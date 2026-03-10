Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người đàn ông ở Hà Nội vào Nghệ An nhận lại hơn 900 triệu chuyển khoản nhầm

10-03-2026 - 08:43 AM | Kinh tế số

Anh Phạm Đức Khôi (trú Hà Nội) đã vào Nghệ An để nhận lại số tiền 913 triệu đồng do anh chuyển khoản nhầm vào tài khoản chị Nguyễn Thị Nhung (trú phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An).

Tối 9/3, lãnh đạo UBND phường Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1986, trú phường Cửa Lò) đã làm thủ tục chuyển trả hơn 913 triệu đồng cho người chuyển nhầm.

Trước đó, vào sáng 6/3, tài khoản ngân hàng của chị Nhung bất ngờ nhận được tin nhắn thông báo có người chuyển tới số tiền 490 triệu đồng. Ít phút sau, cũng tài khoản này tiếp tục chuyển cho chị hơn 423 triệu đồng.

Đinh ninh số tiền này có người chuyển nhầm nhưng chưa biết cách liên hệ với họ bằng cách nào thì tài khoản ngân hàng của chị tiếp tục nhận được 10.000 đồng kèm nội dung cho biết chủ số tiền chuyển nhầm cùng số điện thoại.

Người đàn ông ở Hà Nội vào Nghệ An nhận lại hơn 900 triệu chuyển khoản nhầm- Ảnh 1.

Anh Khôi từ Hà Nội vào Nghệ An để nhận lại hơn 900 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Chị Nhung gọi theo số điện thoại và được biết anh Phạm Đức Khôi (trú Hà Nội) là người đã chuyển nhầm tiền vào tài khoản của mình.

Anh Khôi nhờ chị Nhung chuyển lại số tiền nhưng người phụ nữ này đề nghị gặp mặt trực tiếp, đối chiếu thông tin và phối hợp với ngân hàng để xác minh việc giao dịch.

Anh Khôi đồng ý tuy nhiên do là thời điểm ngày cuối tuần và phải sắp xếp công việc cá nhân, ngày 9/3, anh mới có mặt ở Nghệ An. Cả hai đã đến văn phòng giao dịch ngân hàng xác minh thông tin và chị Nhung đã chuyển trả số tiền 913 triệu đồng cho anh Khôi.

Trao đổi với PV, anh Phạm Đức Khôi xác nhận, do sơ suất nên đã chuyển nhầm tiền. Hiện anh đã nhận lại toàn bộ số tiền từ chị Nhung.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân về xăng dầu

Theo Thu Hiền

Thanh niên Việt

chuyển khoản

