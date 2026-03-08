Từ trình báo của người trở về từ Campuchia, công an ở Cần Thơ ra cảnh báo khẩn

Ngày 8-3, Công an xã Lai Hòa (TP Cần Thơ) vừa đưa ra cảnh báo về thủ đoạn của các đối tượng môi giới sử dụng mạng xã hội để quảng bá những lời mời gọi "việc nhẹ, lương cao", từ đó dụ dỗ người dân xuất cảnh trái phép. Nhiều trường hợp sau khi ra nước ngoài đã rơi vào bẫy lừa đảo, bị bóc lột sức lao động, thậm chí liên quan đến mua bán người.

Trường hợp điển hình là anh Đ.T (21 tuổi; ngụ xã Lai Hoà). Năm 2024, trong thời gian thất nghiệp, T. tham gia một nhóm Facebook.

Đ.T sau khi về đến Công an xã Lai Hoà

Tại đây, một tài khoản lạ chủ động nhắn tin hỏi thăm, lấy thông tin cá nhân và hứa hẹn môi giới sang Thái Lan để kiếm tiền. Sau đó, T. được hướng dẫn xuất cảnh trái phép qua Campuchia.

Khi vừa sang Campuchia, T. bị đưa đến một khu tự trị nằm sâu trong khu vực rừng núi, hẻo lánh. Tại đây, T. bị nhốt trong 3 ngày, không được ăn uống.

Những kẻ cầm đầu yêu cầu anh liên lạc với gia đình để đòi 125 triệu đồng tiền chuộc. Do gia đình không đủ khả năng chi trả, T. buộc phải làm việc cho nhóm này.

Công việc của T. là sử dụng tài khoản Facebook giả mạo phụ nữ Ấn Độ để tiếp cận người Ấn Độ. Nhờ phần mềm dịch thuật, T. trò chuyện, tạo sự tin tưởng rồi dụ họ tham gia các "nhiệm vụ" trực tuyến để hưởng hoa hồng. Nếu không đạt chỉ tiêu, T. bị bỏ đói, ép làm việc quá giờ, thậm chí bị đánh đập.

Đến ngày 19-7-2025, lợi dụng sơ hở, T. cùng nhiều người khác tìm cách bỏ trốn. Sau khi thoát ra ngoài, họ gặp lực lượng cảnh sát Campuchia và được hỗ trợ đưa đến Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. Sau đó, T. cùng gần 300 người Việt Nam khác đã được trao trả về nước.

Công an xã Lai Hòa khuyến cáo người dân có ý thức cảnh giác, nắm và nhận diện được các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh, di cư trái phép, mua bán người và những hậu quả, hệ lụy của việc xuất cảnh, trốn ở lại nước ngoài cư trú, lao động bất hợp pháp, không để các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo. Khi có nhu cầu xuất cảnh ra nước ngoài, người dân cần liên hệ các cơ quan chức năng có thẩm quyền, các công ty du lịch, xuất khẩu lao động uy tín, có giấy phép lữ hành quốc tế, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để được tư vấn, hướng dẫn về thủ tục



