Vừa nhận được gần 1,3 tỷ đồng chuyển khoản, người đàn ông TP.HCM liền báo Công an truy tìm chủ nhân số tiền

Ảnh minh họa

Công an TP.HCM cho biết, ngày 10/3, Công an phường Tân Thành (TP.HCM) cho biết đã hỗ trợ người dân hoàn trả số tiền gần 1,3 tỉ đồng do chuyển khoản nhầm, góp phần bảo vệ quyền lợi của các bên và lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 9/3, anh Nguyễn Quốc Trường (trú tại phường Tân Thành, TP.HCM) đến Công an phường Tân Thanh trình báo việc tài khoản cá nhân bất ngờ nhận được số tiền 1.298.000.000 đồng từ một tài khoản lạ.

Nhận thấy đây không phải là tiền của mình và lo ngại có thể liên quan đến hành vi lừa đảo hoặc chuyển khoản nhầm, anh Trường đã chủ động đến cơ quan Công an để trình báo.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an phường Tân Thành đã chỉ đạo cán bộ tiến hành xác minh, phối hợp với ngân hàng để làm rõ chủ tài khoản chuyển tiền. Đồng thời, cơ quan Công an hướng dẫn các bên liên quan thực hiện thủ tục cần thiết nhằm đảm bảo việc hoàn trả tiền đúng quy định pháp luật.

Đến khoảng 10 giờ ngày 10/3, Công an phường Tân Thành mời các bên liên quan đến làm việc, hỗ trợ hoàn tất các thủ tục để anh Trường chuyển trả lại toàn bộ số tiền cho chủ tài khoản chuyển nhầm.

Anh Trường chuyển trả lại toàn bộ số tiền cho chủ tài khoản chuyển nhầm. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Theo Công an phường Tân Thành, việc người dân chủ động trình báo khi nhận được số tiền lớn không rõ nguồn gốc đã thể hiện tinh thần trung thực và ý thức chấp hành pháp luật. Sau khi sự việc được giải quyết, các bên liên quan đã gửi thư cảm ơn lực lượng Công an vì sự hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm. Sự việc cũng góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong công tác phục vụ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.