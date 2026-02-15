Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhận nửa tỷ đồng chuyển nhầm ngày cận Tết, người phụ nữ tìm chủ nhân để trả lại

15-02-2026 - 14:30 PM | Kinh tế số

Khi phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được nửa tỷ đồng, chị Phan Thị Lệ My đã liên hệ công an để trả lại người chuyển nhầm.

Ngày 15/2, Công an phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị vừa phối hợp với ngân hàng và các cơ quan chức năng hoàn tất việc chuyển trả số tiền 500 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, sáng 14/2, chị Phan Thị Lệ My (39 tuổi, trú phường Cẩm Thành) đến công an phường trình báo việc tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được số tiền 500 triệu đồng từ một tài khoản lạ.

Nhận nửa tỷ đồng chuyển nhầm ngày cận Tết, người phụ nữ tìm chủ nhân để trả lại- Ảnh 1.

Chị My đến trụ sở Công an phường Cẩm Thành để nhờ hỗ trợ trả lại số tiền chuyển nhầm. (Ảnh: C.A)

Qua kiểm tra, chị My xác định không có người thân hay đối tác nào chuyển khoản số tiền nói trên. Lo ngại đây là trường hợp chuyển nhầm và để tránh bị lừa đảo công nghệ cao, chị My chủ động trình báo để cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Cẩm Thành khẩn trương phối hợp với ngân hàng tiến hành rà soát. Kết quả xác định, số tiền 500 triệu đồng là của anh Mai Quảng Hưng (trú phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình). Do sơ suất trong quá trình giao dịch nên anh Hưng đã chuyển nhầm vào tài khoản chị My.

Theo trình bày của anh Hưng, đây là khoản tiền anh vay mượn để chi trả chi phí điều trị cho con gái đang mắc bệnh hiểm nghèo. Việc chuyển nhầm khiến gia đình anh vô cùng lo lắng, nhất là trong thời điểm Tết cận kề.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, toàn bộ số tiền 500 triệu đồng đã được chuyển trả lại cho anh Mai Quảng Hưng ngay trong buổi sáng cùng ngày. Nhận lại số tiền lớn trong niềm xúc động, anh Hưng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với chị Phan Thị Lệ My và lực lượng Công an phường Cẩm Thành.

Theo Công an phường Cẩm Thành, hành động trung thực, đầy trách nhiệm của chị My không chỉ giúp một gia đình tìm lại tài sản quý giá mà còn lan tỏa thông điệp đẹp về lối sống nghĩa tình, nhân văn trong xã hội, nhất là những ngày Tết đến, Xuân về.

Theo Thanh Ba

VTC News

Từ Khóa:
chuyển nhầm

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
ChatGPT thay đổi lớn: Quảng cáo xuất hiện, người dùng cần biết gì?

ChatGPT thay đổi lớn: Quảng cáo xuất hiện, người dùng cần biết gì? Nổi bật

Starlink được phép cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Starlink được phép cung cấp dịch vụ tại Việt Nam Nổi bật

Linh vật ngựa ở TPHCM bị “mặc váy” bằng AI, chủ tài khoản Facebook lãnh phạt

Linh vật ngựa ở TPHCM bị “mặc váy” bằng AI, chủ tài khoản Facebook lãnh phạt

13:31 , 15/02/2026
Từ mai, hệ thống camera xử phạt vi phạm giao thông tại tỉnh này chính thức vận hành

Từ mai, hệ thống camera xử phạt vi phạm giao thông tại tỉnh này chính thức vận hành

10:35 , 15/02/2026
Công nghệ 15/2: Nvidia CEO vắng mặt tại hội nghị AI Ấn Độ

Công nghệ 15/2: Nvidia CEO vắng mặt tại hội nghị AI Ấn Độ

09:33 , 15/02/2026
Thấy thông báo này, tài khoản Zalo của bạn đang bị theo dõi hoặc chiếm quyền truy cập

Thấy thông báo này, tài khoản Zalo của bạn đang bị theo dõi hoặc chiếm quyền truy cập

09:30 , 15/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên