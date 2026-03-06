Mỹ tính siết chặt xuất khẩu chip AI toàn cầu, mọi lô hàng có thể phải xin giấy phép, dựa theo sức mạnh tính toán

Chính quyền Mỹ đang xem xét một khuôn khổ mới nhằm kiểm soát việc xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo, với các đề xuất được cho là nghiêm ngặt hơn nhiều so với những gì ngành công nghiệp bán dẫn từng dự đoán. Theo các báo cáo ban đầu, Washington có thể áp dụng cơ chế giám sát dựa trực tiếp vào sức mạnh tính toán của phần cứng AI được bán ra nước ngoài.

Tranh luận về việc hạn chế xuất khẩu chip AI đã xuất hiện nhiều lần trong những năm gần đây, đặc biệt khi các nhà sản xuất như NVIDIA và AMD liên tục cải thiện đáng kể năng lực xử lý. Trước đó, chính quyền Mỹ từng triển khai đạo luật "AI Diffusion", chia các quốc gia thành nhiều nhóm khác nhau và áp dụng quy định xuất khẩu riêng cho từng nhóm. Chính sách này từng vấp phải phản ứng mạnh từ ngành công nghiệp, trong đó NVIDIA công khai bày tỏ lo ngại về tác động tới hoạt động kinh doanh toàn cầu.

Tuy nhiên, kế hoạch mới được cho là còn cứng rắn hơn. Theo một báo cáo của Bloomberg, chính phủ Mỹ đang cân nhắc yêu cầu mọi lô phần cứng AI xuất khẩu ra nước ngoài đều phải xin giấy phép, kể cả khi khách hàng đến từ các quốc gia đồng minh. Điều này đồng nghĩa các công ty như NVIDIA hoặc AMD có thể phải trải qua quy trình phê duyệt cho từng lô hàng trước khi được phép giao thiết bị.

Mức độ kiểm tra sẽ phụ thuộc vào quy mô sức mạnh tính toán của hệ thống được xuất khẩu. Báo cáo cho biết các lô hàng có quy mô nhỏ hơn, chẳng hạn tối đa khoảng 1.000 rack máy chủ NVIDIA GB300, có thể chỉ cần trải qua quy trình đánh giá tương đối đơn giản. Tuy vậy, với những đơn hàng lớn hơn, quy trình sẽ phức tạp hơn nhiều.

Trong các thương vụ quy mô lớn, chính phủ của quốc gia nhập khẩu có thể phải trực tiếp tham gia vào quá trình đàm phán. Mỹ được cho là sẽ yêu cầu những cam kết liên quan tới an ninh cũng như các khoản đầu tư tương ứng vào hệ sinh thái AI tại Mỹ trước khi chấp thuận xuất khẩu.

Hiện tại, kế hoạch này vẫn đang trong giai đoạn xem xét và chưa có mốc thời gian triển khai cụ thể. Quy định AI Diffusion trước đó từng bị hủy bỏ vào tháng 5/2025.