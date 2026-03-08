Bộ Công an đề xuất phạm nhân được gọi video call, nhận tiền gửi từ người thân qua mã QR

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chi tiết chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân, dự kiến sẽ trình Bộ trưởng ký ban hành trong tháng 5 và có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành thay thế cho Thông tư số 14/2020/TT-BCA hiện hành.



Bộ Công an đề xuất công khai mã QR trong trại giam để người nhà gửi tiền cho phạm nhân. Ảnh minh hoạ

Theo cơ quan soạn thảo - Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dưỡng bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10), Bộ Công an, quá trình thực hiện chế độ gặp, nhận quà, liên lạc điện thoại cho phạm nhân theo quy định hiện hành gặp không ít khó khăn, vướng mắc và bất cập.

Trong đó, số lượng phạm nhân tăng nhanh dẫn đến tình trạng cơ sở vật chất ảnh hưởng đến việc tổ chức cho phạm nhân gặp, nhận quà, liên lạc điện thoại với người thân.

Ngoài ra, có tình trạng không phải người thân thích nhưng dùng giấy tờ giả để mạo danh người thân vào gặp, gửi tiền, quà cho phạm nhân… Thiết bị để phạm nhân liên lạc với người thân đã lạc hậu, không đảm bảo chất lượng khiến việc liên lạc thường xuyên bị gián đoạn, ảnh hưởng đến chế độ của phạm nhân.

C10 cho hay việc xây dựng thông tư mới nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh và nhằm phù hợp, thống nhất với nội dung quy định chế độ gặp người thân thích, nhận quà, gửi thư, liên lạc… với người thân.

Trong dự thảo C10 đề xuất bổ sung hình thức liên lạc có cả hình ảnh, âm thanh (video call) thay vì giới hạn liên lạc qua máy điện thoại cố định (có dây hoặc không dây) tại Thông tư 14/2020/TT-BCA.

Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh, việc video call sẽ được quản lý chặt chẽ. Các phạm nhân sẽ gọi video call qua hệ thống thông tin chuyên dùng do Bộ Công an quản lý và không được tự do sử dụng internet hoặc ứng dụng, nền tảng liên lạc khác.

Để được gọi video call, người thân đăng ký trực tuyến qua hệ thống thông tin chuyên dùng do Bộ Công an quản lý và chỉ khi hình ảnh, âm thanh thu nhận trực tiếp trùng khớp với dữ liệu định danh đã xác lập thì cuộc gọi mới được diễn ra.

Dự thảo quy định phạm nhân đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì không được gọi video call. Phạm nhân được hưởng chế độ này được phép gọi video call 1 lần/tháng, thời lượng mỗi lần không quá 10 phút và hoàn toàn miễn phí.

Cạnh đó, C10 cũng đề xuất phạm nhân được khen thưởng sẽ được tăng số lần liên lạc với người thân 1 lần trong 1 tháng và không quá 10 phút.

Với phạm nhân thường xuyên vi phạm nội quy của cơ sở giam giữ sẽ không được liên lạc với người thân.

Theo quy định, phạm nhân được gặp người thân 1 lần/tháng và mỗi lần gặp không quá 1 giờ hoặc giám thị có thể quyết định thời lượng tùy theo xếp loại chấp hành của phạm nhân.

Dự thảo quy định ngoài thăm gặp trực tiếp, C10 cũng đề xuất giám thị có quyền quyết định cho người thân gặp phạm nhân bằng hình thức trực tuyến trong tình trạng khẩn cấp, lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Ngoài ra, nhằm đơn giản hóa thủ tục, trong dự thảo C10 đề xuất người thân có thể sử dụng VNeID để làm thủ tục thăm gặp.

Theo quy định hiện hành tại Thông tư số 14/2020/TT-BCA, người thân của phạm nhân chủ yếu gửi tiền bằng hai hình thức: nộp trực tiếp bằng tiền mặt khi đến thăm gặp hoặc gửi qua đường bưu chính.

Với cách làm này, cán bộ cơ sở giam giữ phải trực tiếp tiếp nhận, ghi sổ, ký nhận và cuối ngày bàn giao cho bộ phận hậu cần, tài vụ. Toàn bộ quy trình vẫn mang tính thủ công, phát sinh nhiều khâu kiểm đếm, lưu trữ và quản lý tiền mặt.

Trong khi đó, dự thảo Thông tư năm 2026 đưa ra phương án mới theo hướng điện tử hóa việc tiếp nhận tiền lưu ký. Theo, tại khoản 1, Điều 14 dự thảo quy định các cơ sở giam giữ sẽ mở tài khoản tại ngân hàng và tạo mã QR niêm yết tại khu vực người nhà gặp phạm nhân.

Khi phạm nhân mới đến chấp hành án, thủ trưởng cơ sở giam giữ sẽ gửi thông báo về việc tiếp nhận phạm nhân kèm số tài khoản ngân hàng để người thân biết và thực hiện chuyển tiền.

Việc áp dụng mã QR và chuyển khoản ngân hàng được kỳ vọng sẽ giúp dòng tiền được số hóa ngay từ đầu, giảm rủi ro trong quá trình kiểm đếm, bảo quản, vận chuyển tiền mặt trong môi trường trại giam.

Dự thảo quy định không giới hạn mức tiền tối đa mà một phạm nhân được nhận qua ngân hàng trong một lần hoặc trong tháng. Tuy nhiên, việc nhận và sử dụng số tiền này vẫn phải tuân theo quy định về tần suất và mục đích sử dụng.