Chủ tịch Intel nghỉ hưu, mở đường cho chiến lược sản xuất chip mới

Intel vừa công bố thay đổi quan trọng trong bộ máy lãnh đạo khi Chủ tịch hội đồng quản trị Frank Yeary sẽ chính thức rời vị trí vào ngày 13/5/2026 và nghỉ hưu sau đó. Người kế nhiệm là Tiến sĩ Craig H. Barratt, một lãnh đạo có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán dẫn.

Động thái này diễn ra sau giai đoạn biến động mạnh về nhân sự cấp cao tại Intel kể từ năm 2025, thời điểm cựu CEO Pat Gelsinger rời công ty trong bối cảnh chịu nhiều sức ép. Trước đó, dưới thời ông Gelsinger, Intel theo đuổi chiến lược "5N4Y", đặt trọng tâm vào việc phát triển các tiến trình sản xuất mới trong vòng bốn năm. Tập đoàn đẩy mạnh đầu tư vào mảng foundry với tham vọng khôi phục vị thế trong lĩnh vực sản xuất chip tiên tiến.

Tuy nhiên, các khoản đầu tư lớn vào năng lực sản xuất không mang lại hiệu quả tài chính như kỳ vọng. Giá trị mang lại cho cổ đông chưa tương xứng với quy mô chi tiêu, trong khi các đột phá công nghệ chưa đủ tạo ra thay đổi đáng kể trên thị trường. Trong bối cảnh đó, những khác biệt về định hướng chiến lược bắt đầu xuất hiện ở cấp quản trị.

Frank Yeary được cho là người có cách tiếp cận thiên về tài chính. Một số nguồn tin cho biết ông từng ủng hộ phương án tách riêng mảng sản xuất chip thành một thực thể độc lập. Đề xuất này vấp phải phản đối từ nhiều lãnh đạo nội bộ, đặc biệt khi Intel đang theo đuổi mục tiêu tái khẳng định vị thế nhà sản xuất chip hàng đầu. Giai đoạn 2021-2024, công ty xây dựng lộ trình tiến trình bán dẫn khá tham vọng và trở thành một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn từ các chương trình hỗ trợ sản xuất bán dẫn tại Mỹ như CHIPS Act. Song song đó là áp lực tài chính gia tăng và kỳ vọng lớn từ cổ đông.

Trong thời gian ông Yeary giữ vai trò Chủ tịch, Intel cũng trải qua giai đoạn được gọi là "CEO Carousel" với bốn lần chuyển giao vị trí điều hành, trước khi bổ nhiệm Lip-Bu Tan làm CEO.

Người kế nhiệm, Tiến sĩ Craig H. Barratt, được đánh giá có hồ sơ chuyên môn gắn chặt với ngành bán dẫn. Ông từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại Qualcomm, Google và cả Intel trong quá khứ. Giới quan sát nhận định việc chuyển giao từ một chủ tịch có nền tảng tài chính sang một nhân sự thiên về kỹ thuật có thể giúp hội đồng quản trị đồng bộ hơn với định hướng tập trung vào nghiên cứu, phát triển và sản xuất.

Trong phát biểu đầu tiên trên cương vị mới, ông Barratt cho biết ông vinh dự khi dẫn dắt hội đồng quản trị tiếp tục hỗ trợ quá trình thực thi chiến lược, đầu tư và mở rộng hoạt động R&D cũng như sản xuất đặt trọng tâm tại Mỹ, đồng thời đảm bảo Intel duy trì năng lực cạnh tranh trong những năm tới.