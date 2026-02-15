Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Linh vật ngựa ở TPHCM bị “mặc váy” bằng AI, chủ tài khoản Facebook lãnh phạt

15-02-2026 - 13:31 PM | Kinh tế số

Chia sẻ hình ảnh cổng chào Tết bị cắt ghép, xuyên tạc trên Facebook, một người đàn ông tại Đà Nẵng bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.

Ngày 15-2, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông D.D.H. (SN 1962, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên không gian mạng.

Linh vật ngựa ở TPHCM bị “mặc váy” bằng AI, chủ tài khoản Facebook lãnh phạt- Ảnh 1.

Hình ảnh cổng chào có hình linh vật ngựa mặc váy, bị chỉnh sửa bằng AI

Linh vật ngựa ở TPHCM bị “mặc váy” bằng AI, chủ tài khoản Facebook lãnh phạt- Ảnh 2.

Hình ảnh linh vật ngựa ở Nhà văn hoá Thanh niên TPHCM. Ảnh: NGỌC VÂN

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội, lực lượng chức năng phát hiện ngày 3-2, ông D.D.H. đăng tải trên tài khoản Facebook cá nhân (khoảng 14.000 người theo dõi) bài viết với dòng trạng thái “Chẳng ra con giáp nào cả!”, kèm hình ảnh cổng chào Lễ hội Tết Việt tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM.

Đáng chú ý, hình ảnh này đã bị chỉnh sửa bằng AI, thể hiện nội dung sai sự thật, phản cảm, làm sai lệch bản chất sự việc, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và người sử dụng mạng xã hội. Sau khi đăng tải, bài viết nhận nhiều ý kiến bức xúc, phê phán việc cắt ghép, xuyên tạc hình ảnh văn hóa nơi công cộng.

Linh vật ngựa ở TPHCM bị “mặc váy” bằng AI, chủ tài khoản Facebook lãnh phạt- Ảnh 3.

Ông D. D. H. bị phạt vì đăng thông tin thiếu kiểm chứng, gây phản ứng tiêu cực trên không gian mạng

Ngay khi phát hiện, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Công an phường Hòa Cường xác minh, mời ông D.D.H. làm việc. Tại cơ quan Công an, ông này thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, cho biết do thiếu kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, dẫn đến phản ứng tiêu cực trên không gian mạng.

Qua làm việc, ông D.D.H. đã nhận thức rõ sai phạm, cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm quyết định xử phạt của cơ quan chức năng.

Theo Hải Định

Người Lao động

Từ Khóa:
AI

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
ChatGPT thay đổi lớn: Quảng cáo xuất hiện, người dùng cần biết gì?

ChatGPT thay đổi lớn: Quảng cáo xuất hiện, người dùng cần biết gì? Nổi bật

Starlink được phép cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Starlink được phép cung cấp dịch vụ tại Việt Nam Nổi bật

Từ mai, hệ thống camera xử phạt vi phạm giao thông tại tỉnh này chính thức vận hành

Từ mai, hệ thống camera xử phạt vi phạm giao thông tại tỉnh này chính thức vận hành

10:35 , 15/02/2026
Công nghệ 15/2: Nvidia CEO vắng mặt tại hội nghị AI Ấn Độ

Công nghệ 15/2: Nvidia CEO vắng mặt tại hội nghị AI Ấn Độ

09:33 , 15/02/2026
Thấy thông báo này, tài khoản Zalo của bạn đang bị theo dõi hoặc chiếm quyền truy cập

Thấy thông báo này, tài khoản Zalo của bạn đang bị theo dõi hoặc chiếm quyền truy cập

09:30 , 15/02/2026
Tài khoản có nhiều giao dịch liên tục lên tới 10.000 tỷ đồng: Nữ sinh 2003 bị công an Đà Nẵng điều tra

Tài khoản có nhiều giao dịch liên tục lên tới 10.000 tỷ đồng: Nữ sinh 2003 bị công an Đà Nẵng điều tra

22:23 , 14/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên