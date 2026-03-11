Thông tin mới tại 'siêu cầu' gần 20.000 tỷ đồng qua sông Hồng do liên danh Vingroup xây dựng

Sở Xây dựng Hà Nội vừa cấp phép thi công, cho phép rào chắn, tổ chức lại giao thông trên trục đường Âu Cơ – Nghi Tàm để phục vụ dự án xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu.



Theo kế hoạch, thời điểm rào chắn tại hai khu vực chính được triển khai khác nhau. Cụ thể, đoạn đường Âu Cơ sẽ rào chắn từ ngày 10/3/2026 đến ngày 30/4/2027. Trong khi đó, đoạn đường Nghi Tàm bắt đầu rào chắn từ ngày 1/4/2026 và kéo dài đến ngày 30/4/2027.

Tại đường Âu Cơ, đoạn từ số nhà 17 đến nút giao Âu Cơ – Nghi Tàm sẽ được rào chắn cố định hai bên dải phân cách giữa với chiều dài khoảng 142m, bề rộng từ 13–14m. Sau khi rào chắn, phần mặt đường còn lại mỗi bên khoảng 6–7,5m để các phương tiện lưu thông qua khu vực thi công.

Đối với đường Nghi Tàm, đoạn từ nút giao Âu Cơ – Nghi Tàm đến ngõ 276 Nghi Tàm sẽ được rào chắn cố định hai bên dải phân cách giữa với chiều dài khoảng 300m, rộng từ 14–15m. Sau khi rào chắn, bề rộng mặt đường còn lại mỗi bên bị thu hẹp đáng kể, chỉ còn khoảng 4,5–7m.

Cơ quan chức năng cũng bổ sung hệ thống biển báo cấm dừng, đỗ xe trong phạm vi khu vực rào chắn thi công. Trên tuyến đường dân sinh phía ngoài đê theo hướng đi cầu Nhật Tân sẽ cắm biển cấm đỗ xe tại các điểm giao với ngõ 276 Nghi Tàm, ngõ 310 Nghi Tàm và ngõ 34 Âu Cơ.

Để giảm áp lực giao thông, ô tô con và xe máy có nhu cầu di chuyển theo hướng cầu Nhật Tân được khuyến khích đi vào ngõ 276 hoặc 310 Nghi Tàm, di chuyển theo đường dân sinh ra ngõ 34 Nghi Tàm hoặc đi thẳng phố Tứ Liên.

Các loại máy móc và phương tiện phục vụ thi công công trình chỉ được phép lưu thông trong phạm vi dự án từ 22h đến 5h hôm sau.

Đường Âu Cơ - Nghi Tàm sẽ được rào hắn để phục vụ thi công cầu Tứ Liên

Sở Xây dựng Hà Nội khuyến cáo các phương tiện, đặc biệt là xe khách và xe tải lưu thông giữa sân bay Nội Bài và trung tâm thành phố nên chuyển hướng sang các lộ trình khác để tránh khu vực thi công.

Cụ thể, lộ trình thứ nhất đi theo đường Võ Nguyên Giáp – Trường Sa – Nguyễn Văn Cừ qua cầu Chương Dương hoặc tiếp tục qua cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì.

Lộ trình thứ hai đi theo đường Võ Nguyên Giáp – cầu Nhật Tân – Võ Chí Công – Hoàng Hoa Thám để vào trung tâm thành phố.

Chủ đầu tư, nhà thầu thi công phải bố trí đầy đủ rào tôn, barie, cọc tiêu, biển báo, đèn báo hiệu, hệ thống chiếu sáng tạm trên tuyến đường thi công để bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông đi qua; bố trí người hướng dẫn phân luồng giao thông để bảo đảm an toàn giao thông tại vị trí thi công để cảnh báo cho các phương tiện lưu thông bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian thi công.

Trong các dịp lễ, Tết, đơn vị thi công phải thu dọn rào chắn, máy móc để hoàn trả mặt bằng, đảm bảo giao thông thông suốt.

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu có tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng

Cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu được khởi công vào ngày 19/5/2025. Dự án có tổng chiều dài 5,15 km, điểm đầu kết nối với đường Nghi Tàm, phường Tây Hồ; điểm cuối qua nút giao với đường Trường Sa xã Đông Anh.

Cầu chính Tứ Liên dây văng rộng 43 m (kết cấu dầm thép nhịp chính 500 m, trụ tháp cao 185 m). Đường dẫn đầu cầu phía Nghi Tàm rộng 48 m, phía Đông Anh rộng 60 m.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu gồm 4 dự án thành phần, với tổng mức đầu tư khoảng 19.830 tỷ đồng. Trong đó, 3 dự án thành phần giải phóng mặt bằng có tổng mức đầu tư khoảng 4.332 tỷ đồng, tổng diện tích thu hồi khoảng 62,53 ha, khoảng 701 trường hợp thu hồi đất.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư khoảng 15.500 tỷ đồng. Nhà thầu thi công là liên danh Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc), Tập đoàn Vingroup và một số đối tác khác.

Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Khi đi vào khai thác, cầu Tứ Liên sẽ tăng cường kết nối khu vực trung tâm TP Hà Nội với khu vực phía Bắc và Đông Bắc sông Hồng, đồng thời kết nối với Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô và Vùng Thủ đô.