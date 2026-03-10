Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

VNeID có thay đổi mới, người dân cần cập nhật ngay trong tuần này để không bỏ lỡ quyền lợi

10-03-2026 - 10:03 AM | Kinh tế số

Người dân cần cập nhật ứng dụng đến phiên bản 2.2.7 mới nhất để không bỏ lỡ các thông tin quan trọng sẽ diễn ra vào ngày 15/3 tới đây.

Mới đây, ứng dụng VNeID đã có thông báo cập nhật phiên bản 2.2.7. Theo đó, trong bản cập nhật lần này, ứng dụng đã bổ sung thêm một số tính năng mới. Cụ thể:

- ﻿Bổ sung tiện ích xem địa điểm bầu cử, thay đổi địa điểm bầu cử.

- Xem danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Được biết, ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được ấn định là ngày 15/3/2026. Việc bỏ phiếu bắt đầu từ 7h sáng-7h tối cùng ngày.

Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5h sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 9h tối cùng ngày. ﻿Do đó, người dân cần cập nhật ứng dụng đến phiên bản 2.2.7 mới nhất để không bỏ lỡ các thông tin quan trọng về bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hướng dẫn chi tiết các bước xem danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trên VNeID

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng VNeID ( Lưu ý: cần cập nhật ứng dụng đến phiên bản 2.2.7 mới nhất để xem danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo đơn vị bầu cử)

Bước 2: Truy cập vào mục Dịch vụ khác

Bước 3: Chọn vào mục Bầu cử Quốc hội khóa XVI

Bước 4: Chọn vào mục Danh sách người ứng cử

Bước 5: Chọn vào mục Đại biểu Quốc hội chọn Tỉnh/Thành phố nơi tiến hành bầu cử

Bước 7: Xem danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử nơi mà người dân tiến hành bầu cử. Người dân có thể xem thông tin chi tiết của người ứng cử thông qua mục Chi tiết sau tên của mỗi người ứng cử.

* Lưu ý: Người dân cần xem khu vực bỏ phiếu của cử tri tại Bước 4 để biết khu vực bầu cử của bản thân ở đâu để xem danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI chính xác và nhanh chóng hơn đồng thời thay đổi khu vực bầu cử khi có như cầu kịp thời và chính xác.

Hoàng Nguyễn

