Hiệu trưởng Trường Kinh doanh NUS chỉ ra yếu tố then chốt khi Việt Nam hiện thực hoá tầm nhìn đến năm 2045

Giáo sư Andrew K. Rose, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh NUS.

Việc Việt Nam gần đây triển khai các Trung tâm Tài chính Quốc tế (International Financial Centres – IFCs) tại Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh cho thấy một sự chuyển dịch mang tính cấu trúc trong chiến lược kinh tế của quốc gia, được đặt nền tảng bởi một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển mạnh khi Việt Nam hướng tới hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045.

Các trung tâm này được thiết kế nhằm hỗ trợ phát triển các lĩnh vực như kỹ thuật phần mềm, khoa học dữ liệu, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo và công nghệ tài chính, đồng thời phản ánh cách tiếp cận rộng hơn của quốc gia trong việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng nhằm hỗ trợ tăng trưởng có giá trị gia tăng cao hơn.

Trong bối cảnh Việt Nam nâng cấp các khuôn khổ quản trị và nền tảng nguồn nhân lực, quốc gia đang từng bước định vị để chuyển đổi từ một nền kinh tế dựa vào sản xuất sang mô hình ngày càng được dẫn dắt bởi đổi mới sáng tạo, trung gian tài chính và kết nối dòng vốn xuyên biên giới, qua đó củng cố vai trò là một động lực tăng trưởng quan trọng trong bức tranh tài chính và kinh tế số của ASEAN.

Khi các sáng kiến này dần được triển khai, việc phát triển năng lực lãnh đạo sẽ đóng vai trò hỗ trợ quan trọng, khi các doanh nghiệp ngày càng chú trọng hơn đến năng lực lãnh đạo và quản trị có khả năng kết nối giữa chính sách, hạ tầng và công nghệ, nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững, theo nhận định của Giáo sư Andrew K. Rose, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh NUS.

“Việt Nam đã xác định một tầm nhìn phát triển rõ ràng, được hỗ trợ bởi các sáng kiến chính sách mạnh mẽ,” Giáo sư Rose cho biết. “Khi các sáng kiến này chuyển từ giai đoạn thiết kế sang triển khai, việc tiếp tục đầu tư vào năng lực lãnh đạo và giáo dục có thể giúp đảm bảo các thể chế và thị trường vận hành hiệu quả và bền vững.”

Ông cho biết thêm rằng động lực tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, được thúc đẩy bởi dòng vốn đầu tư nước ngoài, tầng lớp trung lưu đang gia tăng và tốc độ chuyển đổi số nhanh chóng, sẽ tạo ra những yêu cầu mới đối với năng lực quản lý và quản trị, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến tài chính, công nghệ và kết nối khu vực.

Các chính sách của Việt Nam như Nghị quyết 68 và Nghị quyết 57 đã đặt khu vực kinh tế tư nhân và đổi mới sáng tạo vào trung tâm của mô hình tăng trưởng, tạo ra môi trường cạnh tranh hơn để các doanh nghiệp trong nước mở rộng quy mô, và cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Giáo sư Rose nhận định rằng quỹ đạo phát triển này phản ánh xu hướng chung trong ASEAN, nơi cải cách khu vực công và đổi mới sáng tạo của khu vực tư nhân phát triển song hành. Ông cho rằng việc tiếp cận các môi trường học tập quốc tế giúp các chuyên gia có thể tự tin hoạt động trong nhiều thị trường và bối cảnh văn hóa khác nhau.

Một báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, được công bố vào tháng 9 năm 2025, cho biết số lượng người Việt Nam đi du học đã đạt mức cao kỷ lục với gần 250.000 sinh viên đang theo học ở nước ngoài. Các chuyên gia Việt Nam theo học các chương trình MBA, MSc Finance và Executive Education tại Trường Kinh doanh NUS chủ yếu là các nhà quản lý cấp trung và cấp cao đang tìm kiếm cơ hội đảm nhiệm các trọng trách cao hơn ở cấp khu vực, đặc biệt trong các lĩnh vực tài chính, tư vấn, công nghệ và các vị trí tại trụ sở khu vực.

Khi TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến IFC, việc phát triển năng lực lãnh đạo và nguồn nhân lực được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong chiến lược kinh tế dài hạn của Việt Nam, kết nối đổi mới sáng tạo, năng lực quản trị và sức mạnh thể chế khi quốc gia tiến tới tầm nhìn 2045.