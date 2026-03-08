Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tài khoản ngân hàng có giao dịch 20 triệu đồng: Công an yêu cầu một người dân ở Hà Nội lên làm việc

08-03-2026 - 13:53 PM | Kinh tế số

Công an Hà Nội vừa có thông báo mới.

Tài khoản ngân hàng có giao dịch 20 triệu đồng: Công an yêu cầu một người dân ở Hà Nội lên làm việc - Ảnh 1.

Ngay trong ngày 6/3/2026, Công an xã Yên Bài đã hỗ trợ tìm lại số tiền lớn bị chuyển nhầm cho người khác

Phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì Nhân dân phục vụ, ngày 06/03/2026, Công an xã Yên Bài đã kịp thời xác minh, hỗ trợ một trường hợp công dân tỉnh ngoài nhận lại số tiền lớn do chuyển nhầm vào tài khoản người khác.

Trước đó, Công an xã Yên Bài tiếp nhận thông tin của anh N.D.C (SN 1978; HKTT: đường Trần Đăng Ninh, phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ) về việc chuyển nhầm số tiền 20.900.000 đồng vào tài khoản của một người khác.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, làm rõ người nhận được số tiền chuyển nhầm là công dân đang cư trú trên địa bàn xã Yên Bài.

Công an xã Yên Bài đã mời công dân liên quan đến làm việc, tuyên truyền, giải thích và vận động hoàn trả lại số tiền đã nhận nhầm. Sau khi được giải thích, công dân này đã chuyển trả toàn bộ số tiền 20.900.000 đồng cho anh N.D.C.

Xúc động trước tinh thần trách nhiệm, tận tâm của lực lượng Công an xã, anh N.D.C đã gửi thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng đối với tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Yên Bài vì đã kịp thời hỗ trợ, giúp anh nhận lại số tiền chuyển nhầm. Việc làm trên tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an vì Nhân dân phục vụ.

