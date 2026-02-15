Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Starlink được phép cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

15-02-2026 - 07:36 AM | Kinh tế số

Trong giai đoạn đầu triển khai dịch vụ tại Việt Nam, Starlink sẽ có 4 trạm cổng (gateway) với quy mô thiết bị đầu cuối tối đa 600.000 thiết bị, góp phần vào việc thúc đẩy hạ tầng số tại Việt Nam.

Theo thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Viễn thông đã cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, loại mạng viễn thông cố định vệ tinh cho Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam.

Cục Tần số vô tuyến điện cũng chính thức cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho Công ty này.

Theo Giấy phép tần số vô tuyến điện được cấp, giai đoạn đầu, Starlink sẽ triển khai 4 trạm cổng (gateway) và quy mô thiết bị đầu cuối tối đa 600.000 thiết bị.

Việc được cấp phép sử dụng tần số đồng nghĩa với việc hệ thống có thể triển khai hợp pháp hạ tầng thu – phát tại Việt Nam, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về tần số vô tuyến điện và bảo đảm không gây nhiễu tới các mạng thông tin vô tuyến hiện hữu.

Starlink được phép cung cấp dịch vụ tại Việt Nam- Ảnh 1.

Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam đã được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông tại Việt Nam.

Trước đó, theo Quyết định 659 ngày 23/3 của Thủ tướng Chính phủ, SpaceX được thực hiện thí điểm có kiểm soát đầu tư kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, loại hình mạng viễn thông vệ tinh sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp tại Việt Nam trên nguyên tắc bảo đảm quốc phòng, an ninh, trong đó không giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc tỷ lệ đóng góp.

Việc thí điểm triển khai kinh doanh dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp được thực hiện trong thời gian 5 năm kể từ ngày doanh nghiệp do tổ chức thí điểm thành lập tại Việt Nam (gọi tắt là doanh nghiệp thành lập tại Việt Nam) được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, và kết thúc trước ngày 1/1/2031.

Phạm vi thí điểm trên toàn quốc. Số thuê bao tối đa SpaceX được triển khai thí điểm tại Việt Nam là 600.000, bao gồm tổng số lượng thuê bao dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp thành lập tại Việt Nam và của các doanh nghiệp viễn thông bán lại dịch vụ của doanh nghiệp thành lập tại Việt Nam.

SpaceX và doanh nghiệp thành lập tại Việt Nam phải thực hiện cam kết đảm bảo tuân thủ khi triển khai thí điểm, bao gồm các yêu cầu về loại hình dịch vụ viễn thông triển khai, phạm vi triển khai, số lượng thuê bao tối đa, tần số sử dụng và đặc biệt là những yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh.

BHXH khuyến nghị người dân kiểm tra ngay thông tin này trên VNeID, VssID để đảm bảo quyền lợi

Theo Nguyễn Hoài

Tiền Phong

Từ Khóa:
Starlink, elonmusk

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ đoạn của nhóm người trẻ lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng

Thủ đoạn của nhóm người trẻ lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng Nổi bật

Chỉ xóa một ứng dụng thừa trên Android mà lấy được đến 7GB bộ nhớ: "Giá như tôi biết điều này sớm hơn"

Chỉ xóa một ứng dụng thừa trên Android mà lấy được đến 7GB bộ nhớ: "Giá như tôi biết điều này sớm hơn" Nổi bật

Tài khoản có nhiều giao dịch liên tục lên tới 10.000 tỷ đồng: Nữ sinh 2003 bị công an Đà Nẵng điều tra

Tài khoản có nhiều giao dịch liên tục lên tới 10.000 tỷ đồng: Nữ sinh 2003 bị công an Đà Nẵng điều tra

22:23 , 14/02/2026
Công an Hà Nội phát thông báo quan trọng đến người tham gia giao thông

Công an Hà Nội phát thông báo quan trọng đến người tham gia giao thông

18:18 , 14/02/2026
Thiên tài AI Andrew Ng: "AI sẽ không thay thế người lao động, nhưng người lao động biết sử dụng AI sẽ thay thế người không biết"

Thiên tài AI Andrew Ng: "AI sẽ không thay thế người lao động, nhưng người lao động biết sử dụng AI sẽ thay thế người không biết"

17:32 , 14/02/2026
Cách ngăn người khác tìm ra Zalo của bạn bằng số điện thoại

Cách ngăn người khác tìm ra Zalo của bạn bằng số điện thoại

17:32 , 14/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên