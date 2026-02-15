Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

AI hiện thân có thể vượt xa kỷ nguyên internet di động

15-02-2026 - 15:31 PM | Kinh tế số

Sự chuyển dịch từ AI trên màn hình máy tính sang máy móc hoạt động đời thực có thể tạo ra làn sóng kinh tế lớn hơn nhiều kỷ nguyên internet di động.

Trong cuộc phỏng vấn với Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) phát sóng ngày 14/2, ông Vương Hưng Hưng, nhà sáng lập hãng robot Trung Quốc Unitree Robotics, nhận định cơn sốt toàn cầu xoay quanh trí tuệ nhân tạo hiện thân (embodied intelligence) vẫn đang ở giai đoạn sơ khai và có thể vượt xa tác động của internet di động.

CEO 9x nhấn mạnh lĩnh vực này vẫn đang trong “giai đoạn leo dốc”, chưa tiến gần tới đỉnh tăng trưởng. Ông cho rằng một bước đột phá mang tính quyết định trong các mô hình AI quy mô lớn dành cho robot có thể kích hoạt sự tái phân bổ lớn của dòng vốn toàn cầu.

AI hiện thân có thể vượt xa kỷ nguyên internet di động- Ảnh 1.

Robot hình người Unitree. (Ảnh: Unitree)

Trí tuệ nhân tạo hiện thân là AI được tích hợp vào máy móc vật lý như robot, cho phép chúng cảm nhận môi trường, đưa ra quyết định và hành động trong thế giới thực.

“Nếu những năm tới xuất hiện các đột phá trong mô hình AI hiện thân và công nghệ robot có thể thực sự được áp dụng ở quy mô lớn, mức độ quan tâm có thể cao gấp 100 lần, thậm chí 1.000 lần so với hiện nay” , ông Vương nói. “ Tôi tin điều này sẽ vượt xa thời đại internet di động” .

Nhận định lạc quan được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc bước vào năm đầu tiên của Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, trong đó xác định AI hiện thân và robot là các động lực tăng trưởng mới.

Theo chiến lược quốc gia “AI Plus”, Bắc Kinh đang thúc đẩy tích hợp sâu hơn AI vào các ngành công nghiệp mới nổi nhằm tạo ra làn sóng nâng cấp công nghiệp mới.

Trong năm 2025, lĩnh vực này trải qua đợt định giá lại mạnh sau “khoảnh khắc DeepSeek”, được xem là minh chứng cho thấy các công ty AI Trung Quốc có thể phát triển mô hình cạnh tranh với chi phí thấp hơn, qua đó làm tăng sự quan tâm của thị trường đối với cơ hội AI nội địa.

CEO Vương Hưng Hưng tin rằng AI là động lực quan trọng của kinh tế toàn cầu, đồng thời dự báo tăng trưởng sẽ theo “đường cong hàm mũ ngày càng dốc”.

“Khi bước đột phá xảy ra, hơn 50% nguồn lực của thế giới có thể đổ vào lĩnh vực này” , ông nói. “Hiện tại chúng ta đang ở giai đoạn bằng phẳng trong quá trình tăng tốc và giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất vẫn còn ở phía trước” .

Có trụ sở tại Hàng Châu, Unitree Robotics thường được xem là đối thủ của hãng robot Mỹ Boston Dynamics. Công ty đã huy động nhiều vòng vốn lớn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm và tập đoàn công nghiệp, nổi tiếng với các robot bốn chân cùng hai mẫu robot hình người H1 và G1.

Theo Hoa Vũ (Nguồn SCMP)

VTC News

Từ Khóa:
AI

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
ChatGPT thay đổi lớn: Quảng cáo xuất hiện, người dùng cần biết gì?

ChatGPT thay đổi lớn: Quảng cáo xuất hiện, người dùng cần biết gì? Nổi bật

Starlink được phép cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Starlink được phép cung cấp dịch vụ tại Việt Nam Nổi bật

Nhận nửa tỷ đồng chuyển nhầm ngày cận Tết, người phụ nữ tìm chủ nhân để trả lại

Nhận nửa tỷ đồng chuyển nhầm ngày cận Tết, người phụ nữ tìm chủ nhân để trả lại

14:30 , 15/02/2026
Linh vật ngựa ở TPHCM bị “mặc váy” bằng AI, chủ tài khoản Facebook lãnh phạt

Linh vật ngựa ở TPHCM bị “mặc váy” bằng AI, chủ tài khoản Facebook lãnh phạt

13:31 , 15/02/2026
Từ mai, hệ thống camera xử phạt vi phạm giao thông tại tỉnh này chính thức vận hành

Từ mai, hệ thống camera xử phạt vi phạm giao thông tại tỉnh này chính thức vận hành

10:35 , 15/02/2026
Công nghệ 15/2: Nvidia CEO vắng mặt tại hội nghị AI Ấn Độ

Công nghệ 15/2: Nvidia CEO vắng mặt tại hội nghị AI Ấn Độ

09:33 , 15/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên