Tin vui cho tất cả người dùng điện thoại Android

Kế hoạch siết chặt quản lý các ứng dụng tiêu hao pin bất hợp lý từng được Google hé lộ vào cuối năm ngoái nay đã chính thức được hiện thực hóa. Bắt đầu từ ngày 1/3, người dùng khi truy cập Play Store sẽ trực tiếp nhìn thấy các thông báo cảnh báo bằng văn bản ngay trên danh sách của những ứng dụng có tiền sử gây hao pin quá mức. Động thái này được đánh giá là một bước đi tay gắt gao của Google nhằm bảo vệ trải nghiệm và tuổi thọ thiết bị của người dùng Android.

Theo chia sẻ từ nền tảng Android Developers Blog, thông báo này sẽ hiển thị dòng chữ cảnh báo rằng ứng dụng có thể tiêu tốn nhiều pin hơn dự kiến do duy trì hoạt động nền ở cường độ cao. Dù câu từ khá cơ bản, nhưng đây lại là một đòn giáng mạnh vào các ứng dụng đang lạm dụng chức năng khóa màn hình một phần (partial wake locks) trên hệ điều hành. Về cơ bản, cơ chế khóa màn hình một phần này khiến vi xử lý (CPU) của điện thoại vẫn phải gồng mình hoạt động ngay cả khi người dùng đã tắt màn hình và không hề chủ động mở ứng dụng.

Google hiểu rằng việc duy trì hoạt động ngầm là thao tác cần thiết trong một số tình huống nhất định, nhưng hãng cũng thẳng thắn thừa nhận tình trạng lạm dụng đang diễn ra tràn lan. Việc liên tục ngăn thiết bị tiến vào trạng thái ngủ sâu (deep sleep) chính là thủ phạm lớn nhất gây ra tình trạng tụt pin không phanh. Giờ đây, với hộp cảnh báo hiển thị công khai, các nhà phát triển ứng dụng sẽ buộc phải nghiêm túc giải quyết các lỗ hổng tối ưu hóa. Thậm chí, những ứng dụng cố tình phớt lờ cảnh báo này còn đối mặt với nguy cơ bị Google thẳng tay loại bỏ khỏi danh sách đề xuất hiển thị trên Play Store.

Rõ ràng, sự cứng rắn của nền tảng đang mang lại lợi ích tuyệt đối cho người tiêu dùng. Trong thời gian tới, cộng đồng Android hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một kho ứng dụng sạch sẽ hơn, hoạt động hiệu quả hơn và thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên những chiếc app ngốn tài nguyên vô tội vạ. Mặc dù bài viết trên blog chính thức đề cập tính năng này đã bắt đầu rục rịch triển khai, Google hiện vẫn chưa công bố lộ trình cập nhật chi tiết cho toàn bộ các khu vực và thị trường trên toàn cầu.