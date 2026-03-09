Gói lương 692 triệu USD của CEO Google Sundar Pichai và sự xa hoa của các nhà sáng lập

Sundar Pichai, Giám đốc điều hành (CEO) của Google, có thể nhận được gói lương thưởng lên tới 692 triệu USD. Theo hồ sơ được tờ Financial Times (FT) phát hiện, Alphabet đã cấu trúc một thỏa thuận ba năm cho CEO Google, có khả năng biến ông trở thành một trong những giám đốc điều hành được trả lương cao nhất hành tinh. Tuy nhiên, phần lớn gói lương này gắn liền với hiệu suất làm việc, bao gồm các ưu đãi cổ phiếu mới liên quan đến Waymo và Wing, dự án giao hàng bằng máy bay không người lái của công ty.

Điều đáng chú ý là Sundar Pichai thu hút sự chú ý của công chúng ít hơn đáng kể so với các nhà sáng lập Google. Larry Page và Sergey Brin – lần lượt là người giàu thứ hai và thứ tư trên thế giới – gần đây lại gây xôn xao dư luận vì một lý do hoàn toàn khác. Cả hai đã liên tục mua các bất động sản xa hoa ở Miami, được nhiều người xem là phản ứng trước Đạo luật Thuế Tỷ phú của California. Đây là một sáng kiến bỏ phiếu nhắm vào khoảng 200 tỷ phú của bang với khoản thuế một lần 5% trên giá trị tài sản ròng vượt quá 1 tỷ USD.

Theo báo cáo, Larry Page gần đây đã chi hơn 173 triệu USD cho hai biệt thự ở Coconut Grove, Florida. Trong khi đó, Sergey Brin vừa được liên kết với một siêu biệt thự trị giá 51 triệu USD cách đó 14 dặm, bên cạnh hai thương vụ mua trước đó tổng cộng 92 triệu USD. Những giao dịch này cho thấy xu hướng dịch chuyển tài sản của giới siêu giàu khỏi California.

Ngược lại, Sundar Pichai vẫn lặng lẽ sống tại Los Altos, California, theo những gì công chúng biết. Ông cũng là một tỷ phú – sự tăng trưởng gần gấp bảy lần vốn hóa thị trường của Google kể từ khi ông nắm quyền vào năm 2015 đã khiến số cổ phiếu ông tích lũy được trở nên vô cùng giá trị. Theo tính toán của Bloomberg, ông và vợ hiện đang nắm giữ số cổ phiếu trị giá gần 500 triệu USD, cùng với ước tính 650 triệu USD đã được bán vào mùa hè năm ngoái.