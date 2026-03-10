Nâng tầm hạ tầng giao thông việt khi doanh nghiệp công nghệ trong nước làm chủ hệ thống vận hành cao tốc

Hệ thống công nghệ thông tin đóng vai trò là mạch máu xuyên suốt, kết nối dữ liệu từ mọi điểm chạm trên cung đường về trung tâm điều hành

Trong bối cảnh trục cao tốc huyết mạch Bắc – Nam đang dần hoàn thiện, việc đưa vào khai thác tài sản hạ tầng đường bộ tại 05 dự án thành phần thuộc Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 trọng yếu: Mai Sơn – Quốc Lộ 45, Quốc Lộ 45 – Nghi Sơn, Nghi Sơn – Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết – Dầu Giây được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành giao thông trong năm 2026.

Không đơn thuần là việc triển khai các trạm thu phí, đây là một cuộc cách mạng về quản trị. Tại đây, hệ thống công nghệ thông tin đóng vai trò là mạch máu xuyên suốt, kết nối dữ liệu từ mọi điểm chạm trên cung đường về trung tâm điều hành. Việc chuyển dịch từ quản lý thủ công sang vận hành dựa trên nền tảng dữ liệu lớn giúp tối ưu hóa năng lực khai thác, đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ kết cấu hạ tầng bền vững thông qua hệ thống kiểm soát tải trọng tự động.

Sự thành công của dự án mang tính bước ngoặt này không chỉ phụ thuộc vào hạ tầng cứng như nhựa đường, cầu cống mà đòi hỏi sự sẵn sàng của một hệ điều hành số hóa toàn diện. Đây chính là bài kiểm tra thực tế quan trọng nhất đối với các đơn vị tham gia triển khai, đảm bảo mọi giao dịch và luồng phương tiện diễn ra thông suốt 24/7.

Đằng sau sự vận hành liền mạch của hàng triệu lượt phương tiện là Hệ thống điều hành và Trung tâm dữ liệu thu phí (Backend) và Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thanh toán điện tử giao thông đường bộ quy mô lớn do Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC (ETC) và Công ty Cổ phần Dịch Vụ EPAY phối hợp cùng các đơn vị liên quan đảm nhiệm triển khai. Trong bức tranh vận hành tổng thể, ETC đóng vai trò chiến lược khi cung cấp giải pháp não bộ số, giúp kết nối các điểm thu phí và kiểm soát tải trọng thành một luồng di chuyển dữ liệu thống nhất.

Trong bức tranh vận hành tổng thể của dự án, ETC đóng vai trò chiến lược khi cung cấp giải pháp não bộ số

Đối với cơ quan quản lý, hệ thống mang lại khả năng tích hợp dữ liệu khổng lồ và xử lý thông tin theo thời gian thực. Nhờ khả năng kết nối đồng bộ, mọi biến động về lưu lượng và tài chính trên 5 tuyến cao tốc đều được cập nhật, giúp quy trình quản lý cảnh báo, tổng hợp, báo cáo trở nên hiệu quả hơn bao giờ hết.

Hành trình của phương tiện được tiếp nối liền mạch khi song hành cùng nền tảng tài chính số từ EPAY. Với vai trò vai trò là đơn vị nhận uỷ nhiệm phát hành biên lai, EPAY đã thực hiện việc số hóa hoàn toàn quy trình chứng từ điện tử. Ngay khi phương tiện hoàn tất giao dịch qua hệ thống hệ thống điều hành và Trung tâm dữ liệu thu phí (BackEnd) của ETC, biên lai sẽ được lập tự động, đảm bảo tính minh bạch tối đa và giúp các doanh nghiệp vận tải dễ dàng trong công tác ra quyết định.

Trong quá trình vận hành cao tốc, các giải pháp công nghệ đã được triển khai đóng vai trò kết nối các điểm chạm kỹ thuật thành một chuỗi giá trị thông suốt. Những công nghệ này không chỉ là công cụ thu phí mà còn là giải pháp quản trị rủi ro chủ động, giúp chuẩn hóa quy trình an ninh giao thông hàng đầu theo xu hướng quốc tế (ITS).

Sự thành công của dự án tại 5 tuyến cao tốc trọng điểm không chỉ là dấu mốc cho giai đoạn 2021-2025 mà còn mở ra triển vọng mới cho tương lai hạ tầng Việt Nam. Đảm nhiệm vai trò triển khai hệ thống công nghệ thông tin cốt lõi, ETC và EPAY vinh dự đóng góp trí tuệ vào bước chuyển mình của ngành giao thông, khẳng định vị thế quốc gia trên bản đồ hạ tầng thông minh thế giới.











