OpenAI ra mắt GPT-5.4 với các phiên bản Pro và Thinking

(Ảnh: OpenAI)

OpenAI ngày 6/3 đã giới thiệu GPT-5.4, phiên bản mới của mô hình trí tuệ nhân tạo được hãng mô tả là “mạnh và hiệu quả nhất” dành cho các công việc chuyên môn như phân tích dữ liệu, tài chính và pháp lý.

Theo thông báo của OpenAI, GPT-5.4 được phát hành với 3 phiên bản gồm bản tiêu chuẩn, GPT-5.4 Thinking tập trung vào khả năng suy luận và GPT-5.4 Pro được tối ưu cho các tác vụ phức tạp cần hiệu năng cao.

Mô hình mới cũng có cửa sổ ngữ cảnh lên tới 1 triệu token trong phiên bản API, cho phép xử lý lượng dữ liệu lớn hơn đáng kể so với các phiên bản trước.

OpenAI cho biết GPT-5.4 có thể giải quyết cùng một vấn đề với số lượng token ít hơn, giúp giảm chi phí và tăng tốc độ xử lý. Trong các bài kiểm tra, mô hình này đạt kết quả cao trong các bài đánh giá khả năng sử dụng máy tính và nhiệm vụ công việc tri thức.

Theo công ty Mercor, GPT-5.4 cũng đạt điểm cao trong bài kiểm tra APEX-Agents, được thiết kế để đánh giá kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực luật và tài chính.

Ứng dụng ChatGPT của OpenAI hiển thị trên điện thoại tại Chicago, Illinois, ngày 3/3/2026. (Ảnh: Getty Images/AFP)

OpenAI cho biết mô hình mới cải thiện độ chính xác so với GPT-5.2, với tỷ lệ sai sót trong các tuyên bố riêng lẻ giảm 33%, còn tổng thể câu trả lời ít lỗi hơn 18%.

Một điểm đáng chú ý là GPT-5.4 có khả năng sử dụng máy tính trực tiếp, cho phép mô hình đưa ra các lệnh bàn phím hoặc chuột dựa trên ảnh chụp màn hình và thực hiện các tác vụ trên nhiều ứng dụng.

Bên cạnh đó, phiên bản GPT-5.4 Thinking có thể hiển thị quá trình suy luận khi xử lý các câu hỏi phức tạp, đồng thời cho phép người dùng điều chỉnh yêu cầu trong quá trình mô hình đang đưa ra câu trả lời.

GPT-5.4 hiện đã được triển khai trên ChatGPT, công cụ lập trình Codex và hệ thống API của OpenAI. Các thuê bao ChatGPT Plus, Team và Pro có thể sử dụng GPT-5.4 Thinking, trong khi phiên bản GPT-5.4 Pro được cung cấp cho người dùng doanh nghiệp và giáo dục.