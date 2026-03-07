Chuỗi cung ứng chip gặp thêm thử thách

Từ hoạt động khai thác khí heli ở Qatar đến các tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz, ngành công nghiệp bán dẫn phụ thuộc vào nhiều mắt xích mong manh trải khắp khu vực vùng Vịnh. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng nếu căng thẳng leo thang, chuỗi tác động có thể lan sang sản xuất chip toàn cầu.

Giới chức Hàn Quốc vừa cảnh báo chiến sự đang diễn ra giữa Iran và Mỹ, Israel có thể gây ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu nếu làm gián đoạn dòng chảy các nguyên liệu công nghiệp thiết yếu từ Trung Đông. Ngành bán dẫn của Hàn Quốc - do các tập đoàn lớn như Samsung Electronics và SK Hynix dẫn dắt - hiện sản xuất khoảng 2/3 lượng chip nhớ của thế giới. Nếu nguồn cung vật liệu phục vụ sản xuất chip từ Trung Đông bị gián đoạn, hoạt động sản xuất này có nguy cơ chậm lại trừ khi nhanh chóng tìm được nguồn thay thế.

Một trong những vật liệu đang đối mặt với rủi ro cao nhất là khí heli. Đây là thành phần thiết yếu trong sản xuất chip, dùng để kiểm soát nhiệt, phát hiện rò rỉ và duy trì nhiệt độ ổn định cho các thiết bị. Với nhiều ứng dụng của heli như vậy, hiện gần như không có vật liệu thay thế thực sự phù hợp. Theo trang Wired, khoảng 38% nguồn cung heli trên thế giới được sản xuất tại Qatar, nơi các cơ sở khai thác quy mô lớn gắn liền với ngành công nghiệp khí đốt tự nhiên. Sự tập trung nguồn cung này đồng nghĩa bất kỳ gián đoạn nào cũng có thể nhanh chóng lan rộng, gây tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

Công ty dầu khí quốc gia QatarEnergy hôm 4-3 buộc phải dừng sản xuất khí đốt và các hoạt động chế biến hạ nguồn do chiến sự. Ngay cả khi hoạt động này được khôi phục, ngành bán dẫn vẫn dễ bị tổn thương nếu các tuyến vận tải trong khu vực bị gián đoạn. Phần lớn năng lượng và hóa dầu xuất khẩu từ Vịnh Ba Tư đều đi qua eo biển Hormuz. Một khi hoạt động qua tuyến đường này bị gián đoạn trong thời gian dài, việc vận chuyển các loại khí công nghiệp và hóa dầu mà ngành sản xuất chip phụ thuộc có thể bị chậm lại. Các đại diện ngành công nghiệp tại Hàn Quốc cảnh báo rằng nếu chiến sự kéo dài, giá năng lượng có thể tiếp tục tăng, kéo theo chi phí sản xuất bán dẫn tăng và giá chip trên thị trường cũng có thể cao hơn.

Những rủi ro trên xuất hiện vào thời điểm chuỗi cung ứng chất bán dẫn đang chịu sức ép do nhu cầu ngày càng tăng từ các nhà vận hành trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI). Nhu cầu này đã khiến nguồn cung bị thắt chặt trong nhiều lĩnh vực điện tử, trong đó có điện thoại thông minh, máy tính xách tay và ô tô. Hiện tại, những tác động tức thì đối với sản xuất chip vẫn chưa thực sự rõ ràng. Các nhà sản xuất chip lớn thường đa dạng hóa nhà cung cấp, dự trữ các loại khí và hóa chất chuyên dụng để có thể vượt qua những gián đoạn ngắn hạn.

Tuy nhiên, nếu Trung Đông tiếp tục bất ổn, áp lực lên chuỗi cung ứng nhiều khả năng gia tăng. Một cuộc xung đột kéo dài ảnh hưởng đến hạ tầng năng lượng, cơ sở xuất khẩu hoặc các tuyến đường vận tải biển có thể dần siết chặt nguồn cung toàn cầu các vật liệu cần thiết cho sản xuất chip. Kịch bản này đe dọa làm trì hoãn kế hoạch mở rộng hạ tầng AI tại Trung Đông của các tập đoàn công nghệ lớn. Trước khi xung đột nổ ra, những công ty của Mỹ như Amazon, Microsoft, NVIDIA đang định vị Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) như một trung tâm năng lực điện toán AI của khu vực.

Châu Âu đối mặt cú sốc năng lượng mới Các quốc gia châu Âu đang đối mặt cuộc khủng hoảng năng lượng mới khi giá khí đốt tăng mạnh, chạm mức cao kỷ lục kể từ năm 2023. Theo giới phân tích, chiến sự tại Trung Đông làm gián đoạn dòng chảy năng lượng toàn cầu, từ đó làm dấy lên lo ngại nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho châu Âu bị thu hẹp, khiến thị trường giao ngay trở nên sôi động và mức phụ phí rủi ro tăng mạnh. Theo trang ua.news hôm 6-3, chỉ trong vòng một tuần, giá khí đốt tại châu Âu đã tăng 53%. Trong khi đó, theo cảnh báo của Tổ chức nghiên cứu Bruegel (Bỉ), giá năng lượng tăng vào thời điểm kho dự trữ khí đốt của Liên minh châu Âu (EU) đã giảm xuống dưới 30%, thấp hơn nhiều so với mức thông thường khoảng 45% Đối với châu Âu, câu hỏi then chốt lúc này là một cú sốc năng lượng mới sẽ tác động ra sao đến đà phục hồi kinh tế vốn đã mong manh và hệ thống cung ứng năng lượng vẫn dễ bị gián đoạn. Châu Âu đã giảm mạnh phụ thuộc vào khí đốt của Nga và chuyển sang LNG vận chuyển bằng đường biển. Tuy nhiên, theo trang Euronews, sự thay đổi này cũng khiến khu vực phụ thuộc nhiều hơn vào các tuyến vận tải biển, các lô LNG giao ngay và cảng nhập khẩu - những mắt xích có thể nhanh chóng trở nên căng thẳng khi căng thẳng địa chính trị leo thang. Qatar là một mắt xích quan trọng trong nguồn cung đó, cung cấp khoảng 12%-14% lượng LNG nhập khẩu của châu Âu. Giới chuyên gia cảnh báo tình trạng giá năng lượng cao kéo dài sẽ đè nặng lên các ngành tiêu thụ nhiều năng lượng như hóa chất, phân bón, thép, thủy tinh và giấy. Các hộ thu nhập thấp ở Trung và Đông Âu và cùng với các nước Nam Âu có thể chịu tác động nặng nề hơn, do phụ thuộc nhiều vào khí đốt cho nhu cầu sưởi ấm và nấu nướng.




