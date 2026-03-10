Hãng xe công nghệ đầu tiên hỗ trợ phí nhiên liệu cho tài xế

Giá xăng tăng mạnh từ khoảng 20.000 đồng/lít lên gần 27.700 đồng/lít trong thời gian ngắn đang tạo áp lực lớn lên thu nhập của nhiều tài xế công nghệ. Chi phí nhiên liệu tăng khiến giới chạy xe công nghệ phải chi thêm hàng trăm ngàn đồng mỗi ngày nhưng thu nhập lại không tăng tương ứng.

Anh Châu Văn Tài, tài xế GrabBike tại TPHCM, cho biết từ khi giá xăng tăng cao đến nay anh vẫn chưa nhận được hỗ trợ nào từ hãng.

Trước đây, mỗi ngày anh chi khoảng 100.000 đồng tiền xăng để chạy xe nhưng hiện phải tốn thêm khoảng 50.000 đồng mới đủ chi phí đưa đón khách.

"Tính ra mỗi ngày tốn thêm khá nhiều, trong khi cuốc xe không tăng nên thu nhập giảm thấy rõ" - anh Tài nói.

Tương tự, chị Huyền, tài xế giao đồ ăn, cũng than giá xăng tăng mạnh khiến thu nhập mỗi ngày bị thu hẹp đáng kể. Theo chị, từ khi giá xăng leo thang, chị cũng như các đồng nghiệp khác vẫn chưa nhận được hỗ trợ cụ thể nào nên nhiều người tỏ ra bức xúc.

Trong khi đó, đại diện Grab cho biết doanh nghiệp đã nắm được những khó khăn của tài xế khi chi phí nhiên liệu tăng cao. Tuy nhiên, hãng đang tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường trước khi đưa ra các giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Tài xế Be được hỗ trợ phí xăng

Trong khi đó, hãng Be Group trong ngày 9-3 đã triển khai chương trình hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho tài xế đối tác trên toàn quốc sau đợt giá xăng tăng mạnh hôm 7-3.

Theo doanh nghiệp này, chương trình nhằm chia sẻ một phần chi phí với tài xế trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng nhanh. Đồng thời, Be cho biết vẫn giữ ổn định giá cước di chuyển để tránh gây thêm áp lực chi phí cho người dùng.

Hiện nền tảng này chưa điều chỉnh cơ cấu giá dịch vụ và sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thực tế để giữ chi phí di chuyển hợp lý cho hành khách.

Đại diện Be Group cho biết với hơn 500.000 tài xế đối tác đang hoạt động trên toàn quốc, mỗi biến động của giá nhiên liệu đều tác động trực tiếp đến thu nhập hằng ngày của tài xế. Vì vậy trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ triển khai chương trình hỗ trợ tài chính cho tài xế với mức tối đa lên đến 800.000 đồng mỗi tháng, tùy theo loại xe và mức độ hoạt động.

Bên cạnh các hỗ trợ trước mắt, Be đang phát triển hệ sinh thái BE5X nhằm đồng hành lâu dài với tài xế. Chương trình này bao gồm nhiều giải pháp như hỗ trợ vay mua hoặc thuê phương tiện với lãi suất từ 5%, giảm 100% lệ phí trước bạ và các chương trình đào tạo kỹ năng nghề nghiệp.

Theo doanh nghiệp, các giải pháp này nhằm tạo sự cân bằng giữa thu nhập của tài xế, chi phí di chuyển của hành khách và sự phát triển bền vững của nền tảng trong bối cảnh thị trường nhiên liệu còn nhiều biến động.