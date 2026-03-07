Công nghệ 7/3: AI Việt được ưa chuộng, Indonesia cấm trẻ dùng mạng xã hội

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Kiki Info lọt top AI phổ biến tại Việt Nam, trong khi Indonesia bất ngờ cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội.... là các tin tức công nghệ đáng chú ý ngày 7/3.

Nền tảng AI Việt lọt Top được sử dụng nhiều nhất

Theo báo cáo The Connected Consumer quý IV/2025 của Decision Lab, Kiki Info - nền tảng trí tuệ nhân tạo do Zalo phát triển - đã lọt vào danh sách các AI được sử dụng phổ biến nhất tại Việt Nam. Đây là lần đầu một sản phẩm AI nội địa xuất hiện cùng bảng xếp hạng với những tên tuổi toàn cầu như ChatGPT, Gemini, Copilot hay Meta AI.

Top 10 nền tảng AI được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam. (Nguồn: Decision Lab)

ChatGPT dẫn đầu với tỷ lệ sử dụng 66%, tiếp theo là Gemini (50%) và Meta AI (24%). Việc Kiki Info góp mặt trong top cho thấy sự am hiểu nhu cầu người dùng trong nước, đồng thời khẳng định hướng đi đúng đắn của các doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Trong bối cảnh thị trường AI toàn cầu vẫn do các tập đoàn lớn chiếm lĩnh, sự xuất hiện của Kiki Info trong top 10 là minh chứng cho sự vươn lên mạnh mẽ của công nghệ Việt Nam. Đây cũng là bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu bình dân hóa AI, đưa trí tuệ nhân tạo đến gần hơn với đời sống người dân.

MediaTek bắt tay Starlink Mobile mang dịch vụ vệ tinh khẩn cấp đến di động

MediaTek vừa công bố hợp tác cùng Starlink Mobile nhằm triển khai dịch vụ vệ tinh khẩn cấp cho thiết bị di động. Giải pháp này cho phép người dùng nhận cảnh báo thiên tai và tình huống nguy cấp qua hệ thống CMAS, WEA và ETWS, đảm bảo duy trì liên lạc thiết yếu khi mạng di động bị gián đoạn.

Gian hàng MediaTek tại MWC 2026 trình diễn dịch vụ vệ tinh khẩn cấp. (Nguồn: MediaTek)

Tại Triển lãm Di động Thế giới (MWC) 2026, MediaTek đã trình diễn công nghệ Direct to Cell sử dụng băng tần S-Band trên modem 5G M90. Đây là bước tiến quan trọng giúp điện thoại kết nối trực tiếp với vệ tinh, mang đến khả năng tiếp nhận thông tin khẩn cấp ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Sự hợp tác đã được triển khai thành công tại Mỹ, Canada, Nhật Bản với hơn 4,4 triệu người dùng kết nối Starlink Mobile trong tình huống khẩn cấp. MediaTek khẳng định đây là bước đi chiến lược để thương mại hóa công nghệ vệ tinh NR-NTN, góp phần nâng cao an toàn cộng đồng toàn cầu.

Indonesia cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội

Chính phủ Indonesia vừa ban hành lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, bắt đầu từ ngày 28/3. Quy định này nhằm đối phó với các nguy cơ ngày càng nghiêm trọng như nội dung khiêu dâm, lừa đảo trực tuyến, bắt nạt qua mạng và chứng nghiện Internet. Các nền tảng lớn như YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live và Roblox sẽ phải vô hiệu hóa tài khoản của người dùng dưới độ tuổi quy định.

Chính phủ Indonesia vừa ban hành lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. (Nguồn: Getty Images)

Bộ trưởng Truyền thông Meutya Hafid cho biết, chính phủ muốn hỗ trợ phụ huynh trong việc bảo vệ con em trước "các gã khổng lồ thuật toán". Bà thừa nhận việc thực thi sẽ gặp nhiều thách thức, song khẳng định đây là biện pháp cần thiết để đối phó với "tình trạng khẩn cấp kỹ thuật số" và bảo vệ sức khỏe tâm thần, sự phát triển của trẻ.

Indonesia trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á áp dụng lệnh cấm này. Một số nước khác như Australia, Pháp, Đan Mạch, Hy Lạp và Tây Ban Nha cũng đang xem xét biện pháp tương tự. Tại Malaysia, trẻ dưới 16 tuổi không được tự mở tài khoản mạng xã hội, nhưng cha mẹ có thể quản lý thay.

Theo Minh Hoàn

VTC News

