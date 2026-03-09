Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mở rộng điều tra vụ giả mạo Vietlott lừa đảo hơn 2.300 tỷ đồng

09-03-2026 - 14:32 PM | Kinh tế số

Lực lượng Công an Việt Nam vừa triệt phá hai nhóm tội phạm công nghệ cao hoạt động tại Campuchia, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người dân với tổng số tiền hơn 2.300 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã khởi tố 63 đối tượng, thu giữ hàng chục máy tính, điện thoại cùng nhiều tài liệu, vật chứng phục vụ điều tra.

Theo báo cáo gửi lãnh đạo Bộ Công an, thời gian qua Công an tỉnh Cao Bằng đã chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá thành công hai nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đại tá Sầm Minh Hồ, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra trong chuyên án lừa đảo xuyên quốc gia.

Quá trình triệt phá, lực lượng chức năng đã bắt giữ và khởi tố 63 đối tượng, thu giữ 87 máy tính, 85 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động phạm tội.

Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã xây dựng hệ thống kịch bản lừa đảo tinh vi trên không gian mạng. Chúng giả mạo các website và thương hiệu uy tín, trong đó có Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), đồng thời lập nhiều trang web kinh doanh, mua bán hàng hóa để dụ dỗ người dân tham gia đầu tư, đặt cược hoặc giao dịch trực tuyến.

Sau khi tạo lòng tin, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản do chúng kiểm soát rồi nhanh chóng chiếm đoạt. Với thủ đoạn này, đường dây đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân trên khắp cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2.300 tỷ đồng.

Theo Bộ Công an, đây là chuyên án lớn, cho thấy tính chất phức tạp và xuyên biên giới của tội phạm lừa đảo công nghệ cao hiện nay. Kết quả khám phá vụ án thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an địa phương với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và lực lượng chức năng Việt Nam tại nước ngoài. Vụ án nằm trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán năm 2026.

Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí và quyết liệt của lực lượng tham gia phá án, đặc biệt là Công an tỉnh Cao Bằng trong vai trò chủ trì điều tra. Đồng thời yêu cầu tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ đường dây, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bộ Công an cũng đề nghị các đơn vị chức năng đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo công nghệ cao nhằm nâng cao cảnh giác cho người dân, hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng.

Theo Minh Đức

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam là nước ĐNA đầu tiên làm được điều thế giới mới có EU và Hàn Quốc áp dụng, quốc tế nhận định: Việt Nam có thể sẽ thành 'hình mẫu' cho khu vực

Việt Nam là nước ĐNA đầu tiên làm được điều thế giới mới có EU và Hàn Quốc áp dụng, quốc tế nhận định: Việt Nam có thể sẽ thành 'hình mẫu' cho khu vực Nổi bật

Một hiện tượng lạ xảy ra trên toàn cầu: Tính năng "ai cũng có" trên điện thoại bị vô hiệu hóa ở nhiều nơi

Một hiện tượng lạ xảy ra trên toàn cầu: Tính năng "ai cũng có" trên điện thoại bị vô hiệu hóa ở nhiều nơi Nổi bật

Tưởng AI sẽ thay lao động phổ thông trước, nhưng dữ liệu mới lại chỉ sang một nhóm nghề khác

Tưởng AI sẽ thay lao động phổ thông trước, nhưng dữ liệu mới lại chỉ sang một nhóm nghề khác

10:45 , 09/03/2026
AI Claude của Anthropic chỉ mất 2 tuần để tìm ra 22 lỗ hổng nguy hiểm trong trình duyệt Firefox

AI Claude của Anthropic chỉ mất 2 tuần để tìm ra 22 lỗ hổng nguy hiểm trong trình duyệt Firefox

09:17 , 09/03/2026
CEO Xiaomi nói gì trước nguy cơ smartphone tăng giá vì khủng hoảng chip nhớ?

CEO Xiaomi nói gì trước nguy cơ smartphone tăng giá vì khủng hoảng chip nhớ?

08:05 , 09/03/2026
Gói lương 692 triệu USD của CEO Google Sundar Pichai và sự xa hoa của các nhà sáng lập

Gói lương 692 triệu USD của CEO Google Sundar Pichai và sự xa hoa của các nhà sáng lập

07:31 , 09/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên