Chi tiết bảng lương công chức nếu tăng lương cơ sở 8% từ 1-7-2026
Lương cơ sở dự kiến được điều chỉnh tăng từ tháng 7-2026, với mức tăng 8%.
Ngày 9-3, tại hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, ở đơn vị bầu cử số 01, tỉnh Lào Cai, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho biết dự kiến lương cơ sở sẽ tăng 8%, từ 1-7-2026.
Lương cơ sở hiện này là 2,34 triệu đồng/tháng. Với mức tăng dự kiến 8% như nêu trên, lương cơ sở sẽ lên mức gần 2,53 triệu đồng/tháng (mỗi tháng tăng khoảng gần 190.000 đồng).
Hiện nay lương của công chức được tính theo công thức: Tiền lương = Hệ số lương x Lương cơ sở. Với mức tăng dự kiến 8%, bảng lương của công chức từ 1-7-2026 sẽ như sau (đơn vị: đồng):
Chuyên gia cao cấp
|Bậc lương
|Hệ số lương
|Mức lương hiện hưởng
|Mức lương dự kiến từ 1-7-2026
|1
|8,8
|20.592.000
|22.264.000
|2
|9,4
|21.996.000
|23.782.000
|3
|10
|23.400.000
|25.300.000
Công chức loại A3 - nhóm A3.1
|Bậc lương
|Hệ số lương
Mức lương hiện hưởng
Mức lương dự kiến từ 1-7-2026
|1
|6,2
|14.508.000
|15.686.000
|2
|6,56
|15.350.400
|16.596.800
|3
|6,92
|16.192.800
|17.507.600
|4
|7,28
|17.035.200
|18.418.400
|5
|7,64
|17.877.600
|19.329.200
|6
|8,0
|18.720.000
|20.240.000
Công chức loại A3 - nhóm A3.2
|Bậc lương
|Hệ số lương
Mức lương hiện hưởng
Mức lương dự kiến từ 1-7-2026
|1
|5,75
|13.455.000
|14.547.500
|2
|6,11
|14.297.400
|15.458.300
|3
|6,47
|15.139.800
|16.369.100
|4
|6,83
|15.892.200
|17.279.900
|5
|7,19
|16.824.600
|18.190.700
|6
|7,55
|17.667.000
|19.101.500
Công chức loại A2 - nhóm A2.1
|Bậc lương
|Hệ số lương
|Mức lương hiện hưởng
Mức lương dự kiến từ 1-7-2026
|1
|4,4
|10.296.000
|11.132.000
|2
|4,74
|11.091.600
|11.992.200
|3
|5,08
|11.887.200
|12.852.400
|4
|5,42
|12.682.800
|13.712.600
|5
|5,76
|13.478.400
|14.572.800
|6
|6,1
|14.274.000
|15.433.000
|7
|6,44
|15.069.600
|16.293.200
|8
|6,78
|15.865.200
|17.153.400
Công chức loại A2 - nhóm A2.2
|Bậc lương
|Hệ số lương
|Mức lương hiện hưởng
Mức lương dự kiến từ 1-7-2026
|1
|4
|9.360.000
|10.120.000
|2
|4,34
|10.155.600
|10.980.200
|3
|4,68
|10.951.200
|11.840.200
|4
|5,02
|11.746.800
|12.700.600
|5
|5,36
|12.542.400
|13.560.800
|6
|5,7
|13.338.000
|14.421.000
|7
|6,04
|14.133.600
|15.281.200
|8
|6,38
|14.929.200
|16.141.400
Công chức loại A1
|Bậc lương
|Hệ số lương
Mức lương hiện hưởng
Mức lương dự kiến từ 1-7-2026
|1
|2,34
|5.475.600
|5.920.200
|2
|2,67
|6.247.800
|6.755.100
|3
|3
|7.020.000
|7.590.000
|4
|3,33
|7.792.200
|8.424.900
|5
|3,66
|8.564.400
|9.259.800
|6
|3,99
|9.336.600
|10.094.700
|7
|4,32
|10.108.800
|10.929.600
|8
|4,65
|10.881.000
|11.764.500
|9
|4,98
|11.653.200
|12.599.400
Công chức loại A0
|Bậc lương
|Hệ số lương
Mức lương hiện hưởng
Mức lương dự kiến từ 1-7-2026
|1
|2,1
|4.914.000
|5.313.000
|2
|2,41
|5.639.400
|6.097.300
|3
|2,72
|6.364.800
|6.881.600
|4
|3,03
|7.090.200
|7.665.900
|5
|3,34
|7.815.600
|8.450.200
|6
|3,65
|8.541.000
|9.234.500
|7
|3,96
|9.266.400
|10.018.800
|8
|4,27
|9.991.800
|10.803.100
|9
|4,58
|10.717.200
|11.587.400
|10
|4,89
|11.442.600
|12.371.700
Công chức loại B
|Cột 1
|Cột 2
Mức lương hiện hưởng
Mức lương dự kiến từ 1-7-2026
|1
|1,86
|4.352.400
|4.705.800
|2
|2,06
|4.820.400
|5.211.800
|3
|2,26
|5.288.400
|5.717.800
|4
|2,46
|5.756.400
|6.223.800
|5
|2,66
|6.224.400
|6.729.800
|6
|2,86
|6.692.400
|7.235.800
|7
|3,06
|7.160.400
|7.741.800
|8
|3,26
|7.628.400
|8.247.800
|9
|3,46
|8.096.400
|8.753.800
|10
|3,66
|8.564.400
|9.259.800
|11
|3,86
|9.032.400
|9.765.800
|12
|4,06
|9.500.400
|10.271.800
Công chức loại C - nhóm C1
|Bậc
|Cột 2
Mức lương hiện hưởng
|Cột 4
|1
|1,65
|3.861.000
|4.174.500
|2
|1,83
|4.282.200
|4.629.900
|3
|2,01
|4.703.400
|5.085.300
|4
|2,19
|5.124.600
|5.540.700
|5
|2,37
|5.545.800
|5.996.100
|6
|2,55
|5.967.000
|6.451.500
|7
|2,73
|6.388.200
|6.906.900
|8
|2,91
|6.809.400
|7.362.300
|9
|3,09
|7.230.600
|7.817.700
|10
|3,27
|7.651.800
|8.273.100
|11
|3,45
|8.073.000
|8.728.500
|12
|3,63
|8.494.200
|9.183.900
Công chức loại C - nhóm C2
|Cột 1
|Cột 2
Mức lương hiện hưởng
Mức lương dự kiến từ 1-7-2026
|1
|1,5
|3.510.000
|3.795.000
|2
|1,68
|3.931.200
|4.250.400
|3
|1,86
|4.352.400
|4.705.800
|4
|2,04
|4.773.600
|5.161.200
|5
|2,22
|5.194.800
|5.616.600
|6
|2,4
|5.616.000
|6.072.000
|7
|2,58
|6.037.200
|6.527.400
|7
|2,76
|6.458.400
|6.982.800
|9
|2,94
|6.879.600
|7.438.200
|10
|3,12
|7.300.800
|7.893.600
|11
|3,3
|7.722.000
|8.349.000
|12
|3,48
|8.143.200
|8.804.400
Công chức loại C - nhóm C3
|Bậc lương
|Hệ số lương
Mức lương hiện hưởng
Mức lương dự kiến từ 1-7-2026
|1
|1,35
|3.159.000
|3.415.500
|2
|1,53
|3.580.200
|3.870.900
|3
|1,71
|4.001.400
|4.326.300
|4
|1,89
|4.422.600
|4.781.700
|5
|2,07
|4.843.800
|5.237.100
|6
|2,25
|5.265.000
|5.692.500
|7
|2,43
|5.686.200
|6.147.900
|8
|2,61
|6.107.400
|6.603.300
|9
|2,79
|6.528.600
|7.058.700
|10
|2,97
|6.949.800
|7.514.100
|11
|3,15
|7.371.800
|7.969.500
|12
|3,33
|7.792.200
|8.424.900
Người lao động