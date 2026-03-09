Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài khoản có 22 giao dịch liên tục lên tới 500 triệu đồng: Công an điều tra người phụ nữ ở Hà Nội

09-03-2026 - 18:30 PM | Kinh tế số

Công an Hà Nội vừa phát đi thông báo mới.

Tài khoản có 22 giao dịch liên tục lên tới 500 triệu đồng: Công an điều tra người phụ nữ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thời gian gần đây, Công an thành phố Hà Nội ghi nhận nhiều vụ việc nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản thông qua việc hình thức “chat sex” trên mạng xã hội. Không chỉ có các nam giới mà có cả trường hợp là nữ giới là nạn nhân bị các đối tượng đe dọa, tống tiền, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, tinh thần của bị hại.

Quá trình “chat sex”, các đối tượng sẽ quay lại màn hình, ghi hình toàn bộ nội dung. Sau đó các đối tượng dùng những hình ảnh, video này uy hiếp, yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền và đe dọa sẽ phát tán những nội dung này cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp của bị hại.

Nhiều nạn nhân do xấu hổ, lo sợ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự nên đã ngậm ngùi chuyển hàng chục triệu đồng cho đối tượng mà không dám trình báo cơ quan Công an.

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an CATP Hà Nội phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao điều tra vụ việc một người phụ nữ sinh năm 1979 bị cưỡng đoạt tài sản khi “chat sex” trên mạng. Nạn nhân bị đe dọa nên đã phải chuyển khoảng 22 lần với số tiền gần nửa tỷ đồng cho đối tượng.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác khi nhận được lời mời, tin nhắn kết bạn từ người lạ trên mạng xã hội. Không tham gia các hội nhóm đồi truỵ, đặc biệt là trao đổi, nói chuyện với các tài khoản dụ dỗ “chat sex”. Trường hợp bị đe dọa yêu cầu chuyển tiền qua hình thức nêu trên, đề nghị người dân đến ngay Cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

MT

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam là nước ĐNA đầu tiên làm được điều thế giới mới có EU và Hàn Quốc áp dụng, quốc tế nhận định: Việt Nam có thể sẽ thành 'hình mẫu' cho khu vực

Việt Nam là nước ĐNA đầu tiên làm được điều thế giới mới có EU và Hàn Quốc áp dụng, quốc tế nhận định: Việt Nam có thể sẽ thành 'hình mẫu' cho khu vực Nổi bật

Một hiện tượng lạ xảy ra trên toàn cầu: Tính năng "ai cũng có" trên điện thoại bị vô hiệu hóa ở nhiều nơi

Một hiện tượng lạ xảy ra trên toàn cầu: Tính năng "ai cũng có" trên điện thoại bị vô hiệu hóa ở nhiều nơi Nổi bật

Cần làm gì khi bị lừa đảo trực tuyến?

Cần làm gì khi bị lừa đảo trực tuyến?

17:30 , 09/03/2026
Vì sao ứng dụng AI Claude của Anthropic bất ngờ vượt mặt ChatGPT về lượt tải?

Vì sao ứng dụng AI Claude của Anthropic bất ngờ vượt mặt ChatGPT về lượt tải?

16:34 , 09/03/2026
Mở rộng điều tra vụ giả mạo Vietlott lừa đảo hơn 2.300 tỷ đồng

Mở rộng điều tra vụ giả mạo Vietlott lừa đảo hơn 2.300 tỷ đồng

14:32 , 09/03/2026
Tưởng AI sẽ thay lao động phổ thông trước, nhưng dữ liệu mới lại chỉ sang một nhóm nghề khác

Tưởng AI sẽ thay lao động phổ thông trước, nhưng dữ liệu mới lại chỉ sang một nhóm nghề khác

10:45 , 09/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên