Khi camera đô thị không được phép mất dữ liệu

Cùng với sự mở rộng của mạng lưới camera trên các tuyến đường trọng điểm, khối lượng dữ liệu video phát sinh mỗi ngày tăng nhanh theo cấp số nhân. Các hệ thống giám sát hiện đại không chỉ phục vụ quan sát thời gian thực mà còn lưu trữ dài ngày nhằm đáp ứng yêu cầu truy xuất, xử lý vi phạm và phục vụ hồ sơ pháp lý.

Tại Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị, hệ thống camera hoạt động 24/7, ghi hình liên tục với nhiều luồng video độ phân giải cao. Điều này đặt ra yêu cầu cao đối với hạ tầng lưu trữ. Hệ thống cần đáp ứng khả năng ghi dữ liệu liên tục, không gián đoạn, đồng thời bảo đảm độ tin cậy cao trong môi trường vận hành của các cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó, hạ tầng lưu trữ phải hỗ trợ truy xuất dữ liệu nhanh khi cần thiết, dễ dàng mở rộng theo lộ trình gia tăng số lượng camera, đồng thời tối ưu chi phí đầu tư và vận hành trong dài hạn.

Theo Trưởng phòng Hạ tầng CNTT của trung tâm: "Trong hệ thống giám sát giao thông, chỉ một gián đoạn nhỏ cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành và tính toàn vẹn của hồ sơ pháp lý. Chúng tôi không thể chấp nhận rủi ro đó."

Lựa chọn nền tảng lưu trữ enterprise cho hệ thống trọng yếu

Sau quá trình đánh giá nhiều phương án, trung tâm đã triển khai nền tảng lưu trữ NAS enterprise với thiết kế dual-controller, nguồn và quạt dự phòng nhằm bảo đảm tính sẵn sàng cao. Hệ thống hỗ trợ ghi/đọc song song nhiều luồng video và tương thích với các nền tảng VMS phổ biến.

Trong cấu phần lưu trữ, ổ cứng Seagate Exos – dòng HDD enterprise-class – được lựa chọn cho môi trường ghi hình liên tục 24/7. Với dung lượng lớn, độ bền cao và thời gian bảo hành 5 năm, dòng sản phẩm này hướng đến các hệ thống trung tâm dữ liệu và hạ tầng giám sát quy mô lớn.

Việc tiêu chuẩn hóa ổ cứng enterprise giúp giảm số lượng thiết bị cần lắp đặt, tối ưu điện năng và không gian rack, đồng thời hạn chế rủi ro phát sinh từ lỗi phần cứng.

Đáng chú ý, quyết định đầu tư được đánh giá dựa trên tổng chi phí sở hữu (TCO) thay vì chỉ tập trung vào chi phí ban đầu.

Hiệu quả sau triển khai: Ổn định và sẵn sàng mở rộng

Sau khi đưa vào vận hành, hệ thống đạt uptime 99,97% — tương đương chưa đến 3 giờ sự cố trong toàn bộ thời gian hoạt động. Ghi nhận 0 sự cố mất dữ liệu kể từ khi triển khai. Thời gian truy xuất video giảm rõ rệt so với hệ thống cũ, đồng thời đội ngũ IT tiết kiệm nhiều giờ kiểm tra thủ công mỗi tuần nhờ hệ thống cảnh báo tự động. Bên cạnh đó, hệ thống cũng sẵn sàng mở rộng khi quy mô camera tăng mà không cần thay thế hạ tầng lõi.

Việc bảo đảm tính ổn định của hạ tầng lưu trữ giúp trung tâm duy trì dữ liệu tập trung, thuận tiện cho truy xuất và phân tích.

Hạ tầng lưu trữ – nền móng của đô thị thông minh

Trong giai đoạn tiếp theo, dữ liệu video dự kiến được khai thác sâu hơn cho các ứng dụng phân tích lưu lượng, phát hiện sự cố và hỗ trợ điều hành theo thời gian thực. Điều này đồng nghĩa với việc nhu cầu lưu trữ sẽ tiếp tục gia tăng cả về dung lượng và hiệu năng.

Theo các chuyên gia công nghệ, việc lựa chọn nền tảng lưu trữ enterprise ngay từ đầu sẽ giúp các dự án hạ tầng giao thông tránh được rủi ro nâng cấp manh mún và bảo đảm khả năng mở rộng lâu dài.

Khi hệ thống giám sát đô thị ngày càng trở thành trụ cột trong quản lý giao thông và phát triển đô thị thông minh, lưu trữ không còn là thành phần phụ trợ, mà là nền tảng quyết định tính liên tục và độ tin cậy của toàn bộ hệ thống.

Đánh giá lại hạ tầng lưu trữ trước khi mở rộng hệ thống

Khi số lượng camera ngày càng tăng và yêu cầu lưu trữ dài ngày trở thành tiêu chuẩn bắt buộc, việc chủ động rà soát năng lực hạ tầng lưu trữ là bước đi cần thiết để tránh rủi ro gián đoạn trong tương lai.

Các chuyên gia khuyến nghị các đơn vị đang triển khai hoặc chuẩn bị nâng cấp hệ thống giám sát nên tiến hành đánh giá tổng thể hạ tầng lưu trữ, bao gồm dung lượng thực tế theo số lượng camera và thời gian lưu trữ, khả năng chịu tải ghi dữ liệu liên tục 24/7, mức độ sẵn sàng khi mở rộng quy mô hệ thống, cũng như tổng chi phí sở hữu (TCO) trong vòng 3–5 năm.

