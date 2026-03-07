Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử dùng thế nào để không phải nộp bản giấy?

07-03-2026 - 07:39 AM | Kinh tế số

Thông tin trên sổ, thẻ điện tử phải trùng khớp với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và được cập nhật kịp thời khi có thay đổi.

Từ ngày 3-2-2026, sổ BHXH và thẻ BHYT điện tử chính thức được sử dụng đồng bộ; người dân có thể làm thủ tục hưởng chế độ mà không cần xuất trình sổ giấy nếu đã có bản điện tử hợp lệ.

Theo Điều 5 Thông tư 09/2026/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 3-2-2026), việc tạo lập sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử được thực hiện như sau:

Trách nhiệm của đơn vị, người tham gia: Kê khai, nộp hồ sơ tham gia, điều chỉnh thông tin bằng giao dịch điện tử theo quy định của Luật BHXH 2024, Luật BHYT và Nghị định 143/2024/NĐ-CP. Đóng tiền đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Thẻ BHYT điện tử được dùng thay bản giấy

Trách nhiệm của cơ quan BHXH: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; ghi nhận, xác thực sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử và trả kết quả qua kho dữ liệu điện tử hoặc email người tham gia; trả danh sách tham gia và kết quả đóng bảo hiểm bản điện tử cho đơn vị.

Nguyên tắc tạo lập sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử: Theo Điều 2 Thông tư 09/2026/TT-BTC, việc thực hiện phải bảo đảm: Giao dịch hoàn toàn bằng phương thức điện tử và nhận kết quả qua kho dữ liệu điện tử; thực hiện đúng quy định pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN (bảo hiểm thất nghiệp);

Theo Hồng Đào

Người Lao động

