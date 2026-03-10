Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Google hướng dẫn cách tránh bị khóa tài khoản

10-03-2026 - 07:40 AM | Kinh tế số

Google khuyến nghị người dùng thiết lập các phương án khôi phục như liên hệ khôi phục, email và số điện thoại dự phòng để tránh mất quyền truy cập tài khoản.

Google hướng dẫn cách tránh bị khóa tài khoản- Ảnh 1.

(Ảnh: SOPA Images/Getty Images)

Google cho biết nhiều người hiện lưu trữ lượng lớn dữ liệu cá nhân trong tài khoản của mình, bao gồm email, ảnh, tài liệu, lịch làm việc hay các cuộc trò chuyện. Vì vậy, việc bị khóa tài khoản có thể khiến người dùng mất quyền truy cập vào nhiều thông tin quan trọng.

Để giảm nguy cơ này, Google khuyến nghị người dùng thiết lập các lớp bảo mật và phương án khôi phục tài khoản từ sớm, trong đó có xác thực 2 yếu tố và các thông tin liên hệ dự phòng.

Một tính năng mới được Google triển khai là Recovery Contacts (liên hệ khôi phục). Tính năng này cho phép người dùng chỉ định tối đa 10 người đáng tin cậy để hỗ trợ xác minh danh tính khi cần lấy lại quyền truy cập tài khoản.

Người dùng có thể thiết lập tính năng này trong mục Security của trang quản lý tài khoản Google. Tại đây, người dùng nhập địa chỉ email của người muốn thêm vào danh sách liên hệ khôi phục. Những người này phải có tài khoản Google đang hoạt động.

Sau khi nhận được lời mời, người được chọn có thể xác nhận hoặc từ chối yêu cầu. Nếu chấp nhận, họ sẽ trở thành người hỗ trợ khi chủ tài khoản gặp sự cố đăng nhập.

Google hướng dẫn cách tránh bị khóa tài khoản- Ảnh 2.

(Ảnh: AFP)

Khi không thể đăng nhập tài khoản, người dùng có thể chọn một liên hệ khôi phục trong danh sách. Hệ thống sẽ cung cấp mã xác minh để người dùng gửi cho người liên hệ, từ đó xác nhận yêu cầu hỗ trợ.

Ngoài liên hệ khôi phục, Google cũng khuyến nghị người dùng cập nhật số điện thoại khôi phục và email khôi phục. Đây là các thông tin có thể được dùng để gửi mã xác minh hoặc liên kết giúp người dùng lấy lại quyền truy cập tài khoản.

Một lựa chọn khác là sử dụng mã dự phòng. Google cung cấp 10 mã có thể dùng thay cho xác thực 2 yếu tố nếu người dùng mất thiết bị xác thực hoặc không nhận được mã đăng nhập.

Google lưu ý các mã dự phòng cần được lưu trữ cẩn thận vì nếu bị lộ, người khác cũng có thể sử dụng để truy cập tài khoản.

Theo Google, việc thiết lập nhiều phương án khôi phục khác nhau sẽ giúp tăng khả năng lấy lại quyền truy cập nếu người dùng quên mật khẩu, mất thiết bị xác thực hoặc gặp sự cố đăng nhập.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân về xăng dầu

Theo Mạnh Dương

VTV

