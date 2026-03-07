Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn, cuộc gọi video Zalo có nội dung sau

Theo thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Lạng Sơn), thời gian gần đây trên không gian mạng xuất hiện thủ đoạn lừa đảo nhắm trực tiếp vào các chủ phương tiện giao thông cơ giới.

Theo đó, các đối tượng phạm tội thiết lập tài khoản Zalo giả mạo, tự xưng là cán bộ, nhân viên đang công tác tại các trung tâm đăng kiểm để chủ động nhắn tin tiếp cận nạn nhân.

Nhằm xây dựng vỏ bọc uy tín và tạo lòng tin, kẻ gian cung cấp chính xác các dữ liệu liên quan đến phương tiện và yêu cầu người dân kiểm tra, xác nhận lại thông tin. Khi nhận thấy "con mồi" đã hạ thấp sự cảnh giác, đối tượng ngỏ ý hỗ trợ làm thủ tục đăng ký lịch kiểm định trước, đồng thời yêu cầu nạn nhân thanh toán một khoản phí dịch vụ nhỏ thông qua hình thức quét mã QR.

Điểm mấu chốt và tinh vi nhất của thủ đoạn này nằm ở bước xác nhận giao dịch. Ngay sau khi nạn nhân chuẩn bị hoặc vừa thực hiện chuyển tiền, đối tượng lừa đảo lập tức yêu cầu kết nối cuộc gọi video và hướng dẫn người dân thao tác quay lại toàn bộ màn hình quá trình giao dịch.

Công an tỉnh Lạng Sơn tóm tắt thủ đoạn lừa đảo giả danh cán bộ đăng kiểm

Thực chất, thông qua cuộc gọi video và tính năng chia sẻ màn hình này, kẻ gian đã bí mật thu thập dữ liệu khuôn mặt, thông tin sinh trắc học và đánh cắp mã xác thực OTP.

Khi đã nắm trọn các dữ liệu bảo mật cốt lõi, đối tượng nhanh chóng đăng nhập, chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng và chuyển toàn bộ số tiền của nạn nhân sang các tài khoản tẩu tán. Chỉ đến khi tài khoản bị rút cạn tiền, nạn nhân mới nhận ra bản thân đã sập bẫy.

Để phòng ngừa lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo:

Người dân chỉ thực hiện đăng ký đăng kiểm qua cổng thông tin điện tử, website chính thức của cơ quan chức năng;

Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, thông tin cá nhân, dữ liệu sinh trắc học cho bất kỳ cá nhân nào.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý theo quy định; đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè nhằm phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.