển của đất nước.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, cùng cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, các thế hệ người cao tuổi Việt Nam sẽ tiếp tục nêu gương, tích cực tham gia đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới trên tất cả các lĩnh vực với phương châm 24 chữ: "Tuổi cao gương sáng – Già hóa khỏe mạnh- Điểm tựa con cháu – Phát triển non sông- Trí tuệ thâm sâu - Đi đầu kiến quốc", đây vừa là tình cảm, tri ân sâu sắc, vừa là niềm tin với người cao tuổi.

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng trân trọng cảm ơn và mong các quốc gia, đối tác, tổ chức quốc tế tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội, thích ứng với già hóa dân số và phát triển "kinh tế bạc".