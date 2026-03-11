Sau gần 3 tháng khởi công, dự án cung cấp ray thép cho đường sắt 67 tỷ USD của Hòa Phát gặp ‘khó’: Lãnh đạo tỉnh vào cuộc

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi, chiều 10/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển chủ trì họp nghe và cho ý kiến giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các dự án của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát (Công ty) tại Khu kinh tế Dung Quất.

Tại cuộc họp, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi đã báo cáo tình hình triển khai và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, Dự án Sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất và Dự án Cấp nước thô cho Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất - tỉnh Quảng Ngãi.

Đối với Dự án Nhà máy Sản xuất Ray và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất, theo báo cáo tại cuộc họp, dự án có có quy mô khoảng 14,79ha, thuộc khu công nghiệp phía Đông Dung Quất, xã Vạn Tường.

Đến nay, dự án đã được cho thuê đất hơn 11,2ha; hơn 2,6ha đã hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng nhưng chưa thực hiện thủ tục cho thuê đất. Phần diện tích đất còn lại khoảng 0,9ha đang được hoàn thiện thủ tục pháp lý để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán và đưa vào phương án bồi thường theo quy định.

Phối cảnh Dự án Nhà máy Sản xuất Ray và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất tại khu công nghiệp phía Đông Khu Kinh tế Dung Quất (Ảnh: Hòa Phát)

Ngoài ra, Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 đang triển khai xây dựng và vận hành thử nghiệm phân kỳ 1 và hoàn thiện thủ tục vận hành thử nghiệm phân kỳ 2. Đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, toàn bộ mặt bằng xây dựng nhà máy cơ bản được bàn giao cho nhà đầu tư để thi công dự án, với tổng diện tích đạt 97%; đã tổ chức bốc thăm cho 865 hộ/945 lô đủ điều kiện tái định cư; giao đất tạm cho 737 hộ/776 lô để để xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống.

Dự án Cấp nước thô cho Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất - tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại hiện trường và được cho thuê đất với tổng diện tích hơn 10,4ha. Nhà đầu tư đã thi công hoàn thiện toàn bộ công trình. Diện tích còn lại đang được hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường và tái định cư theo quy định.

Tại cuộc họp, đại diện nhà đầu tư cho biết, trong quá trình triển khai các dự án vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư, ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

Vì vậy, nhà đầu tư kiến nghị UBND tỉnh quan tâm tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư liên quan đến các dự án để triển khai hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Đồng thời, đại diện nhà đầu tư kiến nghị tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, tổ chức thi công, hoàn thiện dứt điểm hạ tầng tại khu tái định cư Cà Ninh để bàn giao đất; xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư gắn liền với khu neo đậu tàu thuyền và khu nghĩa trang để nhà đầu tư tiếp tục triển khai các dự án tại khu kinh tế Dung Quất.

Đại diện CTCP Thép Hòa Phát Dung Quất phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi)

Để các dự án được triển khai đúng quy định và đảm bảo tiến độ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển đề nghị UBND xã Vạn Tường chủ động xử lý đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương nhằm sớm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đồng thời, xã Vạn Tường xây dựng kế hoạch tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng tổng thể các dự án, thời gian hoàn thành chậm nhất trong tháng 3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, xã kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tập trung nguồn nhân lực, phối hợp với nhà đầu tư đẩy nhanh việc lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tập trung nguồn lực tổ chức thi công, hoàn thiện hạ tầng tại các khu tái định cư.

Đồng thời, ông Đỗ Tâm Hiển yêu cầu Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội tại địa phương trong quá trình triển khai dự án.