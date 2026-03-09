Vì sao ứng dụng AI Claude của Anthropic bất ngờ vượt mặt ChatGPT về lượt tải?

Ứng dụng chatbot AI Claude của Anthropic đang trải qua giai đoạn tăng trưởng ấn tượng trên các thiết bị di động, với số lượng người dùng hoạt động hàng ngày và lượt cài đặt mới tăng vọt. Đáng chú ý, sự bùng nổ này diễn ra sau khi Anthropic vướng vào lùm xùm với Lầu Năm Góc.

Theo đó, CEO Dario Amodei của Anthropic đã từ chối cho phép chính phủ Mỹ sử dụng hệ thống AI của hãng để giám sát hàng loạt công dân hoặc cung cấp năng lượng cho các vũ khí tự động hoàn toàn. Quyết định này đã khiến Anthropic bị coi là một rủi ro chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, lập trường kiên định của Anthropic dường như đã khiến nhiều người tiêu dùng ủng hộ và chuyển sang sử dụng mô hình AI của họ.

Dữ liệu từ nhà cung cấp thông tin ứng dụng Appfigures cho thấy, lượt tải ứng dụng di động của Claude tại Mỹ tiếp tục vượt qua ChatGPT. Số liệu gần đây nhất vào ngày 2 tháng 3 chỉ ra rằng Claude đạt 149.000 lượt tải xuống hàng ngày, trong khi ChatGPT chỉ đạt 124.000 lượt.

Không chỉ dừng lại ở lượt tải mới, số lượng người dùng hoạt động cũng là một chỉ số quan trọng. Một nhà cung cấp thông tin thị trường khác, Similarweb, đã báo cáo rằng ứng dụng Claude trên các thiết bị iOS và Android ghi nhận 11,3 triệu người dùng hoạt động hàng ngày vào ngày 2 tháng 3. Con số này tăng 183% so với mức khoảng 4 triệu người dùng vào đầu năm và 5 triệu người dùng hoạt động hàng ngày vào đầu tháng 2.

Sự tăng trưởng của Claude đã giúp ứng dụng này vượt qua các đối thủ AI khác về người dùng hoạt động hàng ngày như Perplexity và Microsoft Copilot. Mặc dù vậy, Claude vẫn chưa vượt qua được các đối thủ hàng đầu khác như ChatGPT, vốn đạt 250,5 triệu người dùng hoạt động hàng ngày trên iOS và Android vào ngày 2 tháng 3. Tuy nhiên, nếu xu hướng này tiếp tục trong tháng 3, Claude có thể sẽ xếp hạng cao hơn.

Về lưu lượng truy cập web, Similarweb cũng ghi nhận Claude đang có sự tăng trưởng đáng kể. Mặc dù vẫn còn kém xa các nhà cung cấp AI hàng đầu khác, lưu lượng truy cập web của Claude đã tăng 43% so với tháng trước vào tháng 2 và tăng 297,7% so với cùng kỳ năm trước. Một phần của sự tăng trưởng này có thể đến từ việc ChatGPT chứng kiến lưu lượng truy cập web giảm 6,5% so với tháng trước trong cùng khoảng thời gian. Gemini cũng có mức tăng nhẹ 2,1%, nhưng chậm hơn so với các tháng trước.

Bản thân Anthropic cũng liên tục quảng bá về sự tiến bộ của Claude, cho biết chatbot AI của họ hiện có hơn 1 triệu lượt đăng ký mỗi ngày sau khi trở thành ứng