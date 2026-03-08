Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

08-03-2026 - 16:54 PM | Kinh tế số

Microsoft lần đầu tiết lộ dự án máy chơi game Xbox thế hệ mới có tên mã “Project Helix”, được thiết kế để chạy cả game Xbox và game PC.

Microsoft hé lộ Xbox mới “Project Helix” có thể chơi game PC - Ảnh 1.

Ảnh chụp bài đăng của Asha Sharma trên mạng xã hội X. (Ảnh: X)

Microsoft vừa hé lộ thông tin đầu tiên về Xbox thế hệ mới với tên mã “Project Helix”, cho biết thiết bị này sẽ có khả năng chơi cả game Xbox và game PC.

Thông tin được bà Asha Sharma, Giám đốc điều hành mảng game của Microsoft, công bố trên mạng xã hội X. Bà cho biết Project Helix sẽ là máy chơi game thế hệ tiếp theo của Xbox và tập trung vào hiệu năng cao.

Theo bà Sharma, Project Helix được thiết kế để “dẫn đầu về hiệu năng” và cho phép người dùng chơi cả game Xbox lẫn game PC trên cùng một hệ thống. Đây được xem là bước tiếp theo trong chiến lược kết hợp giữa máy chơi game truyền thống và nền tảng PC của Microsoft.

Trước đó, Microsoft từng cho biết Xbox thế hệ mới sẽ mang lại trải nghiệm cao cấp và hiệu năng mạnh hơn so với các phiên bản trước. Công ty cũng đang mở rộng hệ sinh thái game của mình sang nhiều thiết bị, thay vì chỉ tập trung vào máy console.

Trong thông báo nội bộ đầu tiên sau khi đảm nhiệm vị trí lãnh đạo mảng game của Microsoft, bà Sharma nhấn mạnh một trong những ưu tiên của hãng là “sự trở lại của Xbox”, bắt đầu từ dòng máy console đã định hình thương hiệu này.

Microsoft chưa công bố thời điểm ra mắt cụ thể của Project Helix. Tuy nhiên, một số tín hiệu trước đó cho thấy các đối tác phần cứng có thể chuẩn bị cho thế hệ console mới vào khoảng năm 2027.

Thông tin chi tiết hơn về chiến lược phát triển Xbox có thể được Microsoft chia sẻ tại sự kiện Game Developers Conference (GDC) sắp tới, nơi các lãnh đạo Xbox dự kiến trình bày tầm nhìn về tương lai của hệ sinh thái game này.

Theo Mạnh Dương (Theo The Verge)

VTV

Microsoft

