Xây dựng Đề án Khu kinh tế số và tri thức tự do Quảng Ninh gần 26.400ha

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) tỉnh Quảng Ninh, đơn vị đang xây dựng Đề án Khu kinh tế số và tri thức tự do Quảng Ninh , có tham vấn ý kiến chuyên gia thuộc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia. Đề án hướng tới xây dựng một khu kinh tế được hưởng đầy đủ các cơ chế, chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành, đồng thời đề xuất thêm các cơ chế đặc thù, vượt trội để thí điểm mô hình phát triển mới, có sức cạnh tranh trong khu vực.

Theo phương án đề xuất, KKT số và tri thức tự do Quảng Ninh có diện tích gần 26.400ha, nằm trên địa bàn các xã, phường Hoàng Quế, Yên Tử, Đông Mai, Tuần Châu, Việt Hưng, Bãi Cháy, Hoành Bồ, Thống Nhất, Quảng La, Cao Xanh.

Không gian KKT được định hướng chia thành 3 phân khu chức năng có tính liên kết. Trong đó, phân khu 1 có diện tích khoảng 5.770ha, nằm tại Đông Mai, Tuần Châu, Việt Hưng, dự kiến phát triển trung tâm R&D AI, cụm đại học quốc tế đào tạo nhân lực số, khu đô thị thông minh ven biển. Phân khu 2 có diện tích khoảng 19.380ha, nằm trên địa bàn Việt Hưng, Bãi Cháy, Hoành Bồ, Thống Nhất, Cao Xanh, Quảng La, dự kiến bố trí các chức năng quản trị thông minh, trung tâm hành chính số kiểu mẫu, trung tâm dữ liệu dự phòng DR, công nghiệp và logistics hỗ trợ. Phân khu 3 có diện tích khoảng 1.230ha tại Hoàng Quế và Yên Tử, định hướng phát triển sản xuất bán dẫn, linh kiện phần cứng.

Ngoài các chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành đối với khu kinh tế, công nghiệp công nghệ số và công nghệ cao, Đề án cũng đề xuất áp dụng các cơ chế thí điểm vượt trội nhằm tăng sức hút đối với các tập đoàn công nghệ, nhà đầu tư chiến lược, chuyên gia, kỹ sư và nhân lực chất lượng cao trong và ngoài nước.