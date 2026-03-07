Nvidia tuyên bố ngừng sản xuất một loại chip cho thị trường Trung Quốc

NVIDIA đang cân nhắc giảm sản lượng chip H200 dành cho thị trường Trung Quốc (Ảnh: Bloomberg)

Theo Financial Times, nhà sản xuất chip của Mỹ đã chuyển hướng năng lực sản xuất từ chip H200 sang sản xuất phần cứng Vera Rubin thế hệ mới tại TSMC. Động thái này cho thấy Nvidia không còn kỳ vọng doanh số bán H200 tại quốc gia tỷ dân trong thời gian tới, sau nhiều tháng không chắc chắn về việc phê duyệt xuất khẩu của Mỹ và các hạn chế tiềm tàng từ phía Trung Quốc.

H200 là một trong những bộ xử lý AI thế hệ cũ của Nvidia và được định vị là tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đối với các chip tiên tiến. Trong khi đó, Vera Rubin, được ra mắt đầu năm nay, là kiến ​​trúc chip mới nhất của hãng, được thiết kế cho các hệ thống AI phức tạp hơn và đang được các tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ như OpenAI và Google rất ưa chuộng.

Chip Vera Rubin của Nvidia đã được ra mắt vào đầu năm nay (Ảnh: Bridget Bennett/Bloomberg)

Động thái này gây nhiều chú ý khi chỉ mấy tháng trước, Nvidia đã tích cực vận động hành lang Washington và Bắc Kinh để cho phép bán chip H200 của hãng tại Trung Quốc. Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tín hiệu vào tháng 12 rằng ông sẽ cho phép bán hàng, Nvidia bắt đầu đẩy mạnh sản xuất số lượng lớn.

Theo thông tin mà Financial Times đã đưa tin trước đó, công ty này dự kiến ​​sẽ nhận được hơn 1 triệu sản phẩm đặt hàng từ khách Trung Quốc. Điều đó buộc các hãng phải làm việc suốt ngày đêm để chuẩn bị cho việc cung cấp, ban đầu dự kiến ​​sớm nhất là vào tháng 3 năm nay.

Tuy nhiên, quá trình phê duyệt đã bị đình trệ ngay sau đó, khi Bộ Ngoại giao Mỹ áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt để gây khó khăn cho Trung Quốc trong việc sử dụng chip H200.

Trong khi đó, phía Trung Quốc cũng đang lên kế hoạch hạn chế việc mua H200 nhằm bảo vệ ngành công nghiệp bán dẫn trong nước và khuyến khích các tập đoàn trí tuệ nhân tạo địa phương sử dụng chip sản xuất tại nội địa.

Mặc dù chưa có thông tin chi tiết nào được công bố, nhưng theo những chuyên gia am hiểu tình hình, hải quan Trung Quốc vẫn đưa H200 vào danh sách các sản phẩm bị cấm, trừ khi các nhà nhập khẩu có thư chấp thuận từ Bắc Kinh.

Chip H200 (Ảnh: Nvidia)

Mặc dù một lượng nhỏ H200 dành cho khách hàng tại Trung Quốc đã được chính phủ Mỹ phê duyệt, nhưng hiện tại, phía Nvidia vẫn chưa thu được bất kỳ khoản doanh thu nào. Đồng thời, họ cũng không biết liệu việc nhập khẩu có được phép vào thị trường Trung Quốc hay không, chia sẻ từ giám đốc tài chính Colette Kress của Nvidia.

Theo một nguồn tin khác, Nvidia đã sản xuất khoảng 250.000 chip H200. Nếu chính phủ Mỹ và Trung Quốc chỉ cho phép đặt hàng với số lượng hạn chế, lượng hàng hiện có sẽ đáp ứng được nhu cầu.

Dự kiến vào cuối tháng 3 tới đây, các nhà lãnh đạo Mỹ-Trung dự kiến ​​sẽ có buổi gặp gỡ, dẫn đến một số nhà phân tích trong ngành suy đoán rằng liệu sẽ có một thỏa thuận có thể đạt được để dỡ bỏ các quy định kiểm soát xuất khẩu chip hay không.

Nếu vậy, Nvidia sẽ mất tới ba tháng để phân bổ lại hoặc bổ sung năng lực chuỗi cung ứng để sản xuất H200. Dẫu vậy, lượng hàng tồn kho hiện có của hãng vẫn có thể đáp ứng nhu cầu trong thời gian này, theo nhiều chuyên gia cho biết. Tuy nhiên, phía Nvidia từ chối cung cấp thêm thông tin.

Theo: Financial Times