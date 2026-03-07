Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Viettel

Trong Thông báo số 38/TB-VPCP ngày 21/1/2026 và số 79/TB-VPCP ngày 15/2/2026, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình giao Bộ Tài chính chủ trì, làm việc với 2 thành phố về việc xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam bảo đảm thống nhất, an toàn, đồng bộ, kết nối quốc gia, quốc tế và theo đúng quy định của pháp luật.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan hữu quan đã báo cáo, phân tích về thực trạng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin hiện nay liên quan đến hoạt động Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam và những vấn đề đặt ra trong nâng cấp, hoàn thiện, bảo đảm sự kết nối đồng bộ cho vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế; công tác đầu tư và phát triển hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin về phần cứng và phần mềm, nhất là về phần mềm phục vụ Hội đồng điều hành ở Trung ương và 2 cơ quan điều hành ở 2 thành phố, phần mềm các dịch vụ công, cấp phép và cung cấp thông tin dữ liệu, phần mềm kế toán và các phần mềm chuyên biệt phục vụ hoạt động ngân hàng, các sàn giao dịch.

Bên cạnh đó là các yêu cầu nghiệp vụ cụ thể đối với hệ thống công nghệ thông tin, kết nối giữa Hội đồng điều hành và 2 cơ quan điều hành tại 2 địa phương; cơ chế chính sách, khung pháp lý, kinh phí cho đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam; các cách thức thực hiện và thời gian triển khai;…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình. Nguồn: VGP

Việc xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ điều hành của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam đang được tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện. Hiện Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM đang làm việc với Tập đoàn Viettel trong nghiên cứu, xây dựng hệ thống công nghệ thông tin.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng số phục vụ phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Bộ Tài chính hiện đang nghiên cứu, hỗ trợ thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống một cửa điện tử đăng ký và cấp phép, công nhận thành viên của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam tại Đà Nẵng trên cơ sở kiến nghị của Cơ quan điều hành tại thành phố này.

Xây dựng hạ tầng số thống nhất, bảo đảm an toàn và kết nối đồng bộ

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, hạ tầng về công nghệ thông tin là một thành tố rất quan trọng của Trung tâm Tài chính quốc tế.

Cùng với vấn đề về nhân lực, hạ tầng vật chất, hạ tầng pháp lý, hạ tầng số phải làm ngay; tinh thần là vừa làm vừa rút kinh nghiệm, chấp nhận việc làm là sẽ có rủi ro; quan điểm khi làm là không cầu toàn, vừa làm vừa hoàn thiện; cái gì có thể tận dụng được thì tận dụng, cái gì phải làm mới thì làm mới, cái gì không làm được thì có thể mua của nước ngoài...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu lập Tổ công tác xây dựng, thực hiện Đề án về nội dung này với các yêu cầu cụ thể về lộ trình triển khai thực hiện. Đơn vị chủ trì Tổ công tác giao cho địa phương có nhiều kinh nghiệm như TPHCM. Đơn vị chủ trì, Tổ công tác cần kịp thời báo cáo Hội đồng điều hành về các yêu cầu như nhân sự, kỹ thuật, kinh phí hoặc các vấn đề phát sinh khác để được xem xét, hỗ trợ, chỉ đạo xử lý.

Lựa chọn Viettel là nhà đầu tư, trong đó Viettel cần đặc biệt chú ý phát triển hệ thống hạ tầng thống nhất, có khả năng kết nối đồng bộ từ đầu, bảo đảm yêu cầu về dùng chung cũng như bảo đảm tính an toàn, bảo mật, tốc độ phải nhanh, chuyên nghiệp… Đối với một số phần mềm hiện hai cơ quan đang sử dụng, tiếp tục duy trì vận hành; khi có phần mềm dùng chung sẽ chuyển sang sử dụng để bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cũng lưu ý một số nhiệm vụ phải làm ngay và đề nghị Viettel hỗ trợ xây dựng phần mềm về điều hành của Hội đồng điều hành và 2 cơ quan điều hành tại 2 thành phố, phần mềm cung ứng các dịch vụ công như đóng thuế, khai báo môi trường, đăng ký lao động, làm visa...