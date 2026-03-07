Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Các nhà mạng đồng loạt điều chỉnh giá cước internet

07-03-2026 - 17:30 PM | Kinh tế số

Thị trường viễn thông Việt Nam vừa ghi nhận đợt điều chỉnh giá cước internet cáp quang từ các nhà cung cấp Viettel, FPT Telecom và VNPT.

Theo đó, Viettel và FPT Telecom nâng giá gói cước thấp nhất lên 195.000 đồng/tháng, trong khi VNPT điều chỉnh lên 190.000 đồng/tháng. Trước đó, gói internet cố định thấp nhất của cả ba nhà mạng đều ở mức 180.000 đồng/tháng cho tốc độ tải 300 Mbps.

Ngoài việc điều chỉnh giá cước, các doanh nghiệp vẫn duy trì nhiều chính sách khuyến mại như: tặng thêm một tháng sử dụng cho khách hàng thanh toán trước một năm hoặc tặng modem. Người dùng đăng ký mới cũng phải trả phí lắp đặt ban đầu khoảng 300.000 đồng.

Tại một số đô thị lớn như Hà Nội và TPHCM, VNPT và Viettel áp dụng mức giá riêng. Gói cước thấp nhất tại khu vực nội thành dao động từ 235.000 đến 255.000 đồng/tháng.

Ngoài gói cơ bản, một số gói dịch vụ khác cũng được điều chỉnh tăng thêm vài chục ngàn đồng so với trước đây.

Giá thuê bao internet theo tháng của nhà mạng đã có sự điều chỉnh

Đây là lần hiếm hoi các nhà cung cấp internet cố định tại Việt Nam tăng giá sau thời gian dài cạnh tranh chủ yếu bằng mức cước và tốc độ.

Việc thay đổi giá khiến nhiều người dùng bất ngờ, trong khi đại diện các doanh nghiệp viễn thông chưa đưa ra giải thích chi tiết về nguyên nhân điều chỉnh.

Theo các phân tích trong ngành, động thái nà liên quan đến biến động chuỗi cung ứng phần cứng toàn cầu.

Báo cáo của Counterpoint Research công bố tháng 2 cho thấy thị trường linh kiện điện tử đang đối mặt tình trạng "khát RAM", khi giá chip nhớ tăng tới 600%, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung thiết bị định tuyến.

Tỉ trọng chi phí bộ nhớ trong cấu thành giá thiết bị định tuyến phân khúc thấp vì vậy tăng lên khoảng 20%, so với mức khoảng 3% của cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, các nhà mạng tại Việt Nam thường trợ giá hoặc cung cấp thiết bị đầu cuối dưới giá vốn, nên chi phí phần cứng tăng nhanh tạo thêm áp lực lên lợi nhuận dịch vụ.

Ngoài ra, việc thiết lập mặt bằng giá mới cũng nhằm tạo nguồn lực cho chu kỳ đầu tư hạ tầng tiếp theo.

Thông tin mới về BHXH, BHYT, BHTN, người dân Hà Nội nên biết

Theo Lê Tỉnh

Người lao động

internet

