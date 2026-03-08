FPT bắt tay đối tác quốc tế đào tạo nhân lực cho các ngành mũi nhọn AI, bán dẫn, an ninh mạng và UAV

Trong bối cảnh các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn hay an ninh mạng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế số, Tập đoàn FPT vừa công bố hợp tác cùng các đối tác quốc tế để triển khai 5 chương trình đào tạo công nghệ chiến lược tại Việt Nam. Các chương trình tập trung vào những ngành được dự báo sẽ định hình tương lai công nghệ, đồng thời đặt mục tiêu đào tạo 1.000 sinh viên ngay trong năm 2026.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ chiến lược phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là đột phá chiến lược quốc gia, kéo theo nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao.

Những ngành học đón đầu xu hướng công nghệ

Theo công bố từ FPT, 5 chương trình đào tạo mới sẽ tập trung vào các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn gồm AI Chip (thiết kế vi mạch bán dẫn), AI Agent (trợ lý AI), UAV (thiết bị bay không người lái), Data Science (khoa học dữ liệu) và Cyber Security (an ninh mạng).

Đây đều là những ngành được xem là nền tảng của kỷ nguyên số. Trong đó, thiết kế vi mạch bán dẫn đang trở thành lĩnh vực chiến lược khi nhiều quốc gia đầu tư mạnh vào chuỗi cung ứng chip toàn cầu. AI Agent lại là xu hướng mới trong trí tuệ nhân tạo, hướng tới các hệ thống AI có khả năng tự động thực hiện nhiều tác vụ thay vì chỉ phản hồi đơn lẻ. Trong khi đó, UAV đang mở ra nhiều ứng dụng trong logistics, nông nghiệp, giám sát hạ tầng hay cứu hộ.

Lễ ký kết hợp tác chuyển giao chương trình đào tạo giữa Cranes Varsity và FPT.

Song song với đó, khoa học dữ liệu và an ninh mạng tiếp tục là hai lĩnh vực có nhu cầu nhân lực cao nhất trong nhiều năm gần đây, đặc biệt khi lượng dữ liệu số và các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng gia tăng.

Các chương trình dự kiến tuyển sinh từ tháng 3/2026 và được triển khai tại 5 thành phố gồm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Đồng Nai và Cần Thơ, với tổng quy mô khoảng 1.000 sinh viên trong năm đầu tiên.

Hợp tác quốc tế để chuẩn hóa đào tạo

Để triển khai các chương trình này, FPT hợp tác với hai tổ chức đào tạo công nghệ quốc tế là Jetking và Cranes Varsity.

Jetking là tổ chức đào tạo công nghệ tại Ấn Độ với hơn 79 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực phần cứng, hạ tầng mạng và an ninh mạng, nổi bật với mô hình đào tạo thực hành gắn với hệ thống triển khai thực tế.

Trong khi đó, Cranes Varsity - đơn vị trực thuộc Cranes Software International - có thế mạnh trong các lĩnh vực kỹ thuật nhúng, VLSI, UAV và dữ liệu, đồng thời hợp tác với nhiều doanh nghiệp và tổ chức kỹ thuật quốc tế.

Ngài Vipra Pandey - Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM phát biểu tại sự kiện

Theo Ngài Vipra Pandey, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM, việc ra mắt các chương trình đào tạo này diễn ra đúng vào thời điểm Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ phát triển khoa học công nghệ.

"Việc ra mắt 5 chương trình đào tạo hôm nay diễn ra vào thời điểm vô cùng thuận lợi, song hành cùng những cột mốc chiến lược mới nhất của Việt Nam. Đó là Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định khoa học và công nghệ là 'đột phá chiến lược hàng đầu', và Nghị quyết số 59-NQ/TW kêu gọi chủ động hội nhập quốc tế như một 'động lực chiến lược' cho kỷ nguyên phát triển mới," ông Vipra Pandey chia sẻ.

Đào tạo gắn với thực hành và doanh nghiệp

Theo FPT, các chương trình đào tạo sẽ kéo dài từ 12 đến 24 tháng, áp dụng phương pháp Project-based Learning - mô hình học tập thông qua dự án thực tế. Sinh viên sẽ được thực hành trên các hệ thống công nghệ hiện đại ngay tại Việt Nam và có cơ hội tiếp cận với các chứng chỉ quốc tế.

Ông Harsh Bharwani - Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành Tập đoàn Jetking Ấn Độ chia sẻ tại sự kiện.

Ông Harsh Bharwani, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành Jetking, cho biết triết lý đào tạo của đơn vị này luôn tập trung vào việc học đi đôi với thực hành.

"Triết lý đào tạo của Jetking tập trung vào thực hành, hệ thống và gắn kết với doanh nghiệp. Sinh viên được trực tiếp lắp ráp hệ thống, vận hành mạng, thực hành an ninh mạng, tiếp cận nền tảng AI và phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề trong môi trường thực tế," ông Harsh Bharwani chia sẻ.

Tương tự, bà Arpita Mitra, Phó Chủ tịch Cranes Varsity, cũng nhấn mạnh các chương trình đào tạo sẽ tập trung vào những công nghệ tương lai như hệ thống không gian, truyền thông bảo mật hay các ứng dụng dữ liệu vệ tinh.

"Chúng tôi tin tưởng rằng thông qua sự hợp tác với FPT, các chương trình đào tạo sẽ mang tính toàn cầu, gắn kết với doanh nghiệp, trao quyền cho sinh viên và tạo ra tác động ý nghĩa," bà Arpita Mitra cho biết.

Hướng tới nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao

Không chỉ dừng lại ở đào tạo, FPT cho biết các chương trình còn hướng tới việc kết nối sinh viên với hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ của tập đoàn và đối tác.

Ông Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT, nhấn mạnh rằng FPT không chỉ chú trọng đào tạo mà còn hướng tới việc tạo ra môi trường việc làm và cơ hội phát triển cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Ông Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT, Tập đoàn FPT chia sẻ tại sự kiện.

Trong khi đó, ông Vũ Anh Tú, Giám đốc điều hành FPT UAV, cho rằng việc đầu tư đào tạo bài bản sẽ góp phần giúp Việt Nam làm chủ các công nghệ lõi trong tương lai.

"Với 5 chương trình đào tạo được thiết kế bài bản, chúng tôi hy vọng trong tương lai Việt Nam sẽ có nguồn nhân lực chất lượng cao, không chỉ làm chủ công nghệ mà còn đáp ứng được những nhu cầu cấp thiết của quốc gia trong kỷ nguyên số," ông Vũ Anh Tú chia sẻ.

Trong khuôn khổ sự kiện, FPT cũng tổ chức một phiên tọa đàm với sự tham gia của lãnh đạo tập đoàn, các đối tác quốc tế và chuyên gia trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và công nghệ nhúng. Các thảo luận xoay quanh nhu cầu nhân lực trong các ngành công nghệ lõi, việc chuẩn hóa chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế cũng như mô hình hợp tác chặt chẽ giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo.

Thông qua những chương trình này, FPT kỳ vọng góp phần giải quyết bài toán nhân lực cho các ngành công nghệ chiến lược, đồng thời tạo nền tảng để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu trong những năm tới.